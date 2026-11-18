來稿作者：張竣亮



全球首富馬斯克（Elon Musk）日前在社交平台X上直言，以香港目前的生育率，香港人「很快就會消失」（will be gone soon）。這番言論不出所料地引發本地輿論一陣嘆息。嘆息之餘，亦有議員和學者出來反駁，指內地新來港人士與各類輸入人才會為香港注入「新血」。



真是關心香港人的未來？

但了解馬斯克的人都知道，這不是他第一次講類似的話了。他近年彷彿化身全球「人口警世鐘」，在社交平台上頻頻對東亞地區發出人口崩潰警告——過去他曾預言日本「最終將不復存在」，又多次點名南韓、新加坡等地面臨嚴重的人口萎縮危機。

其實，他這次回覆的那則帖文，本身與生育毫無關係：原作者、前投資銀行家 John LeFevre只是在調侃自己用AI用得太多，又憶述昔日在香港共事的同事如何聰明、有幹勁，馬斯克卻硬把話題扭到人口崩潰上。

科學家們對人口科學早有研究，只是馬斯克喜歡把趨勢和預測當作「事實」，不負責任地編排出一個個駭人聽聞的末日預言而已。把馬斯克對日、韓、新、港的連番警告放在一起看，不難發現這不過是他那套「人類文明危在旦夕」的標準模板。其目的，真的是關心香港人的未來，還是說另有所圖？

馬斯克的「文明宏大敘事」

馬斯克向來熱衷於建構宏大敘事——從移民火星、AI文明到延續人類火種。在他眼中，人口數字是維持文明運作與科技擴張的「燃料」。他尤其喜歡用「物種延續」這個詞，來包裝對人口數量的焦慮。然而，在這種資產階級精英的視角下，所謂「物種延續」，本質上仍是將人類簡化為宏觀曲線上的數字，卻刻意忽略了「生產」這些勞動力背後的微觀代價。他們總是以抽象的文明大義做論述，而漠視現實生活裏每個鮮活個體的掙扎。

馬斯克自己育有十多名子女，對他而言，多養一個孩子只是資產負債表上微不足道的零頭；但對生活在獅子山下的普通港人而言，面對的卻是具體而殘酷的生存帳本。

為什麼要強調這點？因為在資本主義社會，生育早已不是農業社會「多雙筷子」的浪漫，而變成了一場代價高昂的階級防禦戰。當社會流動放緩，教育與住屋資源高度集中，中產與基層父母清晰地意識到：如果無法為下一代提供足夠的資本——從幼稚園面試班、直資私校，到未來的置業首期——把孩子帶到這個世界，很大程度上只是讓他重複自己「為口奔馳、供樓到老」的宿命。因此，許多人選擇不育，不是出於冷漠，而是一種深思熟慮後的「止損」，是無產者與中產面對階級固化時最無聲的抗議。

香港的階級固化，固然有本地成因；但放眼全球，同樣的事情無不在各處上演。馬斯克這類超級富豪正是財富高度集中的資本秩序最大的受益者，也是最有能力改變它、卻最不願改變它的人。巧妙的是，他們往往把勞動力不足、消費市場萎縮等切身影響其利益的事情，轉化為關乎整個人類未來的大討論，自視為指出人類文明出路的先知。

「家庭想像」與「母職懲罰」

更值得玩味的，是馬斯克近年高調擁抱美國共和黨與保守派陣營，而當代美國右翼意識形態的其中一個核心，正是對傳統核心家庭的浪漫化想像——鼓勵女性回歸家庭、扮演相夫教子的「傳統妻子」，甚至將低生育率歸咎於現代女性過於追求事業與獨立。這套說辭看似溫情脈脈，實則是在為資本主義尋找免費的「再生產勞動」：讓女性無償承擔育兒與照料責任，以維持社會人口的供應。

