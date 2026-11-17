來稿作者：龍子明



APEC第33次領導人非正式會議將於2026年11月18日至19日在深圳揭幕，這是中國繼2001年上海、2014年北京之後第三次擔任APEC東道主，主題定為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，優先領域聚焦「開放、創新、合作」。更值得留意的是，今年APEC「中國年」走出了一條「一會兩地、深港接力」的新路徑：10月20日至21日，第33屆APEC財長會首次落戶香港；6月旅遊部長會議在澳門舉行；最終由深圳承接最高級別的領導人非正式會議。一個月內約1,000名亞太政商代表往返深港，這不是簡單的會務分流，而是把大灣區作為一個「整體舞台」推到亞太合作聚光燈下。



從通道到增值的三個支點

在這一格局裏，香港的位置發生了微妙卻深刻的變化。過去我們習慣用「超級聯繫人」形容它——背靠內地、面向全球，做通道、做橋樑、做資金與貨物的中轉站。但APEC中國年這一輪安排，加上河套深港科創合作區、北部都會區、「南金融、北創科」格局的推進，讓香港完成了向「超級增值人」的躍遷：它不再只是把東西「帶過去」，而是把技術、資本、規則、人才在灣區內重新組合，產出原本不存在的價值。

第一支點是金融增值，而非金融過境。香港外貿總值中87%與APEC成員往來，過去十年九次位居亞洲最大國際債券發行樞紐，2025年約25%的亞洲國際債券經香港安排發行。但財長會真正輸出的不是「錢從這裏過」，而是規則與工具：商業數據通如何幫中小企業融資、綠色金融如何給亞太基建定價、數字貨幣跨境應用如何降低結算摩擦、普惠金融如何讓AI算力紅利下沉到中小微企業。這些是「增值」——同一筆資本，經過香港的專業服務結構，變成了可投、可管、可退出的資產。

第二支點是創科全鏈條嵌入，而非單點對接。深圳強在研發轉化與先進製造，香港強在基礎研究、國際合規、知識產權、出海融資。河套深港科技創新合作區把「一區兩制」變成實驗場：內地樣品在深圳打樣，在香港做GLP/GMP合規與國際專利布局，再經香港資本市場接續A輪到Pre-IPO。李家超講得很直白——「若你相信科技定義未來、亞洲驅動增長、中國正在轉型，就必須相信香港的樞紐作用。」這句話的潛台詞是：香港不是站在產業鏈旁邊收費，而是嵌在鏈節裏改寫價值曲線。

第三支點是規則對接與議程設置。以往APEC專業會議多在成員首都或會展城市輪辦，香港這次承辦財長會，審議通過《2026年APEC財長聯合聲明》和《亞太地區數字基礎設施融資政策聲明》，並推動青年財經人才交流機制。這意味着香港從「參會者」變為「議程共同起草者」——把大灣區在跨境理財通、綠色債務披露、數據可信流通上的實操經驗，翻譯成APEC成員能用的政策語言。這是「增值」的最高形態：不是我給你貨，是我幫你定怎麼算貨。

「一會兩地」的灣區協同

深港接力不是宣傳話術，而是產業分工的外化。深圳承接領導人層級的政治議程與製造場景，香港承接財金層的規則議程與國際網絡。新皇崗口岸設「紫色禮遇通道」，持APEC商務卡一分鐘通關——這個細節比任何白皮書都更能說明「內聯外通」：灣區內部要素流動已經壓到分鐘級，對外介面又保留普通法、自由港、雙語仲裁這些國際信任資產。

對亞太企業而言，過去要「分別看深圳、看香港」；現在是一站看全套：在深圳看原型與產能，過個口岸到香港看融資結構、法律架構、出海通道。大灣區從「兩個城市加起來」變成「一個複合節點」。APEC把全球政商帶進這個節點，等於給灣區做了一次壓力測試與品牌認證。

為什麼今屆APEC尤其重要

三個外部變數疊加讓這屆APEC尤其重要。其一，APEC進入「布特拉加亞願景」中段，重點從關稅自由化轉向數字基建、AI治理、綠色融資、供應鏈韌性——這些恰恰是香港專業服務能增值的領域，而不是拼港口吞吐量的領域。其二，全球資金在重配亞太資產，「背靠國家的確定性」成稀缺品，香港離岸人民幣、綠色債、家族辦公室三件套正好接住這波需求。其三，內地創科企業規模化出海，從「賣產品」升級到「賣標準＋融資方案」，需要香港做合規翻譯器與資本放大器。

於是「超級聯繫人」不夠用了——聯繫人只負責接通，增值人要負責重構。同一家深圳AI公司，走傳統通道是「深圳出貨、香港轉口」；走增值路徑是「香港幫它設計數據合規架構、發綠色科創債、引入中東主權基金、在APEC財長會邊會上進政策試點名單。」價值差不是運費，是估值倍數。

香港要守住的幾件事

盛事會散，刻度留下。接下來香港要把「增值人」坐實，有幾件硬功夫不能鬆。

河套與北都別只蓋樓，要跑通「科研數據跨境、生物樣本通關、港股18C接盤早期硬科技」的閉環，否則增值停留在PPT；財長會成果要本地落地：數字基建融資聲明裏的公私合營範本，先在北部都會區數據中心、跨境算力池試一遍；專業服務要「創科化」：法律、會計、保險不能只做年報審計，要做IP證券化、AI責任險、出海合規訂閱制；青年財經×科技交叉培養要接住APEC交流機制，不然「懂財經又懂算力」的人還是靠獵頭從硅谷回流的老路。

APEC深圳峰會會被記成一次會議，但對香港而言，它更像一次身份切換的公開儀式：世界看見的不再是那座轉運港，而是一座能把亞太的技術、資本、規則重新配比並產出新價值的灣區心臟。從「聯繫」到「增值」，一字之差，是香港在「一國兩制」下給自己找的新坐標系——不靠中轉費活着，靠重構價值活着。

當21個成員的經濟體代表在鵬城落座、在維港翻完財長聯合聲明，他們帶走的不會只是紀念郵票，而是一份重新校準過的認知：大灣區的創新活力，香港不是旁觀通道，是那個把活力變成可交易、可複製、可規模化資產的增值引擎。這才是這場盛事留給亞太最長久的餘震。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠主席。



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