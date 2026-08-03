來稿｜遊客回來了　租金「復常」了　食肆生意卻減少了

來稿作者：陳嘉華



2026年上半年，訪港旅客錄得2,671萬人次，按年增長13%，旅遊業復甦勢頭看似強勁。然而，銅鑼灣、尖沙咀等旅遊區街頭，吉舖雖較疫情高峰期減少，但仍在營業的食肆卻普遍反映「旺丁不旺財」。差餉物業估價署數據顯示，核心區舖位租金已回升。收入未復常，成本先復常——這種「復常不對稱」，正成為壓垮中小型食肆的最後一根稻草。



旅客回來了消費卻變少

統計處數據顯示，2026年第一季食肆總收益錄得284億元，按年微升1.1%，增幅遠遜於旅客人次增長。有銅鑼灣食肆負責人向傳媒透露，其舖位月租由疫情期間的8萬元回升至現時的14萬元，但營業額僅及疫情前七成——「每個月埋單計數，其實係白做」。

旅客人次回來了，消費模式卻已徹底改變。Mastercard經濟研究所數據顯示，內地旅客購物開支佔總旅費比例，由2018年的70.5%大幅下降至2026年第一季的44%——旅客把錢從購物轉向餐飲體驗。然而，2026年4月訪港旅客人次雖已回復至2018年的84%，入境旅遊總消費額卻僅達基準水平的69%。旅客來了，花錢卻少了。

即日往返旅客比例持續攀升，今年首季過夜旅客佔比僅43%，較去年同期下降5個百分點。即日旅客大多午餐後離港，晚市消費近乎歸零。對於租金高昂的旅遊區食肆而言，失去晚市支撐，經營壓力倍增。北上消費亦持續分流本地客源——2026年上半年不過夜旅客按年激增27.8%，深圳餐飲價格僅及香港六至七成，本地消費力不斷外流。

餐飲業應適應新消費模式

平心而論，政府並非全無作為。旅發局近年推出「香港美食之都」推廣計劃，將地道小食納入宣傳重點；差餉寬減亦在一定程度上減輕了食肆負擔。然而，這些措施面對租金與營業額的結構性背離，力度與針對性明顯不足。盛事的餐飲消費效應集中於場館周邊及高端食肆，一般食肆難以受惠；差餉寬減屬普惠措施，未能針對性解決旅遊區食肆的特殊困難。

政府直接補貼租金，只會造成「業主加租、政府埋單」的惡性循環，浪費公帑之餘無法從根本解決問題。租金問題歸根究底是市場行為，政府不應亦無法介入。更現實的方向，是從餐飲業自身可以改變的事入手。

第一，利用政府現有宣傳渠道，為旅遊區食肆增加曝光。旅發局每年投放大量資源在海外及內地推廣香港旅遊，但宣傳內容側重景點、購物和高端餐飲。政府可在現有的官方旅遊應用程式和社交媒體平台上，增設「旅遊區地道美食」專區，定期介紹各區食肆的招牌菜和特色。這項措施幾乎零成本，只需調整現有資源的分配，便能為旅遊區食肆帶來可觀的免費曝光。

第二，放寬規管為食肆創造更大經營空間。現時食肆受「朝行晚拆」、露天座位限制、噪音條例等規管，經營彈性有限。政府可考慮在旅遊區試行放寬相關規定——例如容許食肆在晚間特定時段將座位延伸至行人路、簡化臨時延長營業時間的申請手續。這些措施不涉及公帑支出，能直接降低食肆的經營成本。

第三，餐飲業界自主「變陣」，適應新消費模式。政府能做的有限，最終還是要靠業界自己調整。旅客消費模式已從「購物團」轉向「深度體驗」——傳統旅遊區食肆可考慮與區內其他商戶合作，推出「聯合體驗套餐」（例如「海味舖導賞＋老字號午膳」），將「食」變成「食＋體驗」。餐飲聯業協會等業界組織可發揮牽頭作用，協助旅遊區食肆進行產品創新和服務升級，而非單靠政府出手。

租金回來了，生意卻沒回來。這不僅是食肆的經營難題，更是香港旅遊業「質變」的警號。政府能做的只是拆牆鬆綁和增加曝光，最終還是要靠業界自己適應新時代。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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