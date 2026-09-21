來稿｜悼董建華先生：一片初心，香港記得

來稿作者：楊美儀



看到董建華先生離世的消息，心裏有種很難形容的感覺。我只是一個普通香港市民，和很多人一樣，這些年看着香港變、看着一任又一任行政長官上台，也看着這座城市經歷高低起跌。可是到了今天，再回頭想起董建華先生，感受和當年真的很不一樣。



前所未有的「第一任特首」

1997年香港回歸，他成為香港特別行政區第一任行政長官。今天說起「行政長官」四個字，大家已經習以為常，但當年其實根本沒有人做過這個位置。

「第一任」三個字，今天看來很平常，但放在當年的香港，其實有一種我們今天未必再能完全體會的重量。那不只是一份新工作，而是一個全新的位置、一套全新的制度，也是一個全新的時代。港督和行政長官，看起來都是香港最高層的管治者，但兩者所處的年代、制度、身份和責任，本來就完全不同。偏偏當時很多人很自然地把第一任行政長官和以前的港督比較。

香港人對第一任特首的期望很高，有人希望一切維持不變，有人希望香港馬上有一番新氣象；有人從經濟看他，有人從民生看他，有人從政治看他。

每一個人心裏，都有自己想像中的「第一任特首」。而所有人的期望，最後都落在同一個人身上。他既要帶香港踏進一個從未經歷過的新時代，又要面對一個習慣了原有制度和生活方式的社會。有人期待改變，有人害怕改變；有人希望他走快一點，也有人希望甚麼都不要變。今天回頭看，我才明白，那份壓力有多重。而董建華，就是站在所有這些目光之下。

他任內受到過很多批評，這是歷史的一部分，也沒有必要因為今天懷念他，就把所有爭議全部抹去。一個坐在這麼重要位置的人，政策有得有失，本來就應該接受社會檢視。

香港人不會忘記董建華先生

可是年紀大了，經歷的事情多了，我慢慢覺得，評價一個人，除了看某一件政策成功還是失敗，有時也應該看看他是在一個甚麼環境裏做事，看他的出發點，也看他怎樣承受那個位置帶來的重量。

做特首，真的不是一件容易的事。香港有幾百萬人，就有幾百萬種期望。後來香港有了一任又一任行政長官，每一任行政長官，其實都有各自所處時代的難題、爭議和批評。也正因如此，今天再回頭看董建華先生，我對他的看法，反而比當年更清楚。

我相信很多和我一樣的普通市民，未必懂得甚麼高深政治，我們看一個人，有時其實很簡單：他有沒有私心？他是不是想為自己撈取甚麼？還是真心在做對香港好的事？

在我心目中，董建華先生也許不是一個最懂得表現自己的人，也未必是一個很懂得用漂亮說話取悅市民的人。但很多年後再看，我相信，他當年做很多決定的出發點，是希望香港好。

這一點，對我來說已經很足夠。而有些事情，也許只有經過時間沉澱，才會給我們另一個角度去看。有些事情發生的時候，我們往往看得很近；隔了很多年，才能看見當時看不見的東西。如今，董建華先生已經離開。我只想以一個普通香港市民的身份，說一句：董先生，這些年，辛苦您了。

人走了，很多昔日的爭論亦終有一天會慢慢沉澱。留下來的，是一個時代的記憶。政治上的功與過，自有歷史評論；政策的成與敗，也可以有不同看法。但一個人有沒有私心，有沒有把自己的位置當成為自己謀取甚麼的工具，普通市民其實會慢慢感受到。

在我心裏，他是一個清官。一個真心想香港好的香港行政長官。

董先生，願您安息！香港人不會忘記您。

作者楊美儀是美國專業美容學家，韓國忠清北道榮譽大使／國際諮問官。



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