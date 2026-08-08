來稿｜黃循財內閣改組背後的深意——非為5G接班，而是紮實築巢

來稿作者：陳文坪



因應兩位高級政務部長先後辭職，7月22日，新加坡總理黃循財宣布改組內閣，擢升多名年輕政務官，進一步推進領導層更新，以此來加強政府各部門的領導力。此次內閣改組，並非為第五代（5G）領導班子佈局，而是充實黃循財政府的班底。



此次改組打破過去一貫做法，委任國家安全統籌部長及內政部長尚穆根為國務資政兼任部長職務。因此，尚穆根將成為內閣官員及新進政務官的導師，為新一代政府官員提供必要指導，在推行政策前給予建議。過去受委的「國務資政」一職，是副總理級別以上的部長或總理在退下後才委予的。換個角度看，現在的統籌部長一職幾乎「等同」副總理級別。可見，尚穆根新職的重要性。



受高官辭職與緋聞衝擊

提前改組穩定軍心

黃循財2024年5月接過總理棒子，一年後舉行全國大選，獲得人民高得票率的委託組建新一屆政府，至今不過14個月。如果以大選後國會9月首次開會，政府任期不到一年。本屆政府各項施政才開始，這麼短的時間裡，還看不到大的政績讓人津津樂道。

即便是去年大選後受委的交通部代部長蕭振祥和文化、社區及青年部代部長梁振偉在此次內閣改組雙雙「轉正」，也沒有什麼大的成績。只是「他們已很好適應了工作崗位，贏得同事和共事公務員團隊的信心，已做好準備承擔更大責任」這一評語。從政前，蕭振祥是位高級公務員，而梁振偉是武裝部隊陸軍總長。

可見，黃循財會提前改組內閣，更是受前人力部兼保健衛生部高級政務部長許寶琨醫生因家庭原因辭職、以及前主管回教事務代部長兼內政部高級政務部長費紹爾副教授因與一名女子網上互動失當、未能及早劃清界限，辭去政務官和國會議員職務，並退出人民行動黨所影響。特別是後者對政府的影響。

許寶琨辭官並不是大件事，而費紹爾因「緋聞」離開對政府的影響卻非常明顯。他是負責主管回教事務部長級負責人。他的離去不單是對政府的衝擊，也是對回教社群的衝擊。

為避免政府的施政受到拖累，提前改組內閣，提升整個團隊的士氣，讓人民了解政府推行的政策不因人事變動而改變。這或許是黃循財提早擢升新人選擔任政治職務的因素之一。

內閣改組無關5G布局

旨為全面執政鋪路

黃循財今年才54歲，接任總理只兩年多，領導大選不過一屆，政府任期才一年。如果說現在就談5G班底，是不是「匆促」呢？是不是「突兀」呢？其實，從黃循財的內閣來看，他還沒有「完全執政」，內閣部長大半是前總理李顯龍3G閣員。他須要3年或更長時間，才能讓4G成員接任。可以這麼說，黃循財此次內閣調整，旨在加強自身政府的陣容，並為中期改組「全面執政」打下基礎及預留更大的空間。

當然，政府執政是延續的，引進新人加入政府，儲備與培養下一代接班人是領導人的責任。黃循財這次改組內閣也有「獨到」之處。如擴大貿工部職能，更名「能源、貿易及工業部（METI）」，調任資深部長、擢升代部長，引進新人，來加強政府陣容。

早前，中東霍爾木茲海峽危機，導致國際原油價格飆升，突顯保持能源來源韌性的重要性。新加坡為加強能源多元化及韌性，進一步擴充貿工部管轄範圍，這也是政府未雨綢繆的做法。更名後的METI，由副總理兼貿工部長顏金勇、以及主管能源與科技事務的部長陳詩龍共同領導。前者負責貿易，後者負責能源與工業事務。該部門職能擴充後，對清潔能源之一的核能發電在加強能源供應這一韌性方面，也許是不可或缺的一個選項。

本次內閣改組，也具高瞻遠矚，重用資深部長經驗，賦予新進部長重任，續為國為民服務。引進新人加入，充實政府各部門領導。而新人需要時間歷練，須及早培養，才可為國挑重擔。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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