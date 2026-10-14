來稿｜精神健康絕非個人問題　不是「看開一點」就能解決

來稿作者：羅浚軒



精神健康不是少數人的問題，而是每個人在人生不同階段都可能面對的課題。不同年齡層香港人都十分關注自身及他人的精神健康。香港政府近年逐漸加強精神健康支援，《2026年施政報告》提出11項相關措施，包括延續高年級小學三層應急機制、增設北部都會區精神健康綜合社區中心，以及擴展「健康心靈先導計劃」。這些措施反映精神健康已不再只是醫療議題，也涉及教育、社區、勞工和社會福利。政策固然重要，但要真正改善市民的處境，還需要社會放下標籤、及早提供支援，並建立一個讓人敢於求助的環境。



不能忽視精神健康背後的環境因素

精神健康不只是「有病」與「無病」的二元判斷，而是一個連續的光譜。每個人都可能因學業競爭、工作不穩、家庭矛盾、經濟壓力、照顧責任或社會孤立，經歷壓力、焦慮、失眠、情緒低落或倦怠；有些人則可能需要更進一步的專業協助。香港生活節奏急速，住屋、工作、教育與照顧壓力往往相疊加。2026年精神健康月啟動禮上，勞工及福利局局長孫玉菡呼籲市民關注精神健康、勇於求助，並提到香港人工作壓力大，鼓勵大家多與親友外出活動。這些提醒有助提高關注，但若社會只把精神健康理解為「個人要放鬆」、「要運動」或「要正面思考」，便容易忽略壓力背後的環境因素。精神健康不能只靠個人意志維持，也需要可負擔的住屋、合理工時、穩定就業、友善校園、家庭支援和可及的醫療服務共同支撐。

青少年是精神健康政策中需要優先關注的群體之一。聯合國兒童基金香港委員會青年使者調研小組於2025至2026年訪問378名12至17歲中學生，結果顯示約67%受訪者自覺有較高完美主義傾向；逾八成曾經歷學業倦怠或持續壓力，逾半受訪者自評精神健康僅屬中等或偏低。 這些數字提醒我們，青少年的情緒困擾並非單純「一時想不開」，而可能與學業制度、家庭期望、同輩比較和自我價值感密切相關。完美主義尤其值得關注。當學生把成績、名次和升學結果等同於個人價值，一次失敗便可能被理解為「我不夠好」、「我令家人失望」或「我沒有前途」。這種想法會令青少年害怕犯錯、不敢求助，甚至以拖延、逃避、自我孤立或自我否定來應對壓力。調查亦顯示，不少學生曾面對學業倦怠、抑鬱情緒或睡眠問題。因此，教師、家長和社工除了聆聽學生的說話，也應留意其作息、社交、學習表現和身體狀況是否出現持續變化。

學校不應只把精神健康教育視為安排不少非政府機構或社福機構作一次講座或班主任課派發宣傳單張。有效的校園支援應包括建立安全、非批判的師生關係，讓學生明白求助不是弱點，並提升教師辨識情緒警號的能力；同時要設立清晰的轉介機制，讓有需要的學生可以及時接觸輔導員、社工或其他專業人員。政府計劃於2026/27學年延續小四至小六以學校為本的三層應急機制，並加強學校專業人員培訓，以便及早識別和支援有較高自殺風險的學生，方向值得肯定。 不過，校園支援不應只着眼於危機管理，也需要重視學生的歸屬感、情緒教育和日常關係。

讓社區支援成為可觸及的重要防線

精神健康支援不能只依賴醫院和專科服務。若市民要等到情況嚴重才進入醫療系統，往往已錯過及早介入的機會。社區層面的早期識別、初步評估、心理教育和轉介，能讓市民在熟悉的環境中尋求支援，也有助減輕專科服務的壓力。政府自2024年8月推出「健康心靈先導計劃」，在社區提供免費精神健康初步評估，並為輕度至中度情緒困擾人士提供心理支援。

《2026年施政報告》提出進一步擴展計劃，並增設北部都會區精神健康綜合社區中心。這種把服務帶入社區的方向，對長者、少數族裔、低收入家庭、新來港人士、照顧者及精神復元人士尤其重要，因為他們可能面對交通、語言、費用、照顧安排或污名等求助障礙。然而，服務設在社區，不代表市民自然能夠受惠。服務必須地點便利、輪候時間合理、費用可負擔，並照顧不同年齡、語言和文化背景人士的需要。前線人員亦需要足夠培訓與督導，避免把支援簡化為問卷篩查或單純轉介。只有當服務真正容易接觸、尊重當事人並能持續跟進，社區支援才可成為可靠的精神健康防線。

