帶．路共享｜我在柬埔寨見證的民心相通之路

帶．路共享｜孟俊岭



提起柬埔寨，很多人首先想到的是吳哥窟的千年微笑，但近幾年，「電詐園區」四個字頻繁出現在新聞裏。我帶着這樣的印象踏上這片土地，跟隨共享基金會的腳步走進鄉村、走進工地、甚至走進邊境難民營。然而，當我親眼看到那裏的一切，才意識到那些被標籤覆蓋的，是無數普通柬埔寨民眾最真實的渴望——重見光明、抵禦疾病、獲得關懷。他們需要的不是外界的獵奇與偏見，而是切實的幫助。



共享基金會工作人員、實習生及醫療隊人員對白內障術後患者進行家訪。（共享基金會提供）

2022年，波羅勉省。

基金會兩部移動眼科手術車就停在波羅勉省醫院後院的空地上，接待登記、檢查、手術整個流程緊張有序。一位六十多歲的農民在術後揭開紗布的那一刻，眼眶濕潤了——他已經失明三年，幾乎放棄了勞動和正常生活，如今重新看清了孫子的臉。波羅勉省的項目持續了近兩年，八批廣西醫療隊共為5368名患者進行檢查，完成3891例免費白內障手術。那些復明的老人、重回田間勞作的農民，用最樸素的方式告訴我：所謂「民心相通」，不在於宏大的話語，而在於一場手術帶來的清晰視界、一個家庭重新燃起的希望。

2024年，磅士卑省。

項目從波羅勉省延伸到了磅士卑省。7月29日，基金會與柬埔寨衞生部簽署了磅士卑省消除白內障致盲項目和登革熱防控項目的合作備忘錄。基金會把「消除白內障致盲」和「防控蚊媒疾病」放在一起推進——前者治的是眼，後者防的是蟲，但目標是一致的：讓柬埔寨民眾不僅活得「看得見」，還要活得「更安全」。

與此同時，基金會還與金港高速公路有限公司合作，在金港高速沿線開展登革熱防控。160台滅蚊燈被安裝到沿線服務區和收費站，有效遏制了蚊蟲繁殖。服務區的商戶告訴我，滅蚊燈裝好後，顧客停留的時間明顯變長了。一條高速公路，不僅連接了城市與港口，也成了一道公共衞生防線。

共享基金會在柬埔寨德崇國際機場停車場附近安裝的大型滅蚊燈。（共享基金會提供）

2025年，項目進一步擴展至柬埔寨兩大國家級基建工程。

10月21日，基金會分別與扶南德佐江海聯運有限公司和柬埔寨機場投資有限公司簽署合作備忘錄，在扶南德佐綜合水利項目（即德崇扶南運河項目）和德崇國際機場開展登革熱及其他蟲媒疾病防控工作。兩條戰線同時鋪開——一條在水上，一條在空中；一個關乎柬埔寨未來的內河航運，一個關乎國家門戶的航空樞紐。基金會捐贈滅蚊燈、蚊帳、快速檢測試劑盒等物資，在施工營地、辦公區、候機室全面佈防。

梁振英主席說，這是從「建設基礎設施」走向「守護人民健康」，從「經濟走廊」延伸為「全球人道醫療走廊」。一條運河、一座機場，承載的是一個國家的經濟夢想，而守護建設者和周邊居民的健康，則是在為這個夢想築牢根基。

2026年7月，磅通省與菩薩省。

月初，基金會與柬埔寨衞生部簽署了兩份合作備忘錄，將在磅通省同時開展「消除白內障致盲」和「登革熱防控」項目。從波羅勉到磅士卑，再到磅通，消除白內障的版圖在柬埔寨地圖上不斷擴展——每一次簽約，都意味著又有一批白內障患者將重見光明。

然而，最觸動我的，是7月4日的那次探訪。

基金會代表團前往柬埔寨菩薩省柬泰邊境地區，探訪了一所距離邊境70公里的臨時難民營。因邊境衝突被迫撤離的50戶難民，臨時安置在一所中學的空地上。當地官員表示，營內登革熱等蚊媒傳染病傳播風險極高，衞生問題十分嚴峻。雨季來臨，積水遍地，蚊蟲滋生——而這裏，至今尚無任何非政府組織提供服務。

柬埔寨菩薩省邊境難民營民眾真實生活狀況。（共享基金會提供）

基金會團隊現場評估了公共衞生隱患，為協助防控蟲媒病作準備。梁振英主席表示，基金會長期紮根柬埔寨，在登革熱防控方面積累了豐富經驗，這些經驗對難民營的衞生工作極有價值。總幹事陳英凝教授指出，營內居民在通風不良的環境下明火煮食，還面臨火災和氣體中毒等多重風險。基金會將積極考慮提供公共衞生援助。

從2022年到2026年，從波羅勉到菩薩省，從白內障手術到登革熱防控，從省級醫院到國家級基建工程再到邊境難民營——共享基金會在柬埔寨的足跡，是一張不斷延展的「民心相通」地圖。它讓我看到，中柬傳統友誼的鞏固，靠的不僅是政府間的握手，更是一個個普通人在異國他鄉播下的善意種子。

那些重見光明的眼睛、那些被滅蚊燈守護的夜晚、那些在難民營中被聽見的訴求——它們共同講述着一個樸素的故事：在柬埔寨這片土地上，來自中國的民間力量正在用最務實的方式，書寫着「共享」二字的真正含義。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「共享」和「民心相通」的精神。目前的旗艦項目「消除白內障致盲項目」，以全面消除白內障致盲的積壓病例為目標，為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術，並逐步由直接服務轉向「賦能」模式，透過提供流動手術設備及專業培訓，提升當地醫護能力，目前正在烏茲別克斯坦建立項目。另積極在各項目國及其大型基建項目中推動蟲媒傳染病防控工作。其他重點工作包括在東帝汶開展的「直接飲用水項目」，以及於不同項目國進行災難應對準備管理和人道救援人才培養方面的發展。

作者孟俊岭是共享基金會項目經理。



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