紫荊黨｜沉痛悼念和深切緬懷董建華先生

來稿作者：香港紫荊黨執行委員會



香港紫荊黨執行委員會以及全體黨員、黨友，驚聞全國政協原副主席、香港特別行政區首任行政長官董建華先生於2026年9月8日晚安詳辭世，享年89歲，無不悲慟逾恒，哀思如潮。先生一生，剛正不阿，胸懷家國，鞠躬盡瘁；其高風亮節，永垂不朽，長存人心。紫荊黨全體同仁謹以最沉痛之心，向董先生致以最深切的哀悼，並向其家人致以最誠摯的慰問！



「一國兩制」香港實踐的開拓者

董建華先生於1937年5月在上海出生，祖籍浙江定海，乃一代航業巨擘董浩雲先生之長子。幼承庭訓，關心國事；負笈英倫，畢業於利物浦大學；復遊學美國，歷練於通用電氣。其後返港，執掌家族企業東方海外，於全球航運低潮中力挽狂瀾，展現非凡膽識與經營之才。先生心繫家國，懷抱蒼生，早歲即投身社會公職，以天下為己任。

先生是「一國兩制」香港實踐的開拓者。1985年，先生出任香港基本法諮詢委員會委員；1992年，受聘為首批港事顧問；1995年，出任全國人大香港特別行政區籌備委員會副主任委員。於香港回歸過渡期內，先生積極參與立法、參政議政，整合愛國愛港力量，為香港平穩回歸奠定堅實基礎。1996年12月，先生以高票當選香港特別行政區首任行政長官；1997年7月1日，在五星紅旗冉冉升起之莊嚴時刻，先生宣誓就職。在先生的卓越領導下，香港順利回歸祖國懷抱，「一國兩制」方針與《基本法》在香港落地生根。先生曾言，落實「一國兩制」乃歷史性重任，「只可以成功，不可以失敗」——先生終其一生，篤行此諾，無愧於國家與香港之託付。

先生是香港繁榮穩定的守衛者。在任七年有餘，先生於中央政府的堅定支持下，率領香港成功抵禦亞洲金融風暴之猛烈衝擊，帶領港人同心協力面對「非典」疫情等諸般挑戰，令香港經濟持續強勁，社會保持安寧。先生緊密依靠中央、信任中央，團結愛國愛港力量，完善香港金融安全監管制度；主動提請全國人大常委會解釋《基本法》，釐清法治疑難；引入高官問責制，提升管治效能；推動與內地簽署《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）——2001年11月，先生致信中央，提出兩地建立自由貿易區之建議，此信直接促成CEPA之誕生。此外，先生以智慧應對23條立法之爭議，循序漸進推進香港政改，推動「一國兩制」制度體系不斷完善，為特區政府落實良政善治積累了極其寶貴的經驗。

香港未來發展戰略的探索者

先生是香港未來發展戰略的探索者。他在土地房屋、科技創新、體制改革諸端之睿見宏謨，實為香港長遠發展肇基定向。他以高瞻遠矚之視野，建立內地與香港合作機制，促進兩地融合發展。從CEPA的簽署到各領域的深度對接，先生始終以前瞻性思維為香港長遠競爭力奠定重要基石。先生洞察國家發展大勢，深知香港之未來繫於與祖國之深度融合，其遠見卓識，至今猶熠熠生輝。

先生是香港智庫建設的先行者。2014年11月，先生創立民間智庫團結香港基金會，開展「一國兩制」香港實踐之重大政策研究與人才培養，涵蓋土地房屋、經濟發展、科技創新、文化藝術、醫療衛生、青年教育等諸多領域；其轄下之中國文化研究院弘揚傳統中華文化，香港地方志中心承擔編纂首部《香港志》之歷史使命。先生以民間智庫為平台，為國家為香港積極建言獻策，其愛國愛港之赤誠，令人感佩。

先生是香港民間外交的奠基者。離任行政長官後，先生擔任全國政協副主席長達18年，繼續在國家層面建言獻策。先生積極組織民間力量，創立中美交流基金會，推動香港與國際社會之深度交流，提升香港在國際舞台上的角色與影響力。先生以其深厚的國際閱歷與廣闊的全球政商人脈，服務於香港和國家，為香港的國際化發展開闢了嶄新路徑。

以報效國家服務香港為己任

先生是紅色企業家的典範。出身商業世家，先生有英國留學背景及美國從業經歷，通過國際性商業實踐與交往，積累了深厚的全球政商人脈與資源。先生以其國際視野與商業智慧，服務於香港和國家，為香港發展與國家現代化作出重要貢獻。從航運鉅子到特區首長，從企業掌舵人到國家領導人，先生始終以實業報國、以行動愛國，堪稱愛國企業家之楷模。

先生是中華文化孕育出的仁厚君子。他一生立德、立功、立言，為香港人指明了修身、濟世、傳智的成長方向。先生仁厚寬容，廉潔奉公，盡忠職守，品格高尚。在共事者眼中，先生待人溫厚，面對分歧常以溝通化解；在市民心中，先生是鞠躬盡瘁的「董伯伯」。先生以其人格魅力及言傳身教，為香港與國家留下了寶貴的精神財富。2006年，先生獲頒香港特區最高榮譽大紫荊勳章；新華社稱先生為「『一國兩制』傑出貢獻者，著名的愛國人士，傑出的社會活動家，中國共產黨的親密朋友」——此乃國家與人民對先生一生功業之最高嘉許。

先生一生愛國愛港，以「報效國家，服務香港」為己任。紫荊黨全體同仁將繼承先生遺志，續其未竟之事業，在中國共產黨和中央政府的領導下，維護「一國兩制」行穩致遠，推動香港治理改革，為實現中華民族偉大復興作出應有貢獻。

董建華先生之辭世，是香港之損失，國家之損失。先生之精神，如維港水浩蕩，長流不息；先生之功業，如獅子山巋然，永世長存。紫荊黨全體成員對董建華先生的辭世深感哀痛，謹再向先生的家人致以深切慰問。願先生安息，風範長存！

作者是香港紫荊黨執行委員會。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