精神困擾會發生在任何人身上

公眾對精神健康的認識雖然有所提升，但標籤仍然存在。有人仍會把情緒困擾視為「意志力不足」、「矯情」或「性格有問題」，甚至認為精神復元人士危險、不可信或無法工作。這些偏見會令當事人延遲求助，也可能令家人選擇隱瞞，最終使困難加深。相信政府及各界共同利用精神健康月、共同推廣大使培訓和朋輩支援計劃，有助提高公眾關注。

但公眾教育不能只停留在「關心身邊人」的口號。社會需要更多真實、多元而尊重的分享，讓大眾明白精神困擾可以發生在任何人身上；求助是負責任的行為；復元也不一定代表回到「完全沒有症狀」的狀態，而是重新建立生活意義、人際關係、能力與希望。職場同樣是消除標籤的重要場域。若僱員因焦慮、抑鬱或情緒困擾請假，卻擔心被視為不夠拼搏，甚至影響升遷，他們便可能選擇硬撐。僱主應建立清晰的心理健康支援安排，包括保密機制、合理工作量、彈性安排及主管培訓。精神健康不應只是僱員的個人責任，也應是僱主和整個工作環境共同承擔的責任。

香港的精神健康政策正逐步由危機處理走向預防和分層支援。政府提出推進精神健康分層護理模式，並研究不同精神健康工作人員的能力標準、培訓及跨部門協作安排。不同程度的需要，確實應有相應的支援：一般市民可透過心理健康教育和社交連結增強福祉；輕度困擾者可接觸輔導、朋輩支援和社區服務；較嚴重個案則需要專科評估、治療、危機介入和長期復元支援。

不論三層應急機制或其他分層模式能否奏效，關鍵在於服務之間的銜接。如果學校、地區康健中心、非政府組織、醫管局和社福機構各自在不同系統之間被轉介，卻得不到持續跟進。高風險個案尤其需要清晰的跟進和跨專業溝通，同時保障當事人的私隱與自主。突發事故後的心理支援亦不應忽略。2025年大埔宏福苑火災後，精神健康諮詢委員會成立專責小組，統籌為受影響家庭和市民提供支援及轉介服務。這提醒我們，精神健康支援也應納入災難應變和社區復原工作。創傷可能在不同時間以失眠、焦慮、哀傷或其他情緒反應呈現，因此支援不應只在事故發生後短暫提供，而要視乎受影響者的需要持續跟進。

讓聆聽成為最有力的支援

精神健康的改善既需要政策，也需要日常實踐。個人可以留意自己的情緒和身體訊號，例如長期失眠、失去興趣、容易疲倦、難以集中或持續感到絕望；也可以與信任的家人、朋友、老師或同事傾談。若困擾持續或影響日常生活，便應考慮尋求學校輔導人員、社工、臨床心理學家、家庭醫生或精神科醫生的協助。香港設有「18111精神健康支援熱線」，提供情緒及精神健康支援和轉介服務。

對身邊人而言，最有力的支援往往不是急於給建議，而是願意聆聽。一句「我留意到你最近好像很累，你願意跟我說說嗎？」可能比「你要加油」或「不要想太多」更能讓人感到被理解。主動關心、耐心聆聽，並在有需要時陪伴對方尋求協助，都是建立支持網絡的重要一步。

舉一個例子，為加強對精神健康和提升大學生日常學習加深對心理健康的認識。香港教育大學學生事務輔導服務組推出一系列心理健康網上自學課程，內容包括「與情緒交朋友」、「壓力管理」、「睡眠大小事」、「認識焦慮」及「認識抑鬱症」，希望讓學生更了解心理健康並有所反思。每個題目約需10至20分鐘完成；學生完成題目後的測驗，可幫助加深對課程內容的理解，而系統亦會自動保存學習進度，方便下次登入時繼續學習。無論目前是否正面對壓力，同學都可以按自己的步伐使用這些資源，提升自我覺察，學習更健康的應對方法，並在有需要時及早求助。

精神健康不是弱者的議題，而是衡量社會能否讓人安心生活、學習和工作的指標。當青少年能在不過度恐懼失敗的環境中成長，當僱員能在合理壓力下工作，當長者和照顧者得到社區支援，當精神復元人士受到平等對待，香港才算真正重視精神健康。政府推出的學校支援、社區服務和分層護理措施，為建立更全面的支援網絡踏出了重要一步。接下來仍須檢視服務是否及時、公平、以人為本，並能否接觸最沉默、最邊緣的一群。精神健康工作的目標，不只是減少危機，更是讓每個人在困難時被看見、被接住，並相信自己仍有路可走。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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