來稿｜新加坡總理國慶三語演講釋放三重信息　黃循財力挺華語

來稿作者：陳文坪



新加坡剛在8月9日慶祝建國61周年。當晚的國慶慶典在國家體育館舉行，一眼望出，場內座無虛席，氣宇軒昂；場外更是人頭攢動，禮炮在空中鳴響、煙花在空中綻放，氣氛高昂。而8月23日的國慶群眾大會，是新國總理一年一度的重頭戲。黃循財總理利用這一機會，向人民闡述政府施政的方向，一些重要的政策也在大會上宣布。國慶群眾大會自已故建國總理李光耀執政後就延續至今。而前三任總理（李光耀、吳作棟、李顯龍）都在大會上使用三種語言演講。黃循財總理也不例外，國慶群眾大會上分別用馬來語、華語、英語直播演講。



三語演講釋放三重信息

用馬來語演說主要針對馬來族同胞。因馬來語是新加坡的國語、國歌也是馬來語、武裝部隊的口令也是馬來語。學習馬來語，不但可以傳承文化，也可與鄰國如馬來西亞、印尼、文萊拉近距離，更可讓企業進軍海外擴展業務時得心應手。而一個強大、成功的馬來社群，會帶給新加坡更加繁榮、增加社稷韌性。

在華語演講時，黃循財對政府過去40年來推廣華語運動給予支持與肯定。即推廣講華語這一政策是正確並定調，不能因有些成績而放慢或棄之。正因推動講華語，現今不但讓新加坡不同籍貫的人，可以用母（華）語溝通、交談；也讓新國人民在大中華區旅遊、經商、生活、參與活動等可以用華語聯繫，促進了解。華社必須了解推廣華語運動的成績得來不易，須加以支持。

在為官方推廣華語，禁用方言辯護時，面對潮語（方言）電影《給阿嬤的情書》一片在大江南北走紅後而引起熱議，民間也掀起學習方言熱潮，以及方言被放大在公眾面前討論。政府順應潮流，在方言方面，如電影、戲曲等在媒體播放的條例也開始放寬了。這對藝術工作者來說可開啟了「全新」的藝術創作，免除了對方言創造的許多顧慮，也讓藝術創作者可以大展拳腳，甚至以純方言加以藝術創作。

新加坡開啟新甲子征程

在學校方面，教育部從去年開始也放寬讓更多學生選修高級華文課程，今年更多的學生也報讀高級華文。假以時日，學生的華文水平可以更上一層樓。

走過一甲子路，新加坡已從過去的小漁村，蛻變成了世界大都市之一。全國各地新穎的公共組屋鱗次櫛比，交通四通八達，各區高樓林立，城市綠蔭處處，樟宜航空樞紐連接世界200多個主要城市，港務集團碼頭擁有連接全球600個港口的網絡，社會和諧經濟繁榮，社稷安寧人民安居樂業。

今年國慶新加坡開啟新甲子征程，未來有挑戰，也充滿機遇。無論前方是荊棘或坦途，獅城這一小紅點必將迎難而上，順境時保持謙卑、謙遜，逆境時積極進取、開拓，以無畏無懼、敢闖敢拼、克艱克難、堅持堅強、全心全力的信念與精神，向另一個高峰攀登。

就如當天慶典，通過現代科技，精準匯聚展現各式表演。如300台無人機在室內空間有限下，呈現了一場與舞者在空中互動的場景。體育館看台座無虛席，無人機表演的精準度須非常高的，不能發生任何差錯。可見，突破有限空間，開創更大的國際舞台，是新加坡過去60年來不斷取得的成就。

新加坡要掌握自己的命運

過去一年，戰爭、戰亂、戰事在世界各地不時發生，導致能源、供應鏈被阻礙。連帶物價、油價上漲，影響人民的生活。強權霸道、叢林法則抬頭，以規則為基礎的國際秩序、過去奉行的多邊主義被嚴重侵蝕、破壞，小國如新加坡面臨新的挑戰。

但是，新加坡不能坐等新秩序的誕生，須如同過去一樣，掌握自己的命運。就如21世紀20年代開端的新冠大流行一樣，新國積極應對，尋求相應對策，採取科學管理措施。面對批評不退縮，得到讚譽保持謙卑，應對各種艱難的挑戰，去戰勝它、去開創未來。

新國今年國慶慶典的主題「未來無限，前進吧，新加坡！」說明即使國際局勢、地緣政治不斷改變、衝突不停息，新國政府與人民還是展現對未來的信心，而且機遇依然無限。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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