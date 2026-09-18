來稿｜當孩子不再向成年人求助——我們可以做些什麼？

來稿作者：黃碩紅



近日接連發生的學生輕生事件，再次刺痛整個社會。根據香港大學防止自殺研究中心最新研究，香港整體自殺率雖然有所回落，但15歲以下兒童及青少年自殺率卻顯著上升，而部分個案更來自學業成績優異的Band 1A學校，而過去10年，每10萬名學生之懷疑自殺個案數目由2013年的1.4宗，逐步上升至2025年的4.5宗，反映學生自殺風險在過去十多年確實持續上升。這些數據提醒我們，學生自殺並非個別學生的問題，也不只是一次考試失利或適應困難所致。當愈來愈多年輕生命選擇離開，我們需要問的已不再是「孩子發生了甚麼事」，而是「我們是否正在為孩子建立一個能夠安全成長、放心求助、容許失敗的環境？」香港救助兒童會作為兒童權利組織，我們相信，每一宗悲劇背後，都反映着值得整個社會反思的系統性問題。



長期壓力不僅來自功課本身

社會經常把學生自殺歸因於學業壓力。然而，功課、考試從來不是問題本身。問題在於孩子長期身處一個重視競爭、講求表現和崇尚成功的環境。港大研究分析2022至2025年的相關個案，發現，近七成15歲以下自殺個案來自Band 1學校，反映即使是被外界認為的精英學生，同樣面對精神健康風險。

從幼稚園、小學到中學，許多孩子習慣生活在比較之中，比成績、操行、課外活動、升學去向……久而久之，他們學會追求成功，卻未必學會面對失敗。當孩子開始把成績等同個人價值，每一次挫折都可能被放大成全面的自我否定，加劇整個自我崩塌的危機。

家庭是孩子成長最重要支柱

孩子的健康成長從來離不開家庭。當我們討論兒童精神健康時，不應將家長視為問題的來源，而應視為孩子面對困難時最重要的支持者。

根據本會的兒童主導研究《聽見孩子》，不少兒童表示感受到來自家庭的學業和成長期望，包括「希望做得更好」、「不要令父母失望」等壓力。然而，這些期望背後往往反映的並非缺乏關愛，而是家長面對競爭激烈的教育和社會環境時所產生的焦慮與擔憂。當教育制度、社會文化長期強調表現與結果時，家長同樣承受巨大壓力。

正因如此，我們更需要支援家長學習如何回應孩子的情緒需要，建立開放互信的溝通，讓孩子感受到，即使遇到挫敗和困難，仍然能夠獲得家人的理解和支持。孩子需要的不一定是完美的父母，而是一個願意陪伴傾聽、願意與他們一起面對困難的成年人。

學校和教師亦是高壓承受者

每當發生學生自殺事件，公眾經常會問：學校為何沒有及早發現？為甚麼沒有人察覺？然而，在討論責任之前，我們也必須看見學校和教師正面對的困境。

今天的學校已不再只是教學場所，還需要支援學生精神健康、推動價值觀教育及生涯規劃、照顧有特殊學習需要的學生、處理校園欺凌、推動家校合作，以及回應各項行政和政策要求。隨着《強制舉報虐待兒童條例》實施，學校亦需承擔更多的兒童保護工作。與此同時，社會仍高度重視公開試成績、升學表現及學校排名，令學校長期處於平衡學生福祉與學業表現的兩難之中。

在這種環境下，教師自然成為承受壓力最前線的一群。要孩子願意向老師傾訴，關鍵在於信任。然而，信任關係需要時間建立，而老師往往最缺乏的就是時間。即使教師每天與學生相處，亦未必能及時察覺他們正經歷的困難。加上近年教育界面對資深教師流失及經驗斷層，我們或許需由「要求學校做得更多」轉向「支援學校做得到」，為教師提供足夠時間、培訓和專業支援。因為很多時候，當孩子願意開口求助時，最先接住他們的，正是他們信任的老師。

當孩子不再向大人求助

本會上述的兒童主導研究同時發現，不少兒童面對情緒困擾時，會先向朋友尋求支持，甚至轉向社交媒體尋找答案，而非向成年人求助。這未必因為孩子抗拒大人，而是因為缺乏足夠的信任關係。透過本會提倡「兒童參與」的工作，我們最常聽見孩子說的不是「請幫我解決問題」，而是「希望有人願意先聽我講」。這提醒我們，預防悲劇不僅在於識別風險，更在於讓每個孩子身邊都有值得信任、願意傾聽的成年人。

要有效防止學生自殺，我們需要修補整個兒童成長生態系統。面對學業競爭、家庭期望與精神健康挑戰，我們需要重新思考教育成功的定義，將學生福祉、歸屬感和心理健康與學業表現同等重視，而非只以成績衡量孩子的價值。教育局多年來一直提倡「促進學習的評估」，鼓勵學校透過持續性評估、課堂表現及多元評核了解學生的學習進展，而非過度依賴考試成績。未來社會亦可進一步探討提升持續性評估和學習歷程的比重，減少單次考試對學生造成的高風險和高壓力影響。

從四方面建立安全成長環境

家庭方面，我們需要加強推廣正向親職教育，協助家長以理解、陪伴和溝通取代比較和苛責，讓家庭重新成為孩子最信任的避風港。同時，政府應持續投放更多資源支援學校，尤其在新學年初期增加校本社工、教育心理學家及精神健康專業支援，協助學生適應新環境及及早識別需要。

其次，需要為教師創造更多與學生建立關係的空間。政府及教育界應檢視教師的工作量和行政負擔，讓教師有更多時間與學生相處，及早發現孩子的情緒轉變和求助訊號。此外，政府應加強準教師培訓，在大學師資培訓課程中加強兒童保護、精神健康識別、創傷知情介入及危機處理等內容，同時完善校內外專業支援網絡，提升學校及早識別和支援有需要學生的能力。

同時，學校應建立具實證基礎的朋輩支援機制。當孩子遇到困難時，他們往往最先向朋友而非成年人傾訴。因此，我們應裝備學生掌握基本的聆聽、關懷及转介技巧，讓同儕成為連結老師、社工及專業服務的重要橋樑。

最後，我們必須重視兒童的聲音。我們一直倡議，任何涉及兒童福祉和精神健康的政策，都應透過兒童諮詢平台、兒童參與機制、焦點小組及兒童主導研究等渠道，讓兒童參與政策制定和檢討過程。只有真正聆聽兒童的需要和意見，才能制定更切合實際的政策和服務，為孩子建立一個安全、被尊重和願意求助的成長環境。

作者黃碩紅是香港救助兒童會香港項目總監。



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