來稿｜香港餐飲業至暗之年　董建華如何扭轉命運？

來稿作者：陳嘉華



2003年，香港回歸後經濟與民生最為艱難的一年，亦是本港餐飲業由谷底翻身、重塑格局的關鍵轉捩點。年初沙士疫情肆虐全城，社會活動停頓、市面百業蕭條，大小食肆門庭冷落、經營舉步維艱，餐飲業迎來有史以來最嚴峻的生存危機。 值此全行業瀕臨崩潰之際，時任行政長官董建華以危機思維與長遠格局，雙管齊下施策救業：一方面推出精準短期紓困政策，為深陷寒冬的餐飲業輸血續命、穩住基本盤；另一方面率先擘畫兩地經貿新格局，推動CEPA落地與自由行政策開放，以結構性改革為餐飲業打通長遠發展血脈。一時救市之舉、一世布局之策，扭轉了香港餐飲業的興衰命途。



果斷紓困救市為業界輸血

2003年4月23日，董建華公布總額高達118億港元的經濟紓困方案，針對飲食、零售、旅遊、娛樂四大重災行業推出精準扶持措施，及時紓解餐飲業的經營斷流危機。 特區政府設立35億港元政府擔保貸款計劃，透過銀行體系向受困企業提供流動資金，專用以發放薪金、穩定就業。政策落地後，飲食業成功申請約440宗貸款，總額超2.5億港元，穩守逾萬個基層職位，避免全行業倒閉裁員潮。

與此同時，政府全面減免飲食業牌照費一年，減免水費、排污費及工商污水附加費，並為政府物業及公屋商舖租戶提供三至五成租金寬減，多項減免政策直接降低中小食肆營運成本，讓大量瀕臨結業的小店得以喘息渡厄。

為配合疫後復甦、強化人力根基，政府增設21,500個培訓及臨時職位，撥款2.1億港元推行技能增值計劃，免費為餐飲從業員提供中式廚藝、甜點製作等專業培訓，提升行業整體服務水平，為後續市場反彈儲備人才力量。

整套紓困組合拳務實精準、直擊痛點，有效止住餐飲業頹勢，穩住基層生計，充分體現董建華以民為本、救業於危的施政擔當。

CEPA與自由行重塑行業生態

若短期紓困是雪中送炭的急救之策，CEPA與自由行便是固本培元、再造產業格局的長遠方略。2003年6月29日，在董建華積極推動下，《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》正式簽署，成為香港回歸後首份兩地自由貿易框架協議，徹底打破兩地經貿壁壘，為本港服務業打開龐大內地市場。

與此同步，他積極向中央爭取政策支持，促成內地居民港澳個人遊分階段落地開放。2003年7月率先開放廣東四市，其後快速擴展至省內重點城市及北京、上海等全國核心城市，訪港客源結構徹底革新。

政策紅利迅速釋放經濟效能，2003年內地訪港人次約847萬，2005年大幅增至1,254萬，兩年增幅近五成。海量客源湧入，直接帶動本港餐飲、酒店、零售產業全面復甦。過去高度依賴本地消費的餐飲業，自此迎來穩定增量客源，無數食肆由虧轉盈、擴充經營，業界亦因應市場變化迭代菜式、優化服務，香港「美食天堂」的城市招牌再度擦亮。

撥款24億港元升級街市硬件

董建華的產業扶持思維，不止限於危機救市，更着眼長遠營商環境的優化升級。針對餐飲業發牌程序繁複、創業門檻偏高的長年痛點，他推動食環署簡化行政流程，實施合規食肆即日發牌政策，大幅降低創業成本與時間成本，鼓勵行業創新經營。

與此同時，政府撥款近24億港元，為全港19個公眾街市及熟食中心進行硬件升級，涵蓋加裝冷氣、翻新地面、優化消防設施等工程，全面改善基層熟食攤檔與街舖的經營環境。他亦多次走訪旺角、廣東道、新填地街等商貿密集區，實地探訪茶餐廳、街市攤檔，親身聆聽業界訴求，掌握前線經營困境，讓施政更貼合基層所需。

2003年沙士危機，是香港餐飲業的至暗之年，亦是產業轉型騰飛的起點。面對百年一遇的市場寒冬，董建華以臨危不亂的決斷守住行業基本盤，以前瞻宏觀的布局打開時代新局。從短期紓困保就業、穩經營，到CEPA與自由行重塑產業動能，再到優化基層營商環境、夯實行業根基，一連串舉措前後呼應、遠近兼顧，成功帶領香港餐飲業走出谷底、浴火重生。回顧歷史，香港餐飲業20餘年的繁榮興盛、歷久不衰，根源正源自當年這位拓荒特首的擔當、遠見與為業為民的深厚情懷。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

