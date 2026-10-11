醫善同行｜分清「感冒」定「秋燥咳」　別誤用治療方法

醫善同行｜盧志文中醫師



秋意漸濃，不少人開始出現連環打噴嚏、喉嚨乾癢，甚至劇烈乾咳的情況。很多人第一時間以為自己作病感冒，連忙服用感冒藥，或燉川貝雪梨潤燥。究竟如何分辨自己是感冒還是秋燥？秋燥又分「涼燥」與「溫燥」，對應不同的養生茶飲食療與防護法則。



每逢季節交替，不少人一出現喉嚨不適或乾咳，便習慣自行服用感冒藥或胡亂煲燉補益湯水。以坊間常用的「川貝燉雪梨」或「川貝枇杷膏」為例，這類食療並非人人適用。川貝與雪梨性質偏寒涼，主要功效為清熱潤肺、化痰止咳。若是體質虛寒、手腳容易冰冷，或脾胃功能較弱、平時大便偏軟黏甚至容易腹瀉者，誤服寒性食材容易加重體內寒邪，進一步損傷脾腎陽氣。此外，滋陰食物通常較為黏膩且不易消化，脾胃虛弱者食用後會增加腸胃負擔，反而加劇不適。

要區分感冒還是單純的秋燥咳，可以觀察全身症狀。一般而言，感冒除了咳嗽和流鼻水等呼吸道症狀外，通常還會伴隨全身不適，例如頭痛頭暈、發冷發燒、神疲體倦等。秋燥咳則以呼吸系統乾燥不適為主，咳聲無痰或少痰，常兼見口乾、咽喉乾癢、鼻腔乾燥及皮膚乾燥。不過，感冒與秋燥並非二選一，秋天時燥邪常會兼夾外感風邪同時侵襲人體，導致兩者症狀疊加，例如出現發燒頭痛的同時又伴隨嚴重的口乾乾咳，若出現複合症狀，應由專業中醫師辨證調理。

在中醫概念中，秋燥分為「涼燥」與「溫燥」兩種類型。受季候風影響，香港天氣初涼時暫時以「涼燥」為主，隨後氣溫回升則可能轉為「溫燥」。涼燥即秋燥偏於寒者，臨床可見惡寒較重、發熱較輕、頭痛、無汗、鼻鳴而塞、無痰或痰白清稀，類似感受風寒但伴隨口乾唇燥、乾咳連聲等津氣乾燥現象。這是肺受寒燥之邪、津液耗損所致，調理應以宣肺散寒、溫潤生津為主，可以使用杏仁、陳皮、紫蘇葉等材料，並應避免直接食用雪梨或川貝等偏寒涼的潤燥品。

至於溫燥則是秋燥偏於熱者，臨床可見發熱較重、惡寒較輕、咽喉乾痛、鼻乾唇燥、無痰或痰白黏稠、心煩口渴、舌邊尖紅等。這是肺受溫燥之邪、肺津受灼的症狀，調理應以清熱潤燥、養陰生津為主，可食用雪梨、百合、沙參、麥冬等清潤食材，並應避免進食炸物、辛辣等燥熱食物，或使用高麗蔘、薑汁等過於溫燥的藥材。

針對不同燥邪，都市人可以自製簡易茶飲及湯水進行調理。屬於溫燥者，可以選擇「沙參玉竹湯」，將北沙參三錢、玉竹三錢、百合五錢、麥冬五錢及桑葉二錢洗淨，加入一點五公升水及調味料，煲滾後轉小火煲一小時，能達到清熱養陰、潤肺生津之效；或是沖泡「菊花桑葉茶」，取桑葉一錢，搭配菊花與枸杞各三至六粒，加入半升滾水沖泡即可。

屬於涼燥者，則適合飲用「雪梨桂圓茶」，準備雪梨一個切塊去芯，加入紅棗去核三至五粒、桂圓肉三至五粒、枸杞三至五粒及適量冰糖，加一公升水煲滾後轉小火煲半小時，具備溫陽益氣、養陰潤燥的功效。

除了茶飲外，常見的潤肺食材如百合能養陰潤肺、清心安神，清心宜生用，潤肺宜蜜炙用；銀耳能滋陰潤肺、養胃生津；蜂蜜性平味甘，能潤肺止咳、潤腸通便，對秋天常見的乾咳及腸燥便秘有很好改善效果。不過，風寒感冒、脾胃虛寒、容易腹瀉或手腳冰冷者應少吃百合與銀耳，銀耳過量易生濕咳嗽；蜂蜜則不宜用沸水沖泡以防破壞活性酵素，且濕阻中滿、濕熱痰滯、便溏泄瀉者慎用，一歲以下嬰幼兒更嚴禁食用。此外，切忌盲目過補，若本身屬於脾虛濕盛體質，經常脹氣、大便黏膩、舌苔厚者，宜先健脾祛濕，否則過度滋潤反而容易滋膩礙胃，加重濕氣。

在日常生活與防護方面，於冷氣房等乾燥環境中，可以在桌上放置加濕器或一杯暖水以維持空氣濕度。作息上可遵循《黃帝內經》建議「早臥早起」，早睡以養陰氣，早起以舒肺氣。飲食方面應少量多次補充溫水，少吃麻辣鍋、炸物、燒烤等辛辣刺激食物，以免助長燥邪。由於秋季早晚溫差大，建議採用多層次穿衣法，常備薄外套或圍巾，重點護住頸部及肩膀，方便隨氣溫變化增減，切忌讓背部與足部受涼，才能有效避免風寒入侵。

作者盧志文是「醫善同行」顧問，註冊中醫師。



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