來稿｜大馬安華台海敘事表態　「一中」成為國際自然語言

來稿作者：區漢宗



2026年8月17日播出的半島電視台專訪中，馬來西亞首相安華（Anwar bin Ibrahim）以一句「我視台灣為中國一部分，就是這樣」，以及「若馬來西亞一個州執意分裂出去，我也會動用武力維護統一」的類比，把吉隆坡在台灣問題上的立場推到了一個新座標。北京的反應迅速而熱烈——中國外交部發言人林劍在19日的例行記者會上明確表示「讚賞」，並重申「中國必須統一，也必然統一」。這一事件的意義，遠不止於一位外國領導人對一個中國原則的又一次背書，它折射出的是北京對台工作「過程化」戰略的階段性成果，以及一個東盟核心國家地緣政治語法的深層切換。



大馬政府從承認立場到支持統一

要理解安華此番表態的分量，必須把鏡頭拉回到1974年。中馬建交公報的英文原文本的表述是：「馬來西亞政府承認（recognizes）中華人民共和國為中國唯一合法政府，並認知（acknowledges）中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割一部分的立場。」注意那個「acknowledges」——吉隆坡當時並未接受北京對台主權主張，這與美國「一中政策」的模糊空間如出一轍。

真正的轉折發生在2004年。時任首相阿都拉（Abdullah Ahmad Badawi）在北京簽署的馬中聯合公報中，首次明確「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分。」而安華2022年執政後，這一軌跡被加速推進：2024年6月，李強總理訪馬，兩國簽署《關於深化提升全面戰略夥伴關係、共建中馬命運共同體的聯合聲明》，馬方「堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，支持中國實現國家統一，不支持任何台獨主張。」2025年4月，習近平主席訪馬，兩國再次發表聯合聲明，重申上述立場，並進一步確認馬方承認「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」

從「認知立場」到「支持統一」，再從「支持統一」到安華公開以聯邦武力維護統一作類比——這是一個清晰的、不可逆的過程。安華在半島電視台的「首創性」不在於他背離了馬來西亞的傳統立場，而在於他用一個北京熟悉的邏輯句式（領土完整高於一切，必要時武力是合法選項），把馬來西亞的國家經驗與中國的台海敘事完成了同構。

一中原則不再只是「政治結果」

北京正把過去被視為「政治結果」的統一，拆解成一系列可以分階段推進的政治工程。

在外交層面，持續塑造國際社會一個中國格局，孤立台灣的「國際空間」；在法律層面，《懲治台獨意見》等工具的出台，單方宣示管轄權；在執法層面，中國海警在台海周邊常態化執法，建立海上存在；在論述層面，通過聯合國大會第2,758號決議的法理闡釋，鞏固「台灣地位」的國際法敘事；安華的專訪表態，恰巧落在「論述層面」這一環。當一個東盟創始成員國的前首相級人物，在半島電視台這種國際主流媒體上，用「州脫離聯邦」類比台海、並公開認可武力選項的合法性——這正是「塑造統一客觀事實」的典型注腳。統一的國際敘事，正在2026年的吉隆坡、在半島電視台的攝影棚裏，被一段一段地焊接起來。

當菲律賓在南海問題上持續對華強硬、新加坡在一中表述上保持傳統模糊時，馬來西亞選擇以最清晰的方式站隊，這無形中提升了吉隆坡在「全球南方」、在伊斯蘭世界、在「77國集團+中國」框架內的道義話語權。安華歷來以「穆斯林世界代言人」自期，在一個中國原則這一「全球南方」的共識底線上亮明態度，有助於他塑造「全球南方領袖」的人設。

台灣外交部門8月18日的聲明譴責安華「貶損台灣主權」、「合理化中國的武統立場。」這一反應在預料之中，但值得注意的是反應本身的無力感——當一個東盟核心國家的領導人，在半島電視台的黃金時段用聯邦邏輯為武力統一辯護時，台北的「嚴厲譴責」在傳播效能上已經難以匹配。

由「外交辭令」變為「政治本能」

北京的「讚賞」則值得玩味。林劍在8月19日的記者會上用的措辭是「堅持一個中國原則是人心所向、大義所在，國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動。」這句話的潛台詞是：安華的表態不是孤例，而是「基本格局不可撼動」這一判斷的最新證據。北京正在收集的，正是這樣一個又一個「國際認證」——它們單獨看是外交辭令，集合起來則構成「統一客觀事實。」

從歷史的長尺度看，1974年吉隆坡的「認知（acknowledge）」、2004年的「明確表述」、2024年的「支持統一」、到2026年安華的「武力類比」——這條軌跡揭示的不僅是馬來西亞對華政策的演變，更是一個中國原則作為一種國際秩序話語，如何從「被承認」走向「被內化」、從「外交辭令」走向「政治本能」。

未來的歷史學家回望2026年8月，或許會注意到：就在這一刻，一個中國原則不再只是北京的單方面主張，而開始成為越來越多國家領導人在國際媒體上的「自然語言」。這或許就是「不統而統」最真實的模樣。

作者區漢宗是香港傳媒人。



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