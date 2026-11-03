黃冰芬｜從宏福苑教訓出發　重塑公務員專業精神

來稿作者：黃冰芬



大埔宏福苑大火獨立委員會報告公布後，特區政府在政治與行政層面迅速落實問責，並迅速成立新部門，公布系統性改革措施，展現了擔當與務實。然而，這份逾千頁的報告像一鏡子，在披露的眾多「人為失職」細節中，暴露出「程序主義」與「碎片化治理」問題，引發社會的深層拷問：公務員團隊一直引以為傲的「以民為本」和專業精神去哪了？



程序合規下的「碎片化治理」

報告揭示的殘酷現實是房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處、勞工處這四個核心部門，在長達一年多的時間裏，面對基層反覆傳遞的風險信號，竟然沒有任何一個環節的官員選擇停下腳步，親手查核、深究到底。報告揭示的情況是，獨立審查組只看文件是否齊備、無投訴就不巡查，發泡膠封窗15個月無跟進；消防處收到關於消防設施的投訴，未採取執法行動；勞工處巡查流於形式，居民就工地吸煙投訴多回，全部不成立。每一項都有人在做，但僅僅只是按程序做了而已。

報告公開後，公務員事務局局長楊何蓓茵表示：公務員不能只收到投訴才作處理，必須抱持以人民為本的意識。此言直指問題的核心，宏福苑事件反映的不只是個別人員的怠惰。客觀講，程序和規則是現代行政和法治社會的基石，但要批判的程序主義，並非否定依法辦事、否定程序的價值，而是必須深刻反省，只走流程而不顧實效的制度惰性和官僚作風。如果作為公務員守法守規，只是用來證明自己沒有犯錯，程序守規便從原本保障治理結果的工具變成了迴避治理結果的盾牌、推延責任的依據。

香港公務員體系向來以程序正義、風險控制和按章工作著稱，這套文化在過去幾十年支撐了廉潔高效的管治聲譽。然而，當香港步入由治及興的新階段，社會對治理水平有更高期盼，要求管治團隊從「不出事」全面轉向「做成事」時，這套依賴負責程序的文化慣性就暴露了致命短板。從皇后山邨瀝青水、採購冒牌樽裝水等事件到宏福苑五級大火，反覆出現的「治理盲區」反映這種文化慣性必須系統革新。因此，把責任單純歸咎於個別主要官員或單一屆政府，既不客觀也不公平，無助於解決問題。真正需要回答的是：如何藉這次沉痛教訓，徹底改變這套因循守舊的思維定勢？

首長責任制下首個典型案例

問責，本質上是配套調查與懲處的硬手段，也是打破官僚「裝睡」的警鐘。今次特區政府跟進調查報告的問責有所進步，稱得上嚴肅、精準。

報告公開當日，行政長官宣布成立督導委員會，正式展開為期3個月的行政調查——成爲落實部門首長責任制下的首個典型案例。該機制一改過往文官體系層層卸責的保護傘，強制推動部門首長必須建立起高效的管理團隊與運作系統。一旦部門出現系統性崩潰，首長必須直面督導不力的失職責任，並依據缺失輕重，實施警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等剛性處分。依據問題的輕重程度，分為兩個級別處理。公務員敍用委員會主席鄭美施表示，預計今次內部調查將邀請不同部門近百名人員會面，並針對其中近50名關鍵涉事公務員展開調查。這樣大刀闊斧的行政問責，向全體公務員釋放了一個清晰訊號：不容許任何人躲在程序的陰影下怠政。

優化制度設計激發自我革新

當然，體制改革不能止於事後問責，更重要的是建立事前防禦機制。改革也需要考慮從「追究不作為」推進到「重建專業精神」，讓主動發現問題、主動解決問題成為一種被承認、被保護、被鼓勵的專業能力。

中共二十屆五中全會聚焦全面從嚴治黨，會議公報提到不斷實現黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，給香港帶來深刻啟示。宏福苑報告折射出輕視市民監督、部門因循守舊及各掃門前雪所造成的嚴重後果。在「愛國者治港」新格局下，良政善治要求公務員團隊有自我革新的勇氣，要培養一支有理想信念、有為民情懷、既實事求是又忠誠擔當的「公僕鐵軍」。

重塑這些專業精神不能只靠培訓課程和道德勸說，需要優化制度設計。筆者建議可循四方面着手改革：

第一，評核機制以結果安全為導向，從「有沒有做」轉向「有沒有用」，重視風險是否被識別、核心問題是否得到解決。

第二，以正向激勵打破免責心態，對於在「交叉地帶」主動跨前補位、在跨部門難題上主動牽頭擔當的實幹型團隊和個人，給予明確的嘉獎與破格晉升通道。

第三，明確各部門在「交叉地帶」的法定責任，確立清晰的跨部門負責人制度，從制度上堵塞「碎片化治理」漏洞。

第四，在公務員學院日常培訓中，引入不同部門獨特的模擬現實場景，重點訓練公務員在程序未能覆蓋的「交叉地帶」，如何以保障市民生命安全為第一原則作出正確判斷。

香港由治及興的興，歸根結底要靠人的主動性來實現。國家「十五五」規劃為香港指明了高質量發展的路徑，時代變革提供了前所未有的機遇。而走好新路徑、搶抓新機遇，需要一支主動作為、勇於承擔、心繫人民的公務員團隊。

宏福苑的慘烈教訓必須被深刻汲取，並轉化為推動自我革新的歷史契機。期望由此開啟一場專業精神的重塑，真正給逝者、災民和市民一個交代，並促使香港公共行政走出程序迷思、邁上良政善治新台階。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



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