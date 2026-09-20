來稿｜深切悼念董伯伯——獅子山下的守望者，香港青年的引路人

來稿作者：高松傑



2026年9月8日21時57分，全國政協原副主席、香港特別行政區第一任及第二任行政長官董建華先生，在香港安詳辭世，享年89歲。消息傳來，維港兩岸同悲。



日前，我也去到啟德社區會堂，默哀、獻花悼念，並在弔唁冊寫上「感謝董伯伯對香港的貢獻一生」。在場很多九龍地區市民也來悼念，有人默默鞠躬，有人紅着眼眶簽名。那一刻我深深感受到，董伯伯不只是一位居高位者，更是許多香港人心中和藹可親、胸懷家國的長輩。

治喪委員會定於9月19日下午3時在香港殯儀館福海堂設靈，翌日上午9時舉行公祭大殮，11時辭靈出殯。民政事務總署由9月18日至20日在銅鑼灣摩頓臺活動中心、啟德社區會堂及荃灣西樓角花園多用途活動室設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊。香港賽馬會亦宣布，為尊重董建華的喪禮安排，取消原定於9月20日在沙田馬場舉行的賽馬賽事，所有場外投注處同日全日暫停服務。一座城市以這樣的方式送別一位老人，足見他在港人心中的分量。

開創者：將偉大構想化為現實的第一人

1997年7月1日凌晨，香港政權交接儀式在香港會展中心新翼舉行。董建華和國家領導人一起站在主禮臺上，迎接香港的新生。憶及那神聖的時刻，他依然心潮激盪：「看着英國國旗降下來，中國的五星紅旗冉冉升起，我一個60歲的中國人，盼望着，感動着。」

董建華是百年來第一位肩負治理香港重大責任的中國人，也是實踐「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的第一人。當很多人動員他出來參選時，他反覆問自己：「要不要站出來，是否有信心、有能力參選並擔任第一任行政長官？」最終，是使命感和責任感讓他下定決心：「我董家四代在香港，對香港有感情，我希望參選可以實現自己為香港、為國家做點事的願望。」

「一國兩制」是一項未有先例的偉大工程。董建華深知，這是一個不可以失敗的事業。他因此勉勵自己：「每天、每天，努力、努力地工作。」正是在他手中，「一國兩制」從科學構想變為生動實踐，從憲制安排走進日常治理。中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室在唁電中指出，董建華擔任行政長官時期，是「一國兩制」由科學構想變為生動實踐的開創性階段。他全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，全面貫徹落實香港基本法，團結帶領特別行政區政府和社會各界同心同德、堅毅奮進，沉着應對、妥善處置了一系列複雜政治、經濟和社會難題，堅定維護國家主權、安全、發展利益，保持香港社會大局穩定。

2019年，國家隆重授予董建華「『一國兩制』傑出貢獻者」國家榮譽稱號。滿頭白髮的他走上頒獎臺時落淚了，他說：「很感動！感謝國家給了我這樣崇高的榮譽，這個獎不是頒給我個人的。」在他看來，國家一直關心香港發展和落實「一國兩制」，其成功實踐更離不開廣大港人的支持。「絕大多數港人都清楚地認識到『一國兩制』對於國家、對於香港的重要意義，並在落實過程中經常提醒自己，有了一國，才有兩制。」

守護者：在風暴中與市民共度時艱

回望董建華擔任行政長官七年多的時光，他在風雨中展現了非凡的定力。

1997年，亞洲金融風暴席捲而來。國際炒家狙擊港元，港股大跌，樓價暴跌，無數市民陷入負資產的困境。在最危急的時刻，董建華果斷授權動用外匯基金入市干預，成功擊退國際炒家，守住了聯繫匯率，守護了無數市民的生計。

2003年，「沙士」疫情肆虐香港，令經濟雪上加霜。董建華稱那是「最困難的時候」。在最艱難的時刻，他堅守崗位，促成中央政府支援，讓香港感受到背靠祖國的溫暖。那位始終與市民共度時艱、意志堅定而慈祥的特首，從未退縮。

他是歷屆特首中最具戰略思維的一位。回歸之初，他已敏銳察覺香港經濟過度依賴地產與金融的隱患，甫上任便提出「八萬五」建屋計劃，冀以每年興建8.5萬個住宅單位來平抑樓價，同時提出數碼港、中藥港、郵輪碼頭、引進迪士尼樂園等一系列產業多元化構想，試圖為香港開闢新的經濟增長點。這些戰略方向，今天來看依然正確。香港至今仍深陷產業瓶頸，年輕人上車難，創科發展滯後周邊城市，恰恰印證了董建華當年的先見之明——他是一位試圖從根本上重塑香港經濟結構的改革先行者。只是天時不濟，亞洲金融風暴、互聯網泡沫破裂、沙士疫情接踵而來，令他的改革藍圖未能完全實現。但時間，已經證明了他的遠見卓識。

