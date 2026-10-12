來稿｜高齡化應對報告邁出重要一步　補足五大議題建設長者友善

來稿作者：莫家豪教授、阿約米德·O. 奧拉多蘇博士、柯果果博士



2026年9月18日，香港特別行政區政府公布了《應對社會高齡化對策報告》，這是香港應對當前人口結構快速變化的重要里程碑。該報告在社會高齡化對策工作組的領導下制定，並有多個政策局參與，為應對人口高齡化帶來的機遇與挑戰，提供了迄今最全面的框架之一。報告提出73項措施，涵蓋醫療、長期護理服務、房屋、科技、交通、勞動參與、財務保障、銀髮經濟及生命末期規劃。



隨着香港逐步進入高齡化社會，65歲或以上人口佔比將超過三分之一。在此背景下，該報告展現出值得肯定的前瞻性，並明確認識到：人口高齡化不僅是福利問題，更是影響到社會的方方面面，使各個跨領域面臨挑戰。報告的人口分析突顯了未來變化的規模：長者人口預計將從2025年的約180萬增至2046年的274萬。

高齡化策略展現前瞻思維

該報告最大的優勢之一，是強調政府各部門的整體協作。它並非只聚焦醫療或長者照顧服務，而是認識到高齡化所涉及的各個領域相互關聯，並尋求跨政策領域的協調行動。報告納入樂活安居、城市規劃、就業、終身學習、數字共融和銀髮經濟等措施，體現出對積極老齡化和健康老齡化的現代理解。尤其值得留意的是，報告重視創新與科技。社福數據分享平台、社福AI實驗室、智慧醫療、智能家居安全系統及擴大樂齡科技應用等建議，使香港有望在運用科技應對高齡化的政策方面發揮區域引領作用。報告指出，科技創新能夠協助長者獨立生活、改善服務提供方式，並應對勞動力短缺。這一觀點既切合當前需要，也具有前瞻性。

該報告從生命周期視角出發，這一點也值得讚揚。除醫療和院舍照顧外，報告還涉及社會參與、退休規劃、金融素養、晚年就業，甚至生命末期照顧和身後事服務。國際上少有應對高齡化的策略涵蓋如此廣泛的議題。報告納入預設照顧計劃、紓緩治療及改善喪親支援服務，體現了成熟而全面的高齡化政策方針。

更重要的是，該報告重新定位長者，不僅視其為受助者，也視其為社會貢獻者。該策略通過再就業、志願服務、師友輔導、終身學習和銀髮經濟發展等措施，推動社會以更積極、更有助於增強長者自主能力的方式看待老齡化。這與國際社會所提倡的積極老齡化和生產性老齡化概念高度契合。

長者精神健康關注有待補足

儘管該報告取得了重大成果，但隨着策略進入實施階段，仍有若干重要問題值得進一步關注。第一，長者精神健康在整個報告中受到的關注相對有限。雖然報告廣泛討論身體健康、慢性病管理和長期護理，但對晚年常見的孤獨、抑鬱、焦慮、社會孤立及其他心理問題等社會挑戰着墨較少。越來越多的國際研究顯示，精神健康對健康老齡化至關重要。若能更緊密地整合精神健康促進與支持服務，將可進一步加強香港的健康高齡化議程。

第二，該報告積極採用人工智能、數據整合、預測分析和監測技術，但若能就倫理治理展開更詳細的討論，將大有助益。涉及廣泛數據共享和人工智能輔助決策的舉措前景可觀，但也引發隱私、知情同意、透明度、算法公平性和數字權利等重要問題。隨着香港擴大樂齡科技應用，倫理考量應與技術創新同步發展。

第三，儘管該報告緊密立足於香港的人口實況，但國際基準比較相對不足。日本、新加坡、韓國及若干歐洲國家等許多司法管轄區在應對人口高齡化方面已有數十年經驗。若能更廣泛地參考國際經驗教訓和比較研究證據，將有助於進一步瞭解有效的政策方針、實施難點和長期成果。

建立明確框架確保政策落實

第四，財政可持續性問題值得進一步探討。該報告指出，人口高齡化將增加對醫療、長期護理和公共服務的需求，並指出有必要監測其對公共財政的影響。然而，報告對長期財政狀況、預計支出壓力，以及未來數十年實施和維持擬採取措施所需資源的討論相對有限。鑑於預期的人口變化規模，持續分析高齡化的財政影響，對於確保政策可持續性至關重要。

第五，另一個值得進一步考慮的領域，是制定明確的績效指標和成效評估標準。儘管報告提出的舉措不少，覆蓋面也廣，但其中許多只是以「加強」、「促進」、「鼓勵」或「探索」等措辭來表述，較少説明如何長期評估進展和確保成效。建立可衡量的成果、基準和監測框架，將有助於加強問責，並幫助政策制定者評估擬採取措施是否正在改善長者的健康、福祉、參與度和生活質量。

總體而言，這份報告為香港應對未來的人口高齡化提供了一份目標宏大、思慮周詳的路線圖，其價值值得肯定。社會高齡化對策工作組亦值得認可，其制定的框架全面、創新且能回應人口發展新形勢。與此同時，研究人員、實務工作者、社區組織、長者和政策制定者之間的持續對話至關重要，以確保精神健康、倫理治理、國際經驗借鑑和財政可持續性等重要議題得到應有重視。隨着香港繼續邁向超高齡社會，該策略的發佈並不意味着這一議題的終結，而是標誌着一個重要新階段的開始：為各個世代建設一個長者友善、包容且具韌性的未來。

作者莫家豪教授是現任香港恒生大學校長、香港安老事務委員會副主席；作者阿約米德·O. 奧拉多蘇博士是香港恒生大學高級研究助理；作者柯果果博士是香港恒生大學講師。



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