把這套保守劇本放進香港，只會撞上血淋淋的「母職懲罰」。香港女性的教育程度在亞洲名列前茅，不少更是家庭收入的重要支柱，但在家庭分工上，傳統的性別角色卻未同步退場。即使許多中產家庭聘有外傭，但從懷孕期的職場隱性歧視，到孩子成長過程中的學業跟進、情緒勞動，重擔依然高度傾斜在女性身上。在「既要賺錢養家、又要做完美媽媽」的雙重規訓下，生育對現代女性而言意味着高昂的職涯與自我代價；當女性擁有經濟獨立的能力，自然會用行動投下反對票，拒絕進入這場不對等的契約。

少子化未必是城市的終點

更深一層看：生育率低，真的等同於「香港消失」嗎？香港本身就是一座移民城市——今天許多香港人的父母或祖父母，正是當年南來的一代。人口有進有出，城市便有新血，「消失」之說，根本無從談起。

可是仍然有一個難堪的問題：如果一座城市只能靠輸入人口來填補缺口，那麼土生土長的年輕人為何寧願不生？答案關乎的，是這座城市能否讓人安居。

「人口減少必然導致經濟崩潰」的說法，是工業時代對「人海戰術」與「人口紅利」的執念。過去香港在人口持續膨脹的壓力下，換來的是越劏越細的「納米樓」、水洩不通的交通，以及長期處於臨界點的公共醫療——人多了，生活卻沒有因此變好。

當然，人口老化是實實在在的挑戰。但問題的核心難道不是「人夠不夠多」，而是「重擔由誰來擔」嗎？適度的人口收縮固然會帶來陣痛，卻是一個契機——它迫使香港告別靠「人口紅利」與「地產基建」拉動增長的舊模式，轉而思考如何提升人均生活空間，建立一個規模更精簡、但生活質素更高的城市。

技術進步帶來的富足屬於誰？

引發這場風波的原帖，談的正是AI——那名前銀行家戲稱自己患上「Grok機械人症候群」，與AI相處久了，對真人反而失去耐性。而Grok，正是馬斯克旗下公司開發的聊天機械人。

馬斯克一方面預言，AI與機械人將取代大部分人類勞動，使工作逐漸變得「可有可無」，人類將迎來全民高收入、生活更加富足的未來；另一方面，他卻不斷呼籲人類多生孩子，否則文明終將走向滅亡。這兩種主張的矛盾揭示了一個值得深思的問題：當機器已經不再需要那麼多勞動者，人類為何仍然需要不斷繁衍？

答案或許是，「馬斯克們」需要的從來不只是勞動力，而是源源不絕的消費者、數據與市場，以及支撐這一切的社會秩序——一個不會認真追問財富如何分配的社會。

當AI全面改寫生產方式，最重要的生產資料將不再是土地或工廠，而是演算法、算力與數據，而這些正迅速集中在科技寡頭手中。他描繪的「全民高收入」未來，說到底仍是富豪的恩賜，而非制度的保障。如果分配的規則不變，AI帶來的富足只會流進少數人的錢包；普通人面對的，將會是比今天更徹底的無力。

因此，我們需要的不是催生口號，也不是一次性的嬰兒獎金，而是分配正義：讓住屋回歸居住而非炒賣，讓育兒與護老由社會共同承擔而非壓在女性肩上，讓科技與自動化帶來的生產力紅利，透過稅制與公共服務回饋到每一個人身上。

馬斯克擔心人類文明後繼無人，這是他作為資本巨頭的宏大敘事，他樂於玩這種遊戲；但對香港人而言，比起為了一個抽象的「文明指標」而焦慮，我們更應該關心的是：如何讓已經活在這座城市裏的人活得更有尊嚴、更有盼望。當這座城市不再把人僅僅視為經濟增長與資本增值的「燃料」，或許到那時，新生命才會自然而然地願意到來。

作者張竣亮是文學愛好者，關心本港青少年精神健康與教育政策的自由撰稿人。



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