來稿｜善用屋邨與會所空間　共建長者健康生活圈

來稿作者：許彩玉、尹蔚瑩



剛發表的《施政報告》提出多項安老新猷，一方面設立「社區照顧者飯堂」及「幸福家友車」，善用綜合青少年服務中心及流動服務車為長者及有需要人士提供廉宜飯餐與支援；另一方面，探討將原本「僅限於興建安老院舍」的樓面豁免安排，進一步延伸至「長者日間護理設施」，鼓勵發展商在新建物業內提供相關設施，以加強社區的日間照顧和支援網絡。政府主動出擊，從善用社區公共空間到推動私人發展項目，多管齊下擴展社區安老網絡，方向絕對值得肯定。



將「共膳」升格為「共健」

然而，要真正為長者築起健康防護網，單靠解決「食」的需求未必足夠，加入「健康」元素更是不可或缺。前線經驗告訴我們，大部分長者並不抗拒健康活動本身，而是懼怕陌生感。對不少隱蔽或雙老家庭而言，走進傳統社福或健康中心，意味着要面對陌生環境、接觸新的人，心理壓力往往比活動本身更大。結果，他們寧願坐在公園，頂着酷暑或寒風，甚至落雨都留在街上呆坐，或與街坊傾談，也不願踏入中心。

設立「社區飯堂」的真正隱藏價值，在於它是一個日常的聚腳點。當長者為了用膳而走出家門，心理防線便會自然降低。正如我們早前在區內社區會堂舉辦的社區健康推廣活動所見，在長者熟悉的環境舉辦活動，他們其實是願意跟着街坊前來，踏出關注健康的第一步。當日更有參與的長者笑言：「原來唔一定要喺公園呆坐消磨時間，嚟到呢度可以同街坊一齊玩遊戲、做運動，開心好多！」

因此我們倡議，既然政府已透過「社區飯堂」或流動車成功吸引長者走進社區，大可順水推舟將健康元素直接帶入這些聚腳點，將其升格為「社區健康俱樂部」，讓長者在飯前飯後一起做運動、進行認知訓練或健康篩查，將單純的「共同用膳」自然地升格為「共建健康」。

拆牆鬆綁激發屋苑會所潛能

要讓「社區健康俱樂部」這個概念在社區落地生根，除了善用青年中心等現有設施外，我們亦期望政府能進一步拆牆鬆綁，激發私人市場的空間潛能。就私人屋苑而言，《施政報告》探討以豁免樓面面積鼓勵發展商興建長者日間護理設施。我們建議大可將此概念進一步延伸，鼓勵發展商及物業管理公司，將部分會所或屋苑閒置空間打造成「社區健康俱樂部」。

現時不少私人屋苑會所具備極佳的空間及硬件條件，但物管公司往往受制於屋苑管理費預算、日常人手壓力，以及缺乏醫療社福的專業網絡，大多難以投放額外資源去籌辦恆常的長者健康活動。要打破這個「有空間、無服務」的困局，我們認為政府可提供更具針對性的政策誘因。

除了針對新建物業的樓面面積豁免外，針對現有屋苑，政府可考慮設立專項配對基金，或積極推動將「長者友善社區建設」納入物管公司及發展商的環境、社會及管治（ESG）評估指標。通過這些實質誘因，鼓勵發展商及物管公司「出場地」、非牟利機構「出專業」，攜手共建「社區健康俱樂部」。

檢視場地優先權落實綠色通道

至於公共屋邨及舊區，我們同樣亟需在政策上拆牆鬆綁。各區的社區會堂或屋邨公共空間，具備極大潛力發展成規模更大的「社區健康俱樂部」。可惜的是，非牟利機構在物色這類場地時，往往面臨激烈的競爭。舉個真實例子，我們早前曾聯同區內一個業主立案法團申請社區場地，計劃為居民恆常舉辦健康活動。即使我們已盡早做足準備提交申請，最終仍未能成功獲批。

我們非常理解現時社區會堂的檔期極為搶手，不少團隊申請舉辦作打球、跳舞、唱粵曲等康樂活動。這些活動固然能豐富居民的生活，但在應對人口老化這項巨大社會挑戰時，我們不禁反思：場地的審批準則能否進一步優化？

面對人口老化的挑戰，無論是私人屋苑的會所，還是公共屋邨的閒置空間，都應發揮更大的社會功用。我們期望政府能展現跨部門協作的魄力，為認可非牟利機構設立租借社區場地的「綠色通道」與優先權，賦予推動社區健康的活動較高的審批優先次序，將珍貴的公共空間轉化為長者健康網絡，真正在全港各區建構「15分鐘健康生活圈」。

作者許彩玉是賽馬會流金匯中心經理；作者尹蔚瑩是賽馬會流金匯高級公共關係主任。



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