對我個人而言，董伯伯有着極為特殊的意義。1997年7月1日，香港歷經滄桑終於回歸祖國懷抱。這一天，不僅是香港歷史邁向「一國兩制」新紀元的偉大時刻，恰巧也是我個人正式踏入社會工作的第一天。我的職業生涯，可以說是與香港特別行政區一同起步、共同成長的。在那些充滿未知與挑戰的歲月裡，我親眼見證着董伯伯作為首任特首，是如何出心出力、認真履職。萬事起頭難，在落實「一國兩制」這個前無古人的偉大構想初期，董伯伯肩負着歷史的重任，每一步都走得堅定而沉穩。

回首當年，香港經歷了前所未有的嚴峻考驗。從1997年剛回歸時席捲亞洲的金融風暴，到2003年令人聞之色變的沙士疫情，每一次危機都對香港社會及經濟造成了巨大的衝擊。然而，我們看到的是一位始終與市民共度時艱、意志堅定而慈祥的特首。董伯伯從未退縮，他帶領特區政府和廣大市民迎難而上，用無比的堅韌和對香港的深情愛意，化解了一個又一個危機。他那份為香港嘔心瀝血、不辭勞苦的認真態度，深深地烙印在我們這一代人的心中，讓我們在風雨中感受到如長輩般的溫暖與安心。

董伯伯對香港的愛，從未因為卸任而停止。近年來，香港經歷了風風雨雨，在社會最需要凝聚共識、重回正軌的時刻，董先生再次挺身而出。本人作為「香港再出發大聯盟」的成員之一，深深記得正是受到董先生的號召與感召，我們才團結一致，成立了這個充滿使命感的團體。他期盼我們能夠攜手同心，帶領香港走出困境，一起再出發。這份對香港未來的殷切期盼，以及他那份老驥伏櫪的愛國情懷，成為了我們不斷前行的最大動力。

引路人：香港青年為何不能忘記董建華？

董伯伯不僅是「一國兩制」傑出貢獻者，更是我們廣大青年的人生楷模與榜樣。他一生愛國愛港，將個人的命運與國家發展、民族復興緊密相連。他深知青年是社會的未來，生前多次勉勵年輕人要認識祖國，把握時代賦予的機遇。他的言傳身教，向香港青年完美詮釋了什麼是真正的時代擔當，什麼是無私的家國情懷。

香港青年不能忘記董建華，至少有三個原因。

第一，不能忘記他為香港守住了「一國兩制」的制度根基。沒有他當年頂住壓力、開拓前行，就沒有香港回歸後相對穩定的過渡，也沒有後來青年得以在「一國兩制」框架下尋找機遇的空間。教育是董建華施政的重中之重。他在施政報告中明確提出，未來十年政府會大量投資以改善中小學教育質素。卸任後，他對教育的關心從未停止。教育局局長蔡若蓮在悼念中表示，董建華對香港的教育和年輕人特別上心，任內大力推動香港教育發展，卸任後仍然繼續關心教育，特別重視推動青少年認識國家的歷史和文化，培養他們對國家的感情。

第二，不能忘記他始終將青年放在心上，為青年搭橋鋪路。2004年，董建華主持「香港領袖生獎勵計劃：國情教育課程」研習班授旗典禮，為180位即將赴北京學習的香港優秀中學生授旗。他在致辭中說：「衷心寄望年青一代承傳『一國兩制』事業，推動香港發展和國家進步」。他深知，認識國情、建立國民意識和身份認同，對香港青年至關重要。2015年，董建華在團結香港基金成立一周年晚宴上致辭，強調世界發展重心正逐漸東移至中國所在的亞太地區，連同國家「一帶一路」戰略所帶來的無限機會，「可以說，認識祖國就是認識未來，不懂中國就是不懂世界」。他呼籲香港年輕一代放開懷抱，去認識國家和今日中國的精神面貌。2018年7月，董建華出席「四海一家」青年交流活動授旗禮，為交流團授旗，啟動近2000名青年北上交流之旅。那一屆青年遠赴陝西、天津、廣東等地，走訪延安、港珠澳大橋與大灣區城市。董建華的身影，始終堅定地站在鼓勵青年認識國家、擁抱機遇的最前線。

