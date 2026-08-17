徐小龍｜AI短劇狂潮重塑影視產業　香港不能只做「出海中介」

來稿作者：徐小龍博士



近期內地AI短劇發展迅速，已不再只是新技術配合新媒體的一時熱潮，而是逐步演變成一種重新組織內容生產、降低製作成本、壓縮製作周期，並重塑影視產業分工的新模式。對傳統影視製作而言，AI短劇的興起無疑帶來衝擊：過去需要較長前期籌備、拍攝、人手後製與多重協調的工序，如今在AI工具輔助下，已可於選題、分鏡、特效、翻譯、剪輯甚至投放等環節大幅提升效率。這股趨勢，未必即時取代傳統影視，但已明顯改變市場對「高效製作」與「成本控制」的想像，亦迫使整個內容產業重新思考未來的人才需求與商業模式。



AI短劇直接挑戰傳統製作模式

筆者以粵港澳大灣區香港青年實習計劃召集人的身份，與青年發展委員會委員一同到廣州探訪今年參與實習的香港學生，當中一個深刻感受，正是這場產業變化並非停留在概念層面，而是已具體落在青年培育、企業用人與跨境合作之上。此次有香港知專設計學院的同學到AI短劇製作公司實習，短短兩星期左右，已實際參與AI短劇及與24節氣有關的文化短視頻製作。這種機會對香港學生而言尤其珍貴，因為香港本地未必有同類型、同強度、同貼近產業前線的實習場景。當學生能夠在仍屬新興的內容賽道上提早接觸實際製作流程，其收穫便不只是一次實習經驗，而是對未來履歷、技能組合與職涯方向的提早布局。

不少人仍把AI短劇理解為低成本、快節奏的網上內容，但若從產業角度觀察，這其實是一場對傳統影視生產方式的直接挑戰。過去影視工業之所以門檻較高，在於其倚重資金、場景、拍攝團隊、後製班底及較長的生產周期；但AI技術的介入，正令某些過去高度依賴人手與時間的流程，被重新拆解及加速。從故事開發、人物設定，到視覺生成、特效處理，再到多語言翻譯與面向不同市場的版本調整，AI所帶來的並不只是「慳成本」，而是讓內容生產逐步走向更高頻、更靈活、更貼近市場反應的模式。

筆者在探訪期間，亦與企業負責人、廣州妙筆華章文化傳媒有限公司創始人孟鈺辰交流，對方提出的重點值得香港思考：中國AI短劇正由早期較側重翻譯輸出，逐步轉向借助AI進行選題、本土化、特效、翻譯、剪輯，甚至投放策略優化的全鏈路出海。換言之，出海已不再只是把內容「搬出去」，而是按照不同市場的文化、語言與平台習慣，重新組織內容生產與傳播方式。這不只是技術升級，更是整個商業模式升級。

利用大灣區窗口創造實戰入口

在這樣的大趨勢下，香港青年若能及早參與，價值自然不止於履歷增值。當前不少畢業生面對的困境，是明明完成學業，卻缺乏真正貼近新興產業的工作經驗；而企業最看重的，往往又不是單一學科背景，而是能否理解新的製作工具、新的協作模式，以及新的市場節奏。今次參與實習的同學，在短時間內便有機會參與實際內容製作，這正正說明，若有合適平台與產業對接，香港青年完全有能力在新賽道中迅速上手。

更值得注意的是，部分實習生在實習計劃結束後，企業已表明若學生有興趣，願意聘請他們擔任自由工作者，亦已有幾位同學答允參與。這反映實習並非「走過場」，而是有機會直接延伸為工作合作。對學生而言，這不單增加履歷厚度，更讓他們有機會提早建立作品、客戶經驗與跨境協作能力。尤其在創意產業、數碼內容與媒體製作等範疇，這類經驗往往比單純課堂學習更具競爭力。若香港本地同類機會仍相對有限，如何透過大灣區平台為青年創造更多實戰入口，便應成為值得正視的政策方向。

香港要爭的角色是增值平台

然而，若只把香港定位為「協助內地內容出海」的中介，視野仍然過窄。AI短劇產業未來若要持續發展，除了內容生產與平台投放，更涉及IP營運、版權確權、合約安排、跨境法律細則、知識產權保護，以及國際市場中的商業化管理。這些環節，恰恰是香港可以發揮作用的地方。

筆者與孟鈺辰交流時，雙方亦有共識，香港的角色不應只停留在出海模式本身，而可進一步在IP營運及法律細則方面提供專業支撐。香港擁有普通法制度、國際化專業服務、較成熟的知識產權框架，以及與海外市場接軌的制度經驗，若能結合本地法律、金融、會計、品牌策劃及文化管理等專業力量，完全有條件成為中國AI內容產業的重要增值平台。換言之，香港不一定要和內地城市競爭「生產規模」，反而更應爭取在制度、服務與國際接軌層面建立不可替代性。

AI短劇狂潮帶來的，不只是內容形式的變化，而是整個影視與數碼文化產業鏈的重組。它正在衝擊傳統製作模式，也同時打開新的職位、新的合作方式與新的出海路徑。對香港而言，關鍵不在於是否追上這股熱潮，而在於能否及早找準自身角色：一方面，透過大灣區實習與產業合作，讓香港青年更早接觸前線實戰，為履歷與職涯建立新優勢；另一方面，發揮香港在IP營運、知識產權、法律制度及專業服務上的優勢，成為中國AI短劇產業走向國際市場的重要支撐平台。

若香港能在人才、制度與服務三方面同步布局，那麼AI短劇帶來的，就不只是別人的產業機遇，而可以成為香港青年向上流動、香港專業服務轉型升級，以至香港參與國家數字文化出海的新契機。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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