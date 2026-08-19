立法會議員．樓家強｜多管齊下築牢兒童及青少年精神健康防護網

來稿作者：樓家強議員



香港撒瑪利亞防止自殺會上月底公布的本港最新自殺死亡數據，令人深感痛心。儘管整體自殺率由2024年每十萬人15.1人，回落至2025年的13.57人，為2020年以來新低，但兒童及青少年組別的情況卻令人憂慮——2025年19歲或以下組別的自殺死亡個案由2024年的35宗急增至47宗，升幅高達34%，自殺率更攀升至4.72，創下近十年最高紀錄。



每一個數字背後，都是一個曾經燦爛、充滿無限可能的年輕生命，以及一個承受沉痛打擊的家庭。兒童及青少年輕生個案，一宗都嫌多，我們必須正視這些數據所傳遞的訊號，凝聚政府、學校、家庭及社會各界的力量，為下一代築起更穩固的精神健康防護網。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（立法會）

精準識別高風險學生 強化跨專業跨界別支援網絡

成長路上的孩子，往往需要面對學業競爭、家庭關係、人際相處及未來就業等多重壓力。根據香港撒瑪利亞防止自殺會自殺危機處理中心的數據，2025年處理的228宗19歲或以下自殺危機介入個案中，家庭問題佔比近三成，精神健康及人際關係亦分別佔兩成與一成七。這些數字清楚反映，兒童及青少年所面對的困難往往彼此交織，需要家庭、學校及社會共同應對。

教育局回覆立法會的資料亦顯示，2021至2025年全港中小學生懷疑自殺身亡個案累計達141宗，中學生佔九成；香港中文大學於2019至2023年進行的調查亦指出，中學生在受訪前一年內曾有自殺想法的比例達8.4%。這些資料提醒我們，青少年的情緒危機往往有跡可循，及早察覺、主動關心及適時轉介，對支援有需要的學生至關重要。當負面情緒與生活壓力長期積壓，而學生又找不到傾訴出口時，及時且到位的專業支援，往往就是支撐他們走過低谷的重要力量。

筆者一直密切關注兒童及青少年的身心健康發展，並於今年六月的立法會會議上向教育局提出書面質詢，圍繞及早識別高風險學生、加強培養正確價值觀等方向提出多項具體建議，期望從源頭強化學生的精神健康保障。

要讓精神健康防護網發揮最大效用，預防、及早識別及精準介入機制必須做細做深。教育局自2023年12月起，在全港中學推行以學校為本的三層應急機制，並於2025/26學年將機制恆常化及擴展至在小學四至六年級試行。這項機制結合校內跨專業團隊、校外支援網絡及醫療服務，協助學校及早識別和支援有較高自殺風險的學生。

在現行機制下，學校可通過第二層機制獲得社會福利署「校外支援網絡」隊伍的專業支援——截至2026年3月底，該隊伍在2025/26學年共接獲330宗由學校或教育局轉介的個案，已超過2024/25學年全年的299宗。學校亦可透過第三層機制，將有高自殺風險的學生轉介至醫院管理局轄下的精神科專科門診接受評估及治療，為嚴重個案提供適切的醫療支援。機制推出以來，成功讓不少有需要的學生獲得適時協助，隨着學生的情緒支援需求日益增加，政府可在現有基礎上進一步加強相關工作。

具體而言，學校教職員、家長及同學往往是最先察覺學生情緒變化的身邊人，因此政府應持續加強相關培訓，提升大家對睡眠失調、情緒異常、網絡成癮、資訊過載等徵兆的敏感度，以便在學生發出求助訊號時能夠即時介入，將危機化解於萌芽階段。

培育正確價值觀 匯聚跨界別力量守護下一代

除了及時治療與支援，從根本培養學生的抗逆力與正確價值觀，是長遠鞏固其精神健康的根本基石。身處人工智能（AI）與科技迅速發展的新時代，當今學生所面對的壓力遠超我們的想像。科技發展帶來的資訊爆炸、社交平台的即時比較、24小時不間斷的訊息轟炸，加上對未來AI取代人力等未知競爭的恐懼，都讓年輕一代的焦慮感無處不在。面對AI時代帶來的衝擊，我們更應引導學生建立正確的科技素養與心理韌性，讓他們懂得在數碼世界中適時「斷網」與適度放鬆。

教育局現正積極推動價值觀教育，包括透過生命教育及多元化的校園活動，協助學生建立積極面對逆境的心態。筆者建議當局進一步深化相關工作，讓生命教育更自然地融入日常課堂與校園生活，幫助學生更全面地認識自己，從而紓緩因過度聚焦學業成績與競爭而衍生的壓力。同時，政府亦應鼓勵學校與社福機構及社區團體加強協作，例如支持適度延長網上即時輔導平台的服務時間，並舉辦更多戶外體驗、義工服務及體育活動，幫助學生鞏固真實的社交連結、紓緩日常壓力，從而建立健康的人際互動與自我認同。

守護下一代的身心健康，是全社會的共同責任。研究顯示，父母的情緒狀態與家庭環境對孩子的精神健康有著直接影響，家庭的關愛與溝通更是不可或缺。在演算法與虛擬資訊充斥的環境中，真誠、有溫度的家庭陪伴與傾聽顯得尤為珍貴。家長不妨多預留時間靜心聆聽孩子的心聲，給予他們適當的空間與鼓勵。政府亦可考慮投放更多資源推廣家庭教育與家庭治療服務，協助家長掌握數碼時代下與青少年有效溝通的技巧，營造和諧溫暖的家庭氛圍。

展望未來，筆者會持續跟進兒童及青少年精神健康政策的落實情況，亦期望政府持續檢視現行機制的成效，靈活調配資源以回應科技演進與社會變化，同時帶動政、商、民、學各界攜手合作，發揮跨部門與跨專業協作精神，為孩子搭建一個充滿溫暖、關愛與希望的成長環境，讓每一個年輕生命都能健康快樂地茁壯成長。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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