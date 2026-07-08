周伯展｜香港醫療全新考題　助力建設「健康中國」

來稿作者：周伯展



中央政府制定的規劃以五年為實施期，涵蓋國家經濟和社會發展的主要方面，至今已展開第15個五年規劃，而鄰近的澳門至今亦已提出第三個五年規劃。一個地區需要訂立長遠規劃，從而推動更好管治，而香港僅靠每年一度的《施政報告》並不足夠，因此需要急起直追、做回本份。香港既要更好地融入及服務國家的發展大局，與國家接軌，同時要致力解決本地的問題。而醫療衛生界亦應善用自身力量與優勢，積極融合及貢獻國家發展所需。



因地制宜助力健康中國建設

習主席早於今年3月已為國家包括香港的醫療衛生界訂下工作任務，所以香港五年規劃應包含如何完成這些任務，朝向「十五五」加快建設健康中國。有關任務包括「2035年建成健康中國」，而且「必須堅持從中國國情出發，堅定不移走中國特色衛生與健康發展道路」。面對日益增長的多元化衛生健康需求「必須突出重點，緊緊抓住惠及面廣、牽一髮動全身的工作」，故醫療界應思考如何在「需求無窮，資源有限」的情況下開展工作。香港往後必須按照本地的具體情況推進制度，不應盲從外國。在「倡導健康文明生活方式」方面，需要加強推廣「三少一多」飲食習慣，即以往提倡的「少糖少油少鹽多纖維」，而現時同樣講求「三少一多」生活習慣，即「少煙少酒少糖多休息」，並着重勞逸結合。

在「完善健康促進政策制度體系」方面，要檢視無效或過時的政策，積極推進深化改革。「要完善醫療、醫保、醫藥的協同發展」，進一步完善基層醫療，並建議鼓勵香港與內地的醫保互相「過河」，以及加強推動醫療資訊互通，讓錢、藥物與諮詢可以「跟着病人走」。

在「推動科技創新成果轉化運用」方面，要繼續善用人工智能作為工具協助遠程診斷，包括診症甚或做手術。另外，香港在推進全民健康數智化建設方面應與國家拼船出海，共同將數智化建設或良好制度向外推廣。在「弘揚優良醫德醫風，着力營造風清氣正的行業環境」方面，香港的醫療界一般具備高水準的醫德與風清氣正的環境，應透過教育繼續保持。同時，筆者非常贊成與支持發展公益慈善事業，並已多年身體力行在內地為白內障患者進行治療。

助國家提高人均預期壽命

2026年是國家「十五五規劃」的開局之年，當中的「健康中國」、「醫藥健康產業集群」、「高水平對外開放」與「粵港澳大灣區建設」四個範疇均涉及醫藥健康，故香港可在相關範疇配合、融合及貢獻國家「十五五」規劃。

在構建「健康中國」方面，如何提升市民的人均預期壽命是其中一個關鍵。在2025年，國家人均預期壽命達到79歲，而「十五五」規劃則提出要將有關數字提高一歲至約80歲。根據特區政府公布的數字，在2024年，本港男性的出生時平均預期壽命是83年，女性則是88年。將全國人民的人均預期壽命提高一歲並不容易，不過香港卻連續10年蟬聯全球最長壽地區，故在有關方面可貢獻國家所需。

香港人人均壽命較長主要與基建與醫療有關。首先，香港的自來水甚為潔淨，而水務署亦有一套全面的水質監測系統，確保供應水質符合世界衞生組織所建議的飲用水水質指引。此外，為了增強市民的全身包括牙齒健康，本港的食水亦加入適量氟化物。同時，香港的交通基建甚為完善，從公路到鐵路網路亦四通八達。根據消防處的服務指標，目標為在接到緊急召喚後12分鐘內抵達現場街道地址，且目標是92.5%的緊急救護召喚能在這個召達時間內獲到場處理。有關承諾在其他幅員廣大的地方如內地、美國等或未能做到，故便捷的交通對緊急救護服務而言非常重要。

打贏青少年視力保衛戰

在醫療方面，從醫學院、醫院到醫療制度，香港擁有全面而優良的體制。香港兩間西醫學院水平位居世界前列，並擁有完善醫療系統，涵蓋基層、第二層及第三層醫療服務，也擁有公私營並行的雙軌醫療制度。對於有經濟困難的基層市民，可獲政府公營的安全網保障。同時，在香港求診容易，可以輕易在街上找到普通科私家醫生。再者，市民一般擁有較高的健康意識，從日常飲食到生活模式，均重視休閒、運動與勞逸結合，也有不少的公眾運動如緩跑、打球及太極等。反觀內地，市民的吸煙、喝酒情況仍然嚴重，而且缺乏基層醫療，求診需依賴三甲醫院，故相信香港在有關方面的工作值得內地參考。