第三，不能忘記他的家國情懷與遠見，是青年面對未來的精氣神。董建華曾深情地說：「我對年輕人有感情，年輕人是我們的將來，我們一定要好好培養他們。」他呼籲大眾抱着伯伯及祖父叮囑下一代「你要好好讀書，將來你的生活比我好」這種循循善誘的心態，想辦法幫助年輕人解決問題。他道出自己其中兩個夢想：一是香港和諧團結、社會安定、經濟繁榮；二是構建有創新、創意和創業精神的社會，為青年帶來就業機會和上流空間，實現他們的夢想。2020年，在社會最需要凝聚共識的時刻，董建華再次挺身而出，牽頭成立「香港再出發大聯盟」，從社會各界邀請不同年齡層的代表作為共同發起人，針對香港面對的困境，配合特區政府尋找解決方案，為年青人找出路。他強調，大聯盟的工作包括振興經濟，為青年人爭取就業、實習和培訓的機會。他期盼能夠攜手同心，帶領香港走出困境，一起再出發。2021年，董建華在「思考香港基金會」教育頻道啟用致辭時表示：「令本港年青一代立足香港、胸懷祖國、面向世界，培養他們的家國情懷，是一國兩制行穩致遠的重要保證，關乎本港前途及港人福祉。」他形容讓本港年輕人認同國家、了解中華文明，是一項利在當代、功在千秋的事業，需要堅持不懈做下去。

筆者認為，董伯伯最令人懷念的，不是他沒有爭議，而是他在歷史轉折處從不退縮。 他的一生，是愛國的一生，奮鬥的一生，奉獻的一生。「香港好，國家好；國家好，香港更好」是董建華先生一生的名言，也是畢生貢獻國家、服務香港的生動寫照，為世人樹立了光輝的榜樣，永遠值得我們尊敬和懷念。

不負所託，繼續前行

1997年7月1日，是香港回歸祖國懷抱的偉大時刻，也是許多年輕人正式踏入社會工作的第一天。一代人的職業生涯，可以說是與香港特別行政區一同起步、共同成長的。在那些充滿未知與挑戰的歲月裡，我們親眼見證着董伯伯作為首任特首，是如何出心出力、認真履職。萬事起頭難，在落實「一國兩制」這個前無古人的偉大構想初期，董伯伯肩負着歷史的重任，每一步都走得堅定而沉穩。

董伯伯不僅是「一國兩制」傑出貢獻者，更是廣大青年的人生楷模與榜樣。他一生愛國愛港，將個人的命運與國家發展、民族復興緊密相連。他深知青年是社會的未來，生前多次勉勵年輕人要認識祖國，把握時代賦予的機遇。他的言傳身教，向香港青年完美詮釋了什麼是真正的時代擔當，什麼是無私的家國情懷。

今日維港兩岸燈火依舊，獅子山下人流不息。香港青年不能忘記董伯伯，因為正是他為「一國兩制」的巍峨大廈夯下了堅若金湯的基石，為這座城市的繁榮穩定鑄就了定海神針般的魂魄。香港青年不能忘記董伯伯，因為他始終將青年的上流與夢想放在心上，用實際行動為青年搭建通往廣闊天地的橋樑。香港青年不能忘記董伯伯，更因為他留下的遠見與精神——「把目光放得更遠一點，不要局限於香港一千平方公里的土地，應該多看看中華民族悠久的歷史和燦爛的文化，多看看新中國飛躍的發展和廣闊的前景，多看看大灣區以及『一帶一路』沿線城市，那裡有一片天下等待他們去探索，有一個時代等待他們去開創，有一個未來等待他們去擁抱」。

筆者認為，紀念董伯伯最好的方式，不是停留在哀悼，而是接過他手中的接力棒。 斯人已逝，幽思長存。今天，我們懷着無比崇敬與溫情的心情，向董伯伯致以由衷的致敬。我們定當銘記您的教誨，傳承您的愛國精神，繼續在「一國兩制」的康莊大道上奮勇向前。

站在新的歷史節點上，香港首個五年規劃、國家「十五五」規劃正為香港注入新的發展動能。筆者深信，在「一國兩制」方針和國家規劃引領下，香港由治及興的道路只會越走越寬，香港青年發展只會越來越好。這是對董伯伯最好的告慰。

董伯伯，一路走好。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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