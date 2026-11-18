來稿作者：葛珮帆議員



2026年11月17日至18日，APEC工商領導人峰會將在深圳前海國際會議中心舉行；緊接着，11月18日至19日，亞太經合組織第33次領導人非正式會議將在深圳拉開帷幕。這是中國繼2001年上海、2014年北京之後，第三次擔任APEC東道主，年度主題定為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，三大優先領域鎖定「開放、創新、合作」。工商峰會則以「共促繁榮，共贏未來」為題，2,000餘位政商領袖齊聚前海，世界500強115家到場，美國參會企業數量居外方經濟體之首、佔比近20%，參會代表覆蓋21個APEC經濟體，並吸引英、法、德、瑞等13個域外經濟體企業，「亞太+」格局清晰可見。



立法會議員葛珮帆。（廖雁雄攝）

工商峰會把共識做成可跟進框架

這一場會議的分量，在它回應的時代命題：全球經濟復蘇乏力、單邊主義與保護主義抬頭、供應鏈重構壓力持續向亞太傳導。此時把東道主城市選在深圳，等於把一座「開放帶來繁榮」的活樣本擺到談判桌前——從邊陲小鎮到全球電子資訊產業鏈最完整的城市之一，深圳本身就是對「開放亞太多邊體制」最有說服力的註腳。

本屆工商峰會最值得留意的制度創新，是閉幕將發佈《2026年APEC工商領導人峰會深圳倡議》——這是峰會創辦30年來首次以「倡議」形式作為成果文件。以往工商峰會多停留在建言清單，這次把工商界核心主張系統整合，直接面向領導人非正式會議遞話，並搭建「可落地、可跟進」的共同行動框架。議題設置也避開空談，七個專題——互聯互通、開放普惠的人工智能生態、可持續發展、亞太自貿區、數字經濟、粵港澳大灣區、數位化綠色化協同轉型——每一個都對着一塊「硬骨頭」。

尤其「共建開放普惠的人工智能創新生態」和「探索亞太數位經濟合作新路徑」兩項，戳中的正是當前亞太最棘手的規則分歧：AI治理口徑、資料跨境流動、技術標準互認。香港今年首八個月約七成IPO集資額來自AI相關企業，深圳則是智慧硬體與電子製造重鎮，深港之間天然形成「資本—研發—製造—出海」的閉環；若能在深圳周把「AI規則可對接、資料可有限流動」談出若干可操作共識，其外溢價值遠大於一場例行峰會。

從財長會到工商峰會的深港接力

APEC「中國年」有一個此前少見的安排。10月20日至21日第33屆APEC財長會在香港舉行，這是香港歷史上首次承辦該級別APEC財長會；11月領導人會議周落深圳。兩座大灣區核心城市在不足一個月內接力擔綱，不是簡單的「分流辦會」，而是把灣區的互補性嵌進議程——香港出金融、綠色金融、數字資產與風險管理經驗，深圳出產業轉化、供應鏈與科創應用場景。

新皇崗口岸的「紫色禮遇通道」讓持APEC商務旅行卡者一分鐘通關往返，代表們從香港科學園、數碼港走到深圳前海、河套，看到的不是展板上的「區域一體化」，而是口岸、實驗室、產線、IPO現場連成的一條真實動線。峰會專設「粵港澳大灣區與亞太發展機遇」研討，並配套廣東省座談會、「前海之夜」、科創企業參訪，本質是把灣區當成APEC「開放、創新、合作」三大優先領域的實體展台。這種「會議+實地動線」的辦會邏輯，比單一城市閉門磋商更能讓各方代表把共識帶回本國本地區。

多邊框架暫時穩住了底盤

中美元首華盛頓會晤就相互支持對方辦好APEC、G20達成共識，同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，直接效果是美方對深圳APEC的立場從觀望轉為支持，美國參會企業數量居外方之首。這不等於經貿分歧消失，但意味着APEC作為亞太最高層級經濟對話平台，沒有被地緣博弈架空。

疊加21個經濟體全覆蓋、13個域外經濟體企業進場，「亞太+」不是口號：它說明全球資本仍把亞太當作增長引擎，願意在規則尚不完美時先坐下來談。工商峰會用「亞太共同體」對沖保護主義，用「共贏未來」對沖零和敘事，邏輯是先在共識領域做成事，再用成果倒逼更大範圍合作。

共識要落到港口與實驗室

深圳周這幾天不會解決所有分歧：AI治理、資料跨境、自貿區路徑協調、供應鏈韌性，每一項都是多年硬仗。但APEC的價值從來不是一錘定音，而是讓21個經濟體在單邊主義抬頭時仍保留一張桌子。中方把「開放」放在三大優先領域之首，不是口號——深圳的口岸、香港的IPO、前海的條例、大灣區的高鐵與貨輪，都是這句話的實物證據。

《深圳倡議》若能把工商界關於數字互聯、綠色轉型、灣區聯通的主張轉成可跟蹤的聯合行動項，再遞給領導人非正式會議，這一屆「中國年」就算把「亞太共同體」從願景往現實推了一格。繁榮從來誕生於港口之間的貨輪、實驗室裏的聯合攻關，以及談判桌上即便艱難卻從未中斷的對話——大灣區已經搭好台，接下來看各方怎麼落子。

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



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