醫善同行｜打破長者飲食迷思　小心四大吞嚥殺手

醫善同行｜蔡振興醫生



不少人以為，長者牙齒不好、吞嚥能力下降，只要將食物煮軟，甚至改吃粥、麥皮等流質或半流質食物，便可以減低鯁喉風險。其實，流質食物並不等於絕對安全。對吞嚥功能已經退化的長者而言，食物太稀、太稠，以至同一口食物中同時有液體和固體，都可能增加誤入氣道的風險。



半流質食物未必較安全

很多人對固體食物會較警覺，反而容易低估半流質食物的風險。以湯飯為例，湯水和飯粒其實是兩種不同質地，長者進食時要同時處理，飯粒或湯水都有機會誤入氣道。

麥皮亦一樣。如果未完全煮熟或浸透，當中仍有較硬的顆粒，混合液體後，長者若吞嚥能力較差，顆粒有機會黏在咽喉，之後跌入氣道造成阻塞。

長者鯁喉很多時並非因為「喉嚨變窄」或食物太硬，而是吞嚥功能退化。中風、柏金遜症、失智症等疾病，都可能令吞嚥能力進一步下降。因此食物太稀、太稠都未必合適，應按長者當時的身體狀況、牙齒及吞嚥能力調整濃稠度。

提子、軟糖、麵包都有風險

固體食物亦各有不同風險。提子圓滑，可能未經充分咀嚼便滑到咽喉；啫喱、軟糖等較黏的食物，亦可能黏在咽喉位置。

即使麵包看似柔軟，對部分長者仍然較難咀嚼，而且沾上口水後會變得黏稠，同樣可能停留在咽喉。

長者若進食時經常嗆到、咳嗽，或者一口食物要很久才能吞下，甚至以搖頭、擺手表示不想再吃，都可能是吞嚥能力下降的警號。有些長者並非沒有胃口，而是「想吃但吞不到」。

鯁喉時可拍背及腹部推壓

如果長者出現鯁喉，可先在兩邊肩胛骨之間拍背五下；若異物未排出，再進行腹部推壓，之後再交替拍背及腹部推壓，直至異物排出。若長者身形太肥胖、無法進行腹部推壓，可改用胸部推壓；如果患者失去知覺，便需要進行心肺復甦法。

最不應做的是盲目將手指、匙羹等伸進喉嚨。除非清楚看到異物並可以直接取出，否則有機會把食物推得更深入；匙羹等硬物亦可能弄傷口腔、牙齒或黏膜，引致流血。灌水亦有風險，因為患者吞嚥已出現問題，水可能誤入肺部。

食物吐出仍未必代表安全

即使阻塞的食物已經吐出，部分液體仍可能早已進入肺部。以湯飯為例，飯粒可能已經咳出，但湯水有機會被吸入肺部，引致吸入性肺炎。

送院後，醫生會按情況檢查，亦可能照肺部X光片。如果出現吸入性肺炎，可能需要留院、使用抗生素及給予氧氣。若異物仍然留在較高位置，可用器械取出；位置較深入時，則可能要利用內窺鏡處理。

鯁喉真正危險之處，是氣道阻塞後造成缺氧。完全阻塞可在數分鐘內令腦部受到不可逆轉的傷害，而長者本身的身體儲備較少，能夠承受缺氧的時間更短。即使成功救回，若腦部缺氧時間較長，亦可能出現整體反應、認知及活動能力下降。

餵長者最重要是耐性

長者吞嚥速度往往比年輕人慢，如果照顧者餵得太快、每匙份量太大，上一口未吞完便再餵下一口，容易嗆到甚至鯁喉。

餵食時應有耐性，每一匙份量不要太大，待長者完全吞下後才再餵下一口；亦不要一邊看手機、看電視一邊餵食，更不要因為心急而催促長者。

食物可以盡量煮得軟爛，以蒸、炆等方法為主。若有需要，可諮詢醫生調整食物濃稠度，太稀時亦可使用黏稠劑。食物的賣相會影響食慾，例如食物的賣相像剩菜剩飯，亦會令人倒胃口。隨着年齡增長，唾液分泌會逐漸減少，繼而增加吞嚥難度。預備質地適中、味道合宜與賣相吸引的軟餐，既可刺激唾液分泌、紓緩口腔乾燥的狀況，亦能提升長者的進食意慾，讓進食過程更為順暢。

總而言之，照顧長者進食最重要不是「快點餵完」，而是有耐性、觀察吞嚥情況，並選擇合適的食物質地。

作者蔡振興醫生是「醫善同行」醫學顧問，急症科專科醫生。



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