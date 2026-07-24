來稿｜水電老化不能只靠「事後補救」

來稿作者：羅浚軒



近月香港接連發生多宗停水停電事故，且呈現跨區、重複爆發的趨勢。繼年初多個屋邨因水管爆裂及設備故障影響供水供電後，問題近日再度升溫。黃大仙區（特別是慈雲山一帶）在5月31日至6月13日的短短14天內，連續錄得8宗食水及鹹水管爆裂事故。最新一宗筲箕灣食水管爆裂，更導致過萬戶居民停水近28小時，部分大廈即使恢復供水後，高層單位仍出現水壓不穩甚至無水的情況，反映維修工作的不確定性與系統脆弱性。



全港水管老化風險浮現

水務署指出，黃大仙區約8公里水管已納入「風險為本水管資產管理計劃」，其中4.5公里已完成更換或修復，其餘將分階段推進，並計劃在慈雲山一帶加裝減壓閥以調節供水壓力。署方同時強調，爆管多與喉管老化有關，但受交通及施工限制，難以短時間內大規模更換，只能優先恢復供水。這種「優先恢復」的做法雖是現實操作的需要，卻凸顯一個根本問題：當維修與更換長期滯後於風險累積，「事後補救」是否只是將風險不斷延後，而非真正消除？「老化」若成為反覆出現的唯一解釋，便不再只是技術問題，而是制度與治理的深層挑戰。

根據水務署資料，全港食水及鹹水管總長超過8,400公里，其中近4,000公里為新喉，約3,000公里在2000年後陸續完成重鋪，仍有約1,000多公里水管存在老化爆裂風險。國際管綫專業學會會長黃敬建議，應按年期、材質及重要性三個元素進行風險排序，優先處理高風險管段。水務署表示，截至2025年底，約584公里水管已納入「風險為本水管資產管理計劃」，其中約250公里完成更換或修復，並計劃年底展開約40公里新改善工程。署方亦於10年前建立「智管網」，透過先進技術監測滲漏，現已覆蓋八成以上食水管網。

然而，現實情況顯示這些措施仍未足夠。筲箕灣爆管位置雖屬「智管網」監測範圍，但因食水地下流失未湧出路面，加上老舊鑄鐵物料脆弱，受外力衝擊後可能突然爆裂。筲箕灣興祥大廈恢復供水後，部分高層單位仍水壓不穩，水務署調查發現停水期間空氣進入喉管，同時懷疑大廈內部供水系統有未經批准改動。青衣大王下村村長亦反映，當地近年每年均有爆管，政府多在事故後才聯絡，缺乏主動排查及清晰時間表。居民鍾建康在停水後改變想法，開始儲水備用，擔心「日後再爆」。這些個案顯示，問題已非單一設施失效，而是整體管網的結構性脆弱。筲箕灣維修後再度滲漏，可能涉及地下空間狹窄、接駁環境限制，或周邊老舊水管受壓爆裂。類似情況亦見於電力事故，如葵涌邨喉管滲水導致電機房短路，反映水電設施缺乏有效隔離，一旦設計未考慮交互風險，局部問題便可迅速擴大。

從補救轉向前瞻型治理

目前政府及地區層面的應對，仍多集中於事故後的即時支援：臨時供水、跨部門協調及動員關愛隊等。這些措施能減輕短期影響，但本質上屬「補救型治理」。當事故頻率上升，單靠事後修補已難以維持社會正常運作，更遑論建立長遠韌性。

要提升城市韌性，必須將風險管理前移，並從多層面作出調整：

第一，提升資訊透明度。 水務署雖公布部分工程進展，但整體更換計劃、優先次序及時間表仍欠清晰。區議員及居民要求公開檢測與翻新時間表，正正反映公眾對知情權的需求。透明資訊不僅能建立信任，更可促進社區共同監察風險。

第二，技術層面由「被動維修」轉向「預防性維護」。 除加快更換老舊水管外，應強化管網壓力管理、接駁位監測及滲漏預警系統，擴大減壓閥部署、引入智能感測技術，並針對高風險節點定期檢測。電力系統亦需加強機房防水設計及水電隔離措施。

第三，制度層面建立具約束力的資產管理機制。 針對高事故率地區設立優先處理清單，訂立明確時限與績效指標，加強對承辦商的監督與問責，避免「以修代管」。

第四，地區治理層面整合支援網絡。 民政系統、區議會、關愛隊及公用事業機構應建立標準化即時應急機制，例如預先規劃長時間停水停電時開放社區會堂、設置臨時供水及充電點，減低居民混亂。

基礎設施失靈放大不平等

若只從工程與制度角度理解問題，仍未足夠。停水停電的影響，往往在社會層面最為深刻。基礎設施失靈是一種「風險放大器」，會加劇既有社會不平等。對一般家庭而言，停水或許只是不便；但對獨居長者、長期病患者或低收入住戶，卻可能是危機: 依賴呼吸機的長者遇停電可能致命，行動不便人士被困家中無法求助，基層家庭更面臨飲食與衛生問題。因此，風險管理必須「以人為本」。社區可建立「脆弱住戶名冊」，由社工、地區組織及物業管理共同識別高風險個案，優先提供支援。同時加強社區教育，提升居民儲水、簡易應急物資準備等意識。社會工作專業可扮演「連結者」與「倡議者」角色，協助政府理解不同群體的實際需要，並推動政策從純工程導向，轉向結合社會支援的綜合治理模式。

基礎設施老化是成熟城市無可避免的挑戰，其影響程度取決於制度回應的前瞻性與社會支援的完整性。當爆管與停電由「偶發事件」變成「可預期風險」，治理思維必須轉變。若繼續停留於事故後補救，即使每次都能迅速修復，社會成本仍會不斷累積。真正的城市韌性，不在於完全避免事故，而在於建立具備預防、應對及復原能力的系統。

水電穩定看似理所當然，卻是城市運作最基本的支柱。當這些基礎開始動搖，考驗的已不只是工程，更是整體治理與社會保障的智慧。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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