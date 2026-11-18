園遊．杏林｜陳穎思醫生



心臟病發可以毫無預兆，即使年輕力壯、勤做運動亦難完全倖免。40歲的陳先生熱愛戶外運動，與朋友組成龍舟隊，不時相約訓練。今年四月一次練習期間，陳先生和隊友划至海中心之際突然感到胸口劇痛，起初以為是胃痛，豈料痛感愈發嚴重，隊友隨即折返岸邊並召喚救護車。救護員為陳先生進行心電圖檢查，初步診斷為急性心臟病發，安排他服用心絞痛藥物「脷底丸」並送院治療。



送院期間，救護員通報瑪麗醫院急症室，隨即啟動胸痛中心「綠色通道」。心臟科、放射科等跨專科臨床團隊即時準備相應治療，在陳先生抵院時，各專科人員已於急症室候命支援，迅速診斷陳先生其中一條大血管完全閉塞，安排進行冠狀動脈介入治療「通波仔」，由抵院至打通血管僅用了46分鐘，較過往縮短逾一半，治療成效亦因而非常理想。現時，陳先生基本上已恢復術前生活，亦重拾划龍舟的興趣。

守護心臟最前線

好像陳先生這類個案，近年我在門診不時碰見。明明正值青壯年，平日有運動習慣，身體看來並無大礙，卻遭遇急性心臟病發。瑪麗醫院胸痛中心成立至今約兩年，在治療這類急性心臟病患者方面，各專科團隊隨時候命、合作無間，由檢查、診斷至進行手術均能無縫銜接，「到院至恢復血流時間」平均壓縮至約50分鐘，大幅提升相關治療成效。

然而，處理患者的急性症狀只是回復健康的第一步，更重要是管理好心臟病的高危因素，例如三高、肥胖、吸煙等，減低復發風險。香港島醫院聯網除成立全港首間獲國家認證的胸痛中心，亦正積極根據國家認證標準建設心臟衰竭中心及心臟康復中心，優化整體胸痛以至其他心血管疾病病人的救治流程及服務網絡，提升病人的就醫體驗，改善臨床治療成效。

成為患者復康的後盾

以往病人術後病情穩定出院後，醫生會視乎病人臨床情況排期至專科門診覆診，醫護團隊可能相隔數月才會再次見到病人。我們觀察到，這段期間部分病人或會未依足指示服藥，甚至誤以為自己手術後已痊癒而自行停藥，結果再次因心臟問題而入院治療。

在推行心臟衰竭中心的標準化流程後，病人出院後第一個月內即會返回醫院接受心臟超聲波、血液檢查等評估，以及其他健康教育，醫生有需要時亦會根據患者病情調校藥物。除有助更密切監測病人的心臟情況及評估心臟衰竭指標外，數據顯示，新流程令心臟衰竭病人的「出院後30日內再入院比率」由約20%降至7%，大幅改善治療成效，患者病情亦更易控制。

此外，患者出院後亦會同步獲轉介至聯網內的心臟康復中心，與心臟衰竭中心工作相輔相成。心臟科醫生及護士、藥劑師、營養師、物理治療師、職業治療師、臨床心理學家等跨專業團隊會提供健康教育、藥物及飲食指導、體能強化、心理輔導等，為病人制定個人化的心臟復康計劃，並持續跟進，期望做到反客為主，不單是監測病人心臟衰竭的情況有否惡化，而是主動出擊，協助病人重塑健康的心臟機能。

心血管疾病患者病情複雜多變，急症手術處理雖能解燃眉之急，但唯有病人改變生活習慣方為保持心臟健康的長久之策。透過成立胸痛中心、心臟衰竭中心及心臟康復中心，香港島醫院聯網建立起心血管疾病綜合醫療的大型網絡，提供一條龍、一站式的診斷、治療及復康，加強各個環節的銜接，更有效地協助病人康復後活出健康人生。

作者陳穎思醫生是瑪麗醫院內科副部門主管。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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