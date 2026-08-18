來稿｜海嘯級老齡化來襲　香港醫改沒有退路

來稿作者：江懷謹



國家「十五五」規劃全面展開之際，香港迎來了啟動首份本土五年規劃（2026至2030年）編製工作的歷史性時刻。國家賦予香港「十中心、兩樞紐、一生態圈」全新戰略定位，標誌着香港的角色由過往的「融入國家發展大局」，正式升級為「融入並服務國家發展大局」。其中，公營醫療作為關乎民生福祉、社會穩定與公共安全的核心板塊，正是香港落實新定位、借鑑國家規劃治理經驗的重要實踐場地。面對深度老齡化、資源壓力以及大灣區融合帶來的機遇與挑戰，香港醫療體系如何借鏡國家五年規劃的治理邏輯，走出一條高質量、可持續的前路，實在值得社會各界深思。



從「積極不干預」到主動求變的治理轉型

回顧新中國歷次五年規劃，其價值不僅在於一組組具體的發展指標，更在於一套成熟的治理方法，涵蓋前期調研、廣納民意，以及區分預期性指標與約束性指標。在堅持全國一盤棋的格局下，在構建「規劃—實施—評估—調整」閉環管理的同時，亦給予地方改革試點的空間。隨着2026年《國家發展規劃法》落地，更將規劃治理進一步納入法治軌道。

反觀香港，過往港英時代留下的「積極不干預」治理思路，在面對今天複雜的結構性難題時已顯得力不從心。編製香港首份本土五年規劃，正是特區政府主動求變、把長遠戰略轉化為具體行動的重要契機，而醫療改革正是這份規劃不能迴避的重中之重。

應對老齡化危機：重塑三層聯動防護網

擺在香港醫療面前最突出的壓力，首推人口結構巨變。香港已邁入深度老齡化社會，按人口預測，2039年本港65歲及以上長者佔人口比例將突破30%。在醫療資源趨緊、人均壽命延長所帶來的長期護理需求下，僅靠公營醫療單一體系，遲早會不勝負荷。

對此，未來的五年規劃不能只做被動的「補口子」，而必須進行體系重塑。在對接《第二個十年醫院發展計劃》及堅守居家安老的政策方向下，政府應進一步透過大數據與人工智能推動智慧醫療、遙距監測與遙距診療，持續將護理服務下沉到社區基層，搭建「居家安老＋基層支援＋醫院急症」三層聯動防護網，真正實現病患分級分流。同時，必須打破完全依賴公營體系的思維，創新公私營合作模式，推動「政府主導、多元共治」，調動民間及社會機構力量共同參與，讓長者享有可負擔、高質素且可持續的醫療保障。

深化大灣區融合：跨境醫療協同與標準對接

隨着大灣區一體化推進，粵港民眾跨境就醫、康復護理的需求與日俱增，跨境醫療協同已成當務之急。香港可借鑑國家規劃「試行、優化、推廣」的改革路徑，循序擴大電子病歷互通、醫學檢驗互認以及專業資格銜接的覆蓋範圍。

參照橫琴粵澳深度合作區「共商共建共管共享」的跨域治理經驗，完善醫療數據去標識化、安全傳輸與合規審查機制，進一步打破數據流通的制度壁壘。這不僅方便兩地市民，更可充分釋放「一國兩制」的制度疊加優勢，為全國跨境公共服務治理提供來自大灣區的樣本。

在公共衛生安全方面，新冠疫情時期粵港聯防聯控的經驗提醒我們，兩地的衛生風險唇齒相依。隨着人員往來越趨頻繁，必須把應急協作從「危機時臨時動員」轉化為常態化制度。依託《大灣區公共衛生應急聯動協議》，完善傳染病資訊互通與應急處置聯動機制，讓香港憑藉國際衛生樞紐身份，充當大灣區連接世界的「超級聯繫人」。

激發產業新動能：醫藥創新、中醫藥與軟實力輸出

在醫療創新與產業層面，香港擁有兩所國際級醫學院校，第三所前沿醫學研究型醫學院亦在規劃建設中，科研與臨床實力雄厚。隨着香港藥物及醫療器械監督管理中心即將設立並落實第一層審批機制，香港絕對有條件聯結大灣區組建跨域臨床研究聯盟，打通基礎科研、臨床試驗到產業落地的創新鏈，培育生物醫藥新質生產力。

中醫藥是香港另一張重要名片。隨着香港首家中醫醫院投入營運，香港可在五年規劃中設立公營中醫服務覆蓋率、中西醫協作病種數等指標，推動中西醫協作常態化、規範化，打造融合國際標準與中華醫療文化的本土醫療品牌。

更值得留意的是，香港可扮演國家醫療軟實力向外輸出的橋樑。我國原創的CIHA（國際醫院評審認證標準（中國））正逐步向「一帶一路」國家推廣，香港公營醫療參照這套標準進行質量評審，可提供寶貴的境外試驗場景，協助中國原創醫療管理體系走向世界。

香港要立足於「一國之本、善用兩制之利」

當然，所有願景最終都要尊重本土民情、制度現實作為出發點。正如諾貝爾經濟學獎得主，美國的奧斯特羅姆（Elinor Ostrom）在其「制度多樣性理論」所指，世上不存在放諸四海皆準的治理模式。香港為自己規劃首份五年計劃的出發點應該是借鑑國家的規劃經驗，不簡單照搬內地做法，學習其科學調研、分階段推進、因地制宜動態評估調整的治理思維。

香港要立足於「一國之本、善用兩制之利」，平衡公營醫療的安全網功能與私營醫療的補充角色，達成服務本土民生與國家戰略兩大目標。香港首份五年規劃，是醫療體系告別被動應急、走向長遠謀劃的重大機遇。把「背靠祖國、聯通世界」的制度優勢轉化為看得見的市民福祉，正是香港醫療前路所在。

作者筆名江懷瑾，從事公共政策研究工作。



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