來稿｜《牛來》荒誕票房背後，切中什麼社會心理？

來稿作者：高松傑



內地動畫電影《牛來》由「零宣傳」上映、首九日票房僅七千多元人民幣，到網絡熱議後逆勢反彈，截至8月17日累計票房突破數百萬元人民幣，堪稱今年暑期檔最荒誕也最耐人尋味的文化事件。一部被網民嘲為「PPT幻燈片」、「海報詐騙」的超低成本動畫，竟然在罵聲中越罵越紅，甚至帶動「牛字頭」A股被股民拿來調侃，當中的社會心理與市場邏輯，值得細味。



《牛來》的爆紅，首先離不開它那「災難級」的製作質素與官方水墨海報之間的巨大落差。官方海報意境悠遠，令人以為是東方美學動畫；正片卻是低水準3D建模、動作卡頓、對白有氣無力。加上片中一段豹子與牛的曖昧對白，被家長狠批「教壞細路」，爭議進一步發酵。諷刺的是，負面爭議反而造就獵奇流量，大批年輕人抱着「睇吓有幾離譜」的心態入場，再將實拍畫面放上社交平台，形成病毒式傳播。

五大特點促使負面爭議造就獵奇流量

筆者認為，《牛來》的「反向成功」並非單純偶然，它至少突顯了以下幾點。

第一，AI時代的審美疲勞與新鮮感。在人工智能普及、技術門檻大幅降低的今天，各大平台充斥大量技術精良、風格趨同的作品，觀眾難免感到厭倦。《牛來》那種粗糙到近乎荒誕的畫面，反而打破了觀眾對院線動畫的既定預期，形成一種強烈的新鮮感。這恰恰反映出一種微妙的市場心理：當「完美」氾濫，「不完美」反而成為一種稀缺的注意力資源。

第二，歡樂感與集體情緒消費。不少入場網民表示「看一小時笑足一小時」。這令人想起昔日香港觀眾對本地爛片的支持——明知質素參差，仍願意入場，買的是一份歡樂、一份集體記憶，甚至是一份治愈。《牛来》的觀眾並非不知道電影粗糙，而是把觀影當成一場集體狂歡，社交媒體上的吐槽與二次創作，才是真正的主菜，情緒價值可謂滿分。

第三，希望感與符號聯想。「牛來」二字在中文語境中自帶吉祥意味，網民更將其與「牛市常來」掛鈎，帶動「牛字頭」A股被熱烈討論。這層符號聯想雖然看似無厘頭，卻切中社會情緒中對希望、轉機的渴望。一部小成本動畫，意外成為某種集體心理投射的載體。

第四，好奇心與勇氣的驅動。網民最常問的一句是：「製作人哪來的勇氣？」很多人都被這種好奇心驅使人入場，想親眼見證這部電影究竟有多「離譜」。這種「獵奇式勇氣」本身已成為一種傳播燃料，而觀眾的入場行為，既是消費，也是一種參與式的社會實驗。

第五，真誠與母愛的動人力量。據報電影由導演信雨萌與母親孫麗芳兩人包辦所有製作，兒子自學動畫、親自配音，母親擔任編劇、配音並演唱片尾曲，耗時五年。有人感動於一步一腳印實現夢想，有人感動於母愛的偉大。這份「真誠」在工業化流水線盛行的今天，反而成為了最稀缺的情感賣點。觀眾或許不認同電影的質素，卻無法否定這對母子傾盡全力的付出。

警惕「越爛越紅」但別急着一棍打死

面對「粗製濫造」、「教壞細路」等批評，筆者認為，電影既然通過審批上映，在自由市場中，觀眾的入場與票房就是最直接的量度標準。質素再好，沒有票房也是徒然；反之，觀眾用真金白銀投票，說明了這部電影在某種意義上滿足了市場需求。一部電影的成功，除了質素、劇情、演員角色，還需要運氣，天時地利人和缺一不可。《牛來》的爆紅，正是多種偶然因素疊加的結果，難以複製，也不必急於否定。

網民對《牛來》的討論與二次創作持續發酵，這意味着它已不僅是一部電影，而是一個具備傳播力的IP。導演可善用這股熱度，將IP導向公益、地方文旅推廣，甚至傳遞「希望感」等正向價值。如此一來，既可延續話題生命，也能為這部充滿爭議的作品賦予更積極的社會意義。

無可否認，《牛來》現象暴露了行業隱憂：當「越爛越紅」成為流量密碼，或會助長投機式粗製濫造。然而，筆者認為，與其簡單批判，不如正視它背後折射的社會情緒與市場複雜性。觀眾既需要精緻的藝術，也需要偶爾的荒誕與歡樂。《牛來》或許不是一部好電影，但它意外成為了這個暑期檔最真實的集體情緒出口。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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