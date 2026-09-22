筆下心澄｜不再數綿羊

筆下心澄｜常駿賢

「醫生，你幫幫我吧！這幾年的晚上加起來，我快要把全世界的綿羊都數完一遍了！」



李先生是一名五十來歲的精神科門診病人。他在一家公司擔任管理階層，結婚多年，家庭美滿。從外人眼中，他的生活看似完美無缺，叫人羨慕。然而，在這成功的背後，他卻深受一個問題困擾—嚴重失眠。



失眠在臨床上非常常見，成因多樣，及早求助、勇敢面對，才是真正走出困境的關鍵。。（Getty/VCG）

從三、四年前開始，李先生入睡的時間越來越長，一晚常醒來好幾次，甚至偶爾整夜無法入眠。白天他極度疲憊，難以應付繁重的工作。他試過點香薰、睡前喝溫牛奶、吃保健品等方法，全都無效。有朋友建議他找醫生處方安眠藥，他卻擔心產生依賴而不敢嘗試。難怪他說快把全世界的綿羊都數完了，還是睡不上一晚好覺。

詳細問診後才發現，李先生的問題遠不止失眠。他從小就是個「緊張大師」，總愛把事情想到最壞。自2019年新冠疫情後，這種焦慮更為明顯。他對生活大小事都倍感壓力，難以放鬆，肌肉長期緊繃。緊張時常出現呼吸急促、心跳加速。白天容易粗心、記憶力下降，晚上失眠也隨之惡化。但他一直以為自己只是「睡不好」，從未想過這其實是廣泛性焦慮症的症狀之一。

失眠在臨床上非常常見，成因多樣。一般分為「原發性失眠」（Primary Insomnia）和「非原發性失眠」（Secondary Insomnia）。原發性失眠是指失眠本身就是主要問題，並沒有其他疾病引起。而非原發性失眠則是由其他身心疾病或狀況所引發的。李先生的失眠屬於非原發性失眠，是由廣泛性焦慮症所導致。

其實，李先生的情況只是失眠眾多成因之一。除了精神疾病之外，許多非精神科的問題，例如夜尿頻繁、胃酸倒流、甲狀腺功能亢進、慢性疼痛等，都可能引起失眠。正因為成因不同，治療也因人而異。有些病人需要短期的助眠藥物，有些需要治療情緒問題的藥物，而部分病人則發現心理治療（如認知行為治療）已能有效改善。單靠安眠藥處理所有失眠，往往只能治標而不能治本。因此，患者及早找醫生詳細評估，找出失眠的根本原因，再針對根源對症下藥，才是解決失眠的最有效方法。

經過幾個月的治療，李先生的焦慮明顯減輕，失眠也大幅改善。現在他晚上不再需要數羊，就能自然入睡，工作與家庭生活都重回正軌。他也明白及早求助、勇敢面對，才是真正走出困境的關鍵。

作者常駿賢是青山醫院精神健康學院醫生。



「筆下心澄」欄目由青山醫院醫護人員撰寫，安撫讀者情緒波瀾。故事細節經修改以保障病人私隱。



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