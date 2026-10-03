來稿｜新加坡將啟動「西部島嶼」填海工程　為下一代創造無限可能

來稿作者：陳文坪



新加坡的土地用途是以中長期為目標。即30年、50年、甚至100年的方式去規劃。如重工業、化工業等都遠離生活住宅區。貨櫃碼頭也由市區搬遷至西部邊陲的大士南，化工業集中在裕廊島，生活區附近的工廠都是輕型、低污染工業、一些重型工業都集中在工業區裏，既可減少噪音，也便於管理。新國總理黃循財8月23日在國慶群眾大會上宣布，未來數十年將在南部海域（離島）進行填海，把現在的毛廣島、蘇東島、實馬高島等幾個島嶼整合為「西部島嶼」 （Western Island），就像過去把七個島嶼整合成為當今的裕廊島（Jurong Island）。當西部島嶼填土後，將為新加坡提供許多可發展空間。



新加坡將填海建「西部島嶼」

西部島嶼與本島及裕廊島都會有橋樑連接，使交通變得更加方便。通過填海工程合併為一個全新的綜合性大島，這為新加坡未來50年的發展增加寶貴的土地資源。

裕廊島是新加坡的石油化工重地，煉油廠就在裕廊島。它塑造了新加坡過去50年的經濟發展。新國雖沒有盛產石油，卻是世界第三大煉油中心。裕廊島這座離島發揮了很大作用，裝卸油輪可達海港碼頭。

西部島嶼的整合將借鑑裕廊島的發展模式，建成後不但可用於擴充石油化工業，將來也可支持新一代產業發展，包括先進製造設施。西部島嶼也將容納新的發電基礎設施，以滿足未來的能源需求。新加坡正積極推動及研究未來用核能發電，新島嶼遠離本島人口密集區，被專家視為新國未來若部署核能（如小型模塊化反應堆SMR）的潛在選址地。可見，新的西部島嶼造陸後可協助塑造新加坡未來50年，甚至更長遠的發展需求。

開國元老這一輩，為新加坡能有更好的發展，在獨立初期就決定通過填海來增加土地。裕廊島就是半世紀前所作的決定。一甲子後的這一代，繼續發揚老一輩的建國精神，為未來子孫未雨綢繆、開拓更大的空間，繼續向海要地。有了土地，要發展什麼都可以，這就是當代為未來作投資規劃、為未來創造財富作出充分準備。

回看過去200年歷史，新加坡開埠初期，位於直落亞逸的天福宮媽祖廟前方就是一片海，現在是金融中心的一部分。新加坡國土面積越來越大與填海息息相關，當今的金融中心萊佛士坊、珊頓大道都是早期填出來的。

新加坡1965年與馬來西亞聯邦政府「和平分手」而獨立。建國初期，國土面積僅有約581.5平方公里。四面環海的新加坡，為了增加土地供發展，唯有填海造地。半個多世紀以來通過持續的填海工程來增加國土面積。如樟宜機場、東海岸公園大道、濱海灣、濱海東、濱海南、裕廊島、大士南碼頭等，都是通過填海造陸而成。截至2025年，其國土面積已增加至約744平方公里，比起1965年已擴展163平方公里，增加了約28%。

填海造陸費用高昂但造福長遠

其實，填海造地的費用是高昂的。時任國家發展部長李智陞2024年1月在國會書面回覆議員詢問透露，從2000年至2023年6月，填海造地約74.5平方公里，而填海工程總費用約為130億新元。也就是說，造陸一平方公里的費用需1.74億新元。

2019年，時任總理李顯龍在國慶群眾大會上發表演說時指出，氣候變化帶來的威脅絕不容忽視，為應對海平面上升的影響，必須採取防禦性措施保護海岸線，包括確保新發展項目建在至少高於平均海平面四公尺以上的結構，關鍵基礎建設則建在至少高於平均海平面五公尺的結構上，如樟宜第五航站（T5）。可說是具前瞻的眼光，以及未雨綢繆的考量。

新國政府2023年11月宣布長島（Long Island）發展計劃，這座人工島佔地約800公頃。這個工程可達到多種功能：保護現今的基礎設施免受海平面上升的影響；加強未來的水供韌性；發展更多濱海戶外休閒設施；為後代子孫創造更多土地和選項等。

從樟宜T5到長島、再到西部島嶼，以及大聖淘沙島未來的發展，彈丸之地的新加坡，卻是發揮創意，把小小地方，開創出無限可能。 創新的經營理念，將不可能化為神奇，將局限性轉變為極大化，將理念打造成如同童話世界的夢想樂園。這一系列的大工程項目，為新國的基礎建設提供了更大、更長遠的發展空間。為未來的繁榮創造了有利條件。這也是高效率的政府能為未來投入更多資源，為下一代創造無限可能的雄心。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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