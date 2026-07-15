園遊．杏林｜廣納各地醫療人才　助公營醫療「取長補短」

園遊．杏林｜王耀忠醫生



醫學發展日新月異，香港的醫療水平要維持在國際頂尖行列，必須自強不息，一方面要加強科研及培訓，另一方面要以開放包容的精神，廣納世界各地的最新醫療知識和技術。醫管局近年積極招攬合適的非本地培訓醫生加入公立醫院，除了因應個別服務的需求而策略性地補充人手，更可讓來自不同地方、不同領域的醫學專家各展所長，與本地醫療團隊互學互鑑，共同造福病人。



政府早前向立法會提交《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》，以推動多項對本港醫療系統至關重要的改革措施。醫管局歡迎及支持有關改革，更樂見《條例草案》提出進一步擴闊非本地培訓醫生來港的途徑，容許非香港永久性居民與香港永久性居民一樣，可按同一資格準則循特別註冊途徑申請來港執業。這將有助我們進一步吸納不同國家和地方的醫療人才。

醫管局一直配合政府的政策方向，透過有限度註冊和特別註冊等不同渠道招聘條件合適的非本地培訓醫生，以為公營醫療服務補充人手。隨着近年我們加強到不同國家和地區宣傳推廣有關政策，以及從申請程序、入職安排、在港生活等多方面加強對非本地培訓醫生的支援，有關工作已取得一定成績。

現時，共有約360名非本地培訓醫生在醫管局工作或交流，佔整體公立醫院醫生人手約百分之五，當中包括約290名在公立醫院全職長期工作的醫生。這些醫生來自五湖四海，獲取的醫學專業資歷涵蓋英國、澳洲、中國內地、愛爾蘭、馬來西亞等。他們除了有助紓緩公立醫院的服務壓力，當中亦不乏在不同醫學領域的專才。

其中一位是來自日本的藤川拓也醫生，他於2018年透過有限度註冊加入醫管局，目前是威爾斯親王醫院心胸外科顧問醫生。藤川醫生來港前在日本川崎幸醫院主動脈中心任職，是全日本進行最多主動脈手術的醫院之一。日本與香港的心胸外科專科系統各有不同，本港醫生以往主要採取置入支架的方式治療主動脈瘤，藤川醫生則帶來不同的技術和經驗，協助本港團隊逐步掌握「開放式胸腹主動脈手術」，讓團隊可考慮更多治療選項。

早前藤川醫生與傳媒分享在港工作和生活的點滴時，提到已把香港當成「第二家鄉」，特別熱愛香港的自然環境，每逢休假便會行山遠足，欣賞山水美景。這充分顯示不論我們的醫生來自何地，只要盡心盡力照顧病人，全情投入服務大眾，也定能獲得社會的認同。

醫管局會繼續按照服務和運作需要，積極吸納世界各地的醫療人才，但同時會繼續優先聘用所有合資格的本地大學醫科畢業生，本地醫科畢業生的就業、實習及專科培訓機會不會受到影響。

另外，政府今次提交的《條例草案》亦包含多項推動香港醫務委員會改革的措施，醫管局對此全力支持。醫委會肩負為本港醫療專業水平和質素把關的重任，其職能和角色的重要性不言而喻。我們認同今次政府推出的改革方向，包括優化申訴處理機制、增加申訴處理的透明度、加強業外參與、簡化程序及提升效率、完善處分機制及加強保障病人福祉等，將有助醫委會更有效地履行其職能。

醫管局作為本港主要的公營醫療服務提供者，一直與醫委會在醫學守則和指引、醫生專業操守、醫生培訓和持續進修事宜，以至非本地培訓醫生註冊等不同範疇保持緊密聯繫。我們深信今次改革將可進一步維護本港醫生專業水平，確保醫療服務質素，促進醫患互信，同時亦能平衡本港醫療界「專業自主」的原則。

作者王耀忠醫生是醫院管理局聯網服務總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

