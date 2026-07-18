來稿｜寧保污點領袖也不換人？新加坡國會反對黨領袖問題「無解」

來稿作者：陳文坪



新加坡國會最大反對黨工人黨秘書長畢丹星（Pritam Singh）有驚無險通過撤職和連任兩項考驗，不但在工人黨特別黨幹部大會中獲近八成支持票，也在普通黨幹部大會上未遇挑戰成功連任秘書長。他將繼續領導這個新國國會唯一反對黨，直至2028年下一次改選。 挺過撤職動議，連任就順理成章。已有污點的畢丹星繼續出任工人黨秘書長，等同該黨不會再提出其他人選擔任國會反對黨這一職務。否則，如同一個政黨兩個領導層的現象，不利團結。換句話說，畢丹星繼續擔任秘書長，由工人黨出任國會反對黨領袖等同「無解」。



畢丹星挺過被罷免局面

新國反對黨工人黨6月28日召開特別黨幹部大會和普通黨幹部大會。前者事關要求秘書長畢丹星就該黨前議員辣玉莎（Raeesah）事件，在國會特權委員會供證時撒謊被法庭判處有罪。一、要求畢丹星就撒謊罪成一事向幹部黨員交代；二、要求他立即請辭黨秘書長；三、若畢丹星不主動請辭，通過幹部黨員秘密投票決定是否將他撤職。

後者是兩年一度的例常黨幹部大會。黨幹部將推選新一屆的黨秘書長、主席，以及最高決策機構中央執行委員會成員。然而，結果如早前所料，畢丹星在特別黨幹部大會秘密投票獲得「絕大多數」 支持，挺過被罷免的局面。

回顧這起事件，畢丹星因處理辣玉莎在國會撒謊事件不誠實而被國會特權委員會譴責並提交給檢察署檢控。經過開庭審訊，法庭判處畢丹星兩項罪名成立並處以罰款。新國總理黃循財也在國會譴責畢丹星已不適合擔任國會反對黨領袖後，撤銷其「反對黨領袖」職務，並去信工人黨要求重新提名人選。但該黨回覆拒絕後而懸空。工人黨本可以利用召開特別大會更換黨領導層，來提出新人選擔任國會反對黨領袖而擁有更多資源。但該黨還是「墨守成規」，支持畢丹星繼續領導。

只能將錯就錯說明無人才

無論是從大眾的眼光，還是政黨的角度來看，工人黨繼續由畢丹星擔任秘書長，說明工人黨黨內沒有「重量級」人才。即便領導人「有錯」，只能「將錯就錯」也難以取代。這樣一來，工人黨失去更多的資源，畢竟擔任國會反對黨領袖這一職務的資源是相當豐沛的。新加坡國會反對黨領袖（Leader of the Opposition）是於2020年大選後設立的，也是新加坡影子內閣的領袖。國會反對黨領袖一般由最大反對黨或反對聯盟的首領擔任，在議會中扮演着帶動反對黨議員批評和監督現任政府的角色。年薪為385,000新元，是普通議員工資的兩倍。在國會有自己的辦公室，還可以聘任數名專職人員，對各項課題進行研究。

其實，反對黨領袖的職責及權利還包括：（1）領導反對陣營在國會辯論政策、法案和動議時提出替代觀點；（2）在國會領導並組織審視政府立場和行動的工作；（3）在委任反對黨議員擔任特選委員會成員事項上提供諮詢，包括公共賬目委員會等常設特委會的委任；（4）反對黨領袖也可能被要求擔任其他職責，如出席正式國家活動，隨同政府和公共服務成員參與出訪和會議；（5）在國會享有優先回應權；回應作答享有與部長同樣時間；（6）有權聽取政府在國家安全、對外關係，或出現全國危機時的機密報告。

未換領導有損工人黨形象

可見，失去國會反對黨領袖這一職位，如果說工人黨沒有損失，那肯定不是事實。而反對黨領袖職位懸空是新加坡民主政制發展道路上的一段挫折。誠實負責任、正直可信賴的反對黨，在保障新加坡及新加坡人的福祉方面，扮演着促進、推動的作用。工人黨未能提出新人選接任國會反對黨領袖職務，在壯大該黨組織方面，失去許多資源。黨內未能形成共識，推動領導層更新，有損工人黨在人民心中的形象。

無論是執政黨或反對黨，對政治人物的誠信、操守都是須以高標準要求的。誠實、信譽、正直是從政者最基本的價值觀，也是選民衡量政治人物的準繩。政黨也然。由有誠信「污點」的人擔任政黨領袖，對該黨來說或許不覺得怎樣，但給人民、外界的形象難免被打折扣，政治上是難以獲得加分。如果到國外交流，即便不被質疑，也會削弱國家、政黨的高度、維度，甚至觀感。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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