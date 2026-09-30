園遊．杏林｜助力大灣區醫療國際化　 積極打造醫療創新樞紐

園遊．杏林｜王耀忠醫生



隨着特區政府推出《香港第一個五年規劃》，香港迎來破天荒、「由零到一」的重要突破。這份規劃清楚勾劃香港未來五年各個領域的發展方向，精準對接國家戰略及國家「十五五」規劃，意義重大。



今年新一份《施政報告》進一步將《五年規劃》中的宏觀目標細化為年度具體政策，並訂下施政重點及關鍵績效指標（KPI）。《五年規劃》與《施政報告》一脈相承且互相配合，為香港未來發展指明方向。

《五年規劃》其中一大重點，是將香港在國家發展大局中的定位，由「融入」提升至「服務」國家發展大局，這一轉變至為重要。「融入」，即配合國家的發展而行；「服務」，則不止於配合，更要求我們清楚明白自身角色，以更精準、更主動的方式服務國家發展大局，作出貢獻。

在國家「十五五」規劃布局中，生物醫藥及醫療器械屬於醫療衞生領域的重點新興產業。香港正好全力發揮作為內地與國際之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色，深化跨境醫療合作，加快建設國際醫療創新樞紐，包括建立自主藥械審評能力，以及建設臨床試驗及醫療創新生態。

在推動醫療創新方面，醫管局正籌設醫創融匯辦公室（HA Technology Convergence Hub，HA-TCH），旨在打破以往科研成果與臨床應用之間的隔閡，加快醫療創新技術落地、升級，以至換代。我們會以需求主導為原則，透過與不同持份者合作，設立醫療科技示範基地，引進創新藥物與設備，並會將臨床實際需求適時傳遞予藥械企業，促進創新成果更有效轉化為臨床應用。

根據國家衞健委、國家藥監局等最新統計，內地創新藥研發實力已穩居全球第二位，僅次於美國。香港正好發揮雙向窗口的作用，既成為國際企業信賴的入口門戶，引進全球頂尖藥械資源與醫療技術，輻射服務內地與大灣區市場；同時亦成為內地企業通往世界的跳板，助力內地創新藥械走出去，對接國際市場。

醫管局今年六月亦已成立「引進創新藥物及醫療器械辦公室」（引進藥械辦），衞生署在原有的「1+」新藥審批機制下，增設「優先審評途徑」，加快審評由引進藥械辦建議的治療癌症創新藥物的註冊申請，並加快審批引進創新藥械至公立醫院，提升治療效果，全面配合政府落實「好藥港用、好械港用」。衞生署亦會於今年內成立藥物及醫療器械監督管理中心，長遠構建自主、權威、獲國際認可的藥械審評體系，將香港打造為國際醫療創新樞紐。

在特區政府的大力支持下，醫管局會繼續配合醫務衞生局深化公營醫療改革工作，提升公營醫療服務的安全、質素和效率；同時緊跟國家「十五五」規劃，服務國家區域發展大局，為國家「健康中國」重要戰略作出貢獻。

作者王耀忠醫生是醫院管理局聯網服務總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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