國家衛生健康委等13部門於今年1月聯合發布《兒童青少年「五健」促進行動計劃（2026—2030年）》，當中提到目標在2030年將6歲兒童近視率控制在約3%。而香港兒童近視率高居全球前列，6歲兒童近視率約為25%。深度近視是可以致盲的疾病，所以必須防控近視，保護青少年的視力。香港現時已大幅落後於國家的目標，故需增撥大量資源推展工作，追上國家的要求，6歲兒童近視率降至3%；小學生近視率降至38%；初中生近視率降至60%；高中生近視率降至70%，協助建設「健康中國」。要改善兒童及青少年的近視率，需引入「免散瞳人工智能輔助近視篩查系統」，進行自動篩查。建立「兒童電子眼健康檔案」，並開展以社區為基礎的生活方式干預計劃，如增加兒童戶外活動時間，也要通過電子建檔與人工智能輔助的風險預測，在近視初期即識別高危兒童並啟動針對性干預及治療，避免發展為高度近視而產生更高醫療成本。

香港可擴大中醫藥全球話語權

在「醫藥健康產業集群」方面，醫療不僅限於疾病診斷與治療，也涵蓋廣泛的產業鏈。香港的預防工作做得不錯，政府免費提供多種預防針予市民接種，如根據衞生署的「香港兒童免疫接種計劃」為全港的小一學童、小五女童以及小六學童提供免疫接種服務；在醫治方面，由診斷到醫治，香港的醫療水平亦達到世界級水平。在康復方面，內地在有關方面可能做得較香港理想，故應該互相學習與交流；在安老養老方面，香港面對的最大的掣肘是地少人多，所以生活環境並不理想，反而內地在此方面則做得較好。因此，在融入國家發展大局時，可以考慮利用內地的地方，同時應用香港的制度。

在醫學教育方面，香港現時的兩間醫學院及三間中醫學院均是很好的醫學院，可以協助國家培訓醫療人員。香港人口目前只有約750萬，病人種類等均不及內地多，所以鼓勵醫學生進入內地實習。在醫療資料方面，這些資料非常有價值。根據廣東省及香港和澳門特區政府提供的數據，2025年大灣區的總人口已經超過8,800萬，若能進一步推動大灣區醫療融合，將對香港醫療產業發展帶來顯著助益。

在「高水平對外開放」方面，香港是國內最開放、最自由、最國際化的城市，擁有極高醫療水平，有條件做到一個高水平的地區性醫療樞紐，惟需要對準自身優勢，要聚焦自身擅長的高端醫療而並非一般醫療。舉例說，香港較容易取得外國藥物，惟現時由於未有加入中央採購機制，故相對較難取得內地藥物。不過，隨着逐步推進與大灣區的醫療融合，相信有更多醫療器械可以進入大灣區，有助加強醫藥聯通，同時期望國家容許香港加入中央採購機制，從而減輕香港的藥物費用。

另外，中藥也是其中一個關鍵之處。衞生署轄下政府中藥檢測中心永久大樓已於去年年底分階段投入服務。檢測中心重點工作之一是推行香港中藥材標準（港標）計劃，中藥界至今已建立並發布超過340種中藥材的參考標準。期望未來可以將「港標」進一步升級為「國標」或與「國標」深度融合，長遠更有望爭取成為「世標」，讓香港在中醫藥方面可獲得話語權。既可獲得更大商機，同時有助加強本港與海內外的合作交流，高質量推進中醫藥走向國際。

香港醫療界應主動對接國家任務

在「粵港澳大灣區建設」方面，大灣區醫療融合已成為必然趨勢，更是國家政策，因此建議政府加快推進「錢、資料與藥物跟病人走」的機制。保險領域的雙向融合有助市民更順暢使用跨境醫療服務，建議政府與保險業界加強協作，推動兩地醫療保險數據互聯互通，實現醫保服務在粵港澳大灣區的雙向認可與使用。同時要確保資料的雙向流通順暢，實現醫療資訊的「互聯互通」。醫療資料的互通不僅應涵蓋病人個案資訊，也需包括兩地醫療資源、診療標準等綜合數據的共享。另外，截至今年4月底，已累計有71個藥品和91種醫療器械獲得批准可在「港澳藥械通」下於大灣區71家指定醫療機構使用。藥械聯通可為病人帶來莫大裨益，期望未來進一步擴大適用的藥物和醫療器械目錄，並逐步將有關安排擴展至更多大灣區城市符合要求的醫療機構。

香港應積極把握「十五五」規劃帶來的巨大機遇，主動對接國家任務，而醫療衛生界在協助加快建設健康中國方面，更擔當舉足輕重的角色。除了做好自身本份以外，還要加快推動藥械聯通與醫療融合，更好地融入及服務國家發展大局。

香港五年規劃也應包含如何應對及解決香港本地的醫療問題，筆者有一些看法，希望在下一篇文章與讀者分享。

作者周伯展醫生是香港專業及資深行政人員協會副會長。



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