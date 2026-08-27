區議會議員．黃遠康｜別讓孤獨吞噬老友記　從生活起居搭建關愛網

來稿作者：黃遠康



近日，政府統計處發布《主題性住戶統計調查第87號報告書》，當中就長者的健康、安老問題和社會聯繫進行調查。結果發現，在2024年，14.1%的65歲及以上人士在統計前一星期內曾感到孤獨，其中80歲或以上的受訪者有兩成出現有關感受。以香港約178萬名長者推算，即有超過24萬名老友記處於孤獨的狀態。



弱勢長者自殺、抑鬱風險易增加

事實上，香港的獨居長者人口隨着社會老齡化和家庭結構改變而出現明顯增長，由2011年不足12萬人，在10年內躍升超過50%至逾18萬人，令長者孤獨感情況愈趨普遍。不過，儘管較多獨居長者感到孤獨，但「孤獨」是心理感受，而「獨居」則是生活形態，兩者不存在必然關係。即使有家人作伴，但如果對長者不聞不問，相信他們都會產生類似的感受。

概括而言，出現孤獨感的長者都較傾向出現以下的社會特徵。第一，是生理性問題。例如因為身體殘障而變得足不出戶、或是因為感官問題如聽障而較難投入社交等，都是造成孤獨問題的障礙。第二，是心理性問題。部分長者可能性格較為孤僻、內向，或是不擅辭令、不喜參與群體活動等，都會令他們較難與人融洽相處，長期下去就會容易變得孤獨。第三，是社會性問題。根據外國研究顯示，孤獨感重的長者往往都是教育程度和經濟情況較差的群體。這些社會特徵會令他們缺乏參與社交的資本，亦未必有足夠意識尋求政府部門、社福機構或關注團體的協助，因而在社會上變得離群，增加孤獨感。

孤獨感重不一定會帶來即時的危險，但長遠而言可能增加自殺傾向。過去數年，長者自殺個案佔整體數字超過40%。假如有關問題持續惡化，上述數字亦會隨之上升。退一步想，即使孤獨感不會造成身體損傷，也會增加長者患上抑鬱、情緒病等心理問題的風險。

建立社區關愛安全網減輕孤獨

獨居長者倒斃家中的慘案時有發生，特區政府和公共機構已經推出多項措施，加強對獨居人士的照顧。例如有屋邨試行安裝大門感應器，當長者超過48小時足不出戶，就會觸發警報，並安排房署職員上門了解，減低長者失救的情況；而工聯會亦與煤氣公司合作推出「燃點生活護聯網」，在多條屋邨為獨居長者監測煤氣用量，當長者長期未有使用煤氣，就會通知家屬致電或上門探訪。這些措施異曲同工，同樣有助改善獨居長者的安全。

然而，正如上述，「孤獨」並不必然因為「獨居」；適用於保障獨居人士安全的辦法，不見得能夠改善孤獨。筆者認為，關鍵仍然在於如何調動和整合社區力量，以基本日常生活為切入點，建立社區關愛安全網，讓有各種困難的長者在一定程度上減輕孤獨感。

參考韓國經驗從日常生活入手

無論長者多麼孤獨，在生活上總有類似的模式。例如喜歡買報紙、在公園晨運、到酒樓享受「一盅兩件」、與大廈保安打招呼等，相關部門可以主動與報紙攤、便利店、食肆、管理公司等聯繫，加強關懷長者的工作，包括鼓勵員工主動問候長者狀況、留下熱線電話鼓勵有需要的長者求助部門、在店舖當眼處張貼當區長者中心或當區關愛隊活動資訊、安排社工或輔導人員定時定點在這些地方附近提供服務等等，都是幾近零成本的關懷行動，有助促進孤獨的長者更多與他人甚至團體聯繫。

韓國去年推出「暖心便利店」計劃，利用店舖空間供孤獨長者打發時間，例如在店內觀賞電影、下棋，或者單純坐在店內乘涼，對孤獨長者而言已是一大德政，足以排解悶愁。香港地少租貴，未必適合完全套用韓國妙方，但是可以從生活起居着手，例如善用酒樓下午「落更」時段讓長者稍作休息、甚至與機構合作舉辦針對孤獨長者的社區活動。

筆者絕對不會天真地認為，只要有人願意介入，所有感到孤獨的人都會得到適當的照顧。但是，只要我們願意走前一步，有孤獨感的人肯定會有所減少。希望各界都能通力協作，共同建設更溫情、更關愛的社會。

作者黃遠康是西貢區議員，香港青年事務發展基金會研究主任。



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