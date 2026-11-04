園遊．杏林｜隱形殺手就在身邊：破解糖尿病迷思　守護腎臟健康

園遊．杏林｜吳文玉醫生



「我這麼瘦，糖尿病一定不會找上我！」——「我不嗜甜，又怎會患上糖尿病呢？」——在日常生活中，這類觀念屢見不鮮。許多人對糖尿病的印象依然停留在「肥胖」與「愛吃甜食」；然而，體型瘦削或飲食清淡，絕不代表擁有一張「免疫特權卡」。



破解常見迷思：糖尿病究竟從何而來？

肥胖確實是罹患糖尿病的高危因素之一，主要原因在於脂肪堆積容易引發胰島素阻抗。然而，糖尿病成因相當複雜，除體重外，遺傳基因、飲食結構與生活習慣同樣扮演著舉足輕重的角色。

比對病因更令人擔憂的，是不少早已確診的「糖友」對併發症抱持的僥倖心態：

「醫生，我天天都乖乖『拮手指』，血糖達標，才不會有甚麼併發症的啦！」

「醫生，我一直有依時吃藥，又沒有其他病徵，糖尿病已控制得很好啊！」

正是這種「無症狀等於無危險」的誤解，讓許多患者不知不覺間，一步步踏入糖尿腎病的隱形陷阱。

防範隱形殺手：糖尿腎病的病理與風險

糖尿病雖然不會立即威脅生命，但若血糖長期偏高，對全身大小血管而言，無異於在體內埋下「計時炸彈」。

1. 損害機制：高血糖會顯著增加腎臟回收血糖的負擔，長期運作易造成勞損，甚至破壞腎臟內微絲血管的過濾功能。當腎臟無法正常排出代謝廢物，病情便會演變成慢性腎病，最終走向腎衰竭。

2. 無聲無息的病程：糖尿腎病早期可以完全沒有明顯不適。一旦患者出現腳腫、疲倦、食慾下降等症狀時，腎功能往往已進入中後期，錯過了黃金治療期。

3. 沉重的代價：演變至末期腎衰竭後，患者必須依賴洗腎（透析治療）或換腎維生，對工作、家庭與生活質素造成嚴重衝擊。

現狀與警告：每三位糖友即有一人患腎病

每年11月14日為「世界糖尿病日」，今年全球官方主題強調「早行動，早安心」，旨在提醒大眾及早診斷與預防。

根據統計數據顯示：

•香港患病率：現時本港糖尿病患病率為8.5%，推算全港有超過20萬名患者正面臨糖尿腎病及腎衰竭的嚴峻威脅；

•高發病率：研究指出，每三位糖尿病患者中，就有一人併發糖尿腎病；

•末期主因：在本港每年新增的末期腎衰竭個案當中，近半數（近50%）源自糖尿病。

做個「醒目病人」：超前部署與行動指南

糖尿病雖然屬於慢性疾病，但只要掌握主動權，併發症完全是可以防範與控制的。

1. 糖友每年必做：「一血一尿」黃金檢查

血糖達標並不等於腎臟健康。已確診的患者每年應至少接受一次專業評估：驗血——檢測「腎小球過濾率」；驗尿——檢測「白蛋白尿」。若能早發現異常，臨床上可按情況及早採用SGLT2抑制劑或RAAS抑制劑等藥物，有效顯著降低心腎併發症及死亡風險。

2. 高危人群：定期參與糖尿病篩查

「糖尿病前期」並無明顯病徵，但這一步是可以逆轉的。45 歲或以上、有糖尿病家族病史、過重/肥胖或患有心血管疾病的高風險人士，應主動尋求定期篩查。市民可前往地區康健中心或諮詢家庭醫生，及早發現、配合治療並調整生活習慣，守護屬於自己的健康人生。

撰文：屯門醫院內分泌及糖尿病科顧問醫生吳文玉醫生

圖片說明 01：

本港每年新增的末期腎衰竭個案當中，近半數源自糖尿病。糖尿病患者每年應至少接受一次驗血及驗尿，若發現異常，可及早用藥降低心腎併發症及死亡風險。（醫院管理局圖片）

圖片說明02：

每年11月14日是世界糖尿病日，新界西醫院聯網聯於屯門醫院在11月期間舉辦連串活動，冀加深市民對糖尿病的認識及關注。（醫院管理局圖片）