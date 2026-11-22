來稿作者｜龍子明



11月的深圳，海風溫潤。APEC第33次領導人非正式會議閉幕當日，麒麟山莊裏那張圓桌，坐滿了20世紀下半葉至今全球權力圖譜的三個頂點——國家主席習近平居中，俄羅斯總統普京與美國總統特朗普分列兩側，背後是三面國旗，牆上掛着「長城內外盡朝暉」。90分鐘後，一紙300餘字的《中俄美元首和平宣言》出爐。



外交部長王毅在記者會上將它定性為「載入史冊的標誌性事件」、「一次和平峰會」。這不是外交辭令的堆疊，而是冷戰結束30餘年來，華盛頓、莫斯科、北京首次以「三常」身份，在無議程綁架的狀態下，把核風險、能源流動、聯合國改革、ICC管轄權邊界一次性擺上桌面的嘗試。

要讀懂這90分鐘，得先讀懂中方為什麼執意把這場會晤從APEC議程裏「摘」出來。美方白宮通稿寫的是「APEC期間三邊活動」，克宮強調「借多邊舞台打破孤立」，唯獨中國外交部11月16日那條20餘字公告，只給時間、地點、人物、會晤名稱，不提APEC。這不是文字遊戲。APEC本質是貿易投資自由化的區域經濟論壇，自主自願、协商一致、成果不具法律約束力；而中俄美元首談的是核戰爭「打不贏也打不得」、是常任理事國對戰後秩序的再確認、是危機預防機制——屬於典型「高政治」。

若掛上APEC前綴，一則把全球戰略穩定降格為場邊秀，二則向東盟、拉美、太平洋島國傳出「三巨頭在亞太俱樂部裏另立山頭」的警訊。東道主用極簡通稿完成了一次議程主權的切割：APEC歸APEC，大國歸大國，中小成員不被代表，也不被嚇到。

三方發言的差異，反而印證了這張圓桌的珍貴。習近平給的是「四點看法」——相互尊重、和平共處、合作共贏、對話協商，並把「修昔底德陷阱絕非宿命」直接嵌進二戰戰勝國敘事裏：我們三人並肩贏過一次，就能並肩守一次。普京的落點在主權平等、不干涉內政、北方海路與能源糧食，語氣是「感謝中方安排歷史上首次」，帶着突圍多年的鬆弛。特朗普則罕見地收起單邊喊話，說「減少溝通不會締造和平」、「三國擁有獨特地位，能共同減少核武數量」，甚至批ICC等機構「失控」——這與他過去對多邊機構的態度形成有趣折疊：他肯坐在這張桌前，本身就是對霸權單極劇本的一次修正。

宣言四條，條條都是低垂的果實，卻條條都曾是高懸的刀。第一條推聯合國改革，把「戰略穩定」從美俄雙邊核軍控詞彙擴成全球安全詞彙；第二條罕見寫入「增加精煉石油產品生產供應」，是給全球能源市場打補丁；第三條給ICC劃線——「國家同意原則」「官員豁免」「不得濫用管轄權」，實為對司法擴張主義的集體剎車；第四條重申核戰爭打不贏也打不得，並約定就削核風險、防擴散繼續對話。

背景值得補一刀：今年2月《新削減戰略武器條約》到期，美俄半個世紀來首次失去具法律約束力的核上限，美科學家聯合會測算十年內雙方部署彈頭或破六千枚。在這個斷檔口，深圳這四行字，等於三國自願先裝一個機械式制動器。

放到更長的縱深裏看，這不是突然的。今年5月特朗普訪華、中美元首定調「建設性戰略穩定關係」；緊接着普京年內二度訪華，中俄全方位戰略協作再擰緊；11月兩條雙邊軌道在深圳收束成三邊。中國過去十年講「新型大國關係」，常被西方讀成宣傳術語；這一次是把它做成產品——不要求價值觀統一，不要求選邊，只要求「門不關、線不通就留着、誤判先降一檔」。德國《柏林日报》說得直白：三張合影的國際外交價值罕見，因為它證明多極世界不需要意識形態一致，只需要一張肯坐下的桌子。

但對香港這座城市、對以筆為業的觀察者而言，深圳這天有一層額外意思。過去幾年，香港時政評論的常用框架是「中美博弈—香港承壓」；這一次圓桌把框架輕輕翻了一面：當三個常任理事國肯在中國主場、用中國提供的圓桌談核與能源，香港作為國際金融與法律服務節點，反而更能把「超級聯繫人」從經貿詞彙升級為「戰略緩衝帶的服務商」——仲裁、能源定價、跨境數據合規、第三方市場融資，都是宣言第二條「能源穩定流動」和第三條「管轄權邊界」落地時會用到的毛細血管。文化軟實力同理：茶煙未散時，民間對話比官方公報更早知道哪扇門沒鎖。

90分鐘不長。但自1945年以來，第一次由三個戰勝國後代在同一張桌子上，把「不打核戰、不濫訴、不斷油、不關門」寫進同一份文件。剎車聲不大，方向盤已經動了。接下來看的不是宣言多漂亮，而是明年此時，這張圓桌還在不在、熱線還響不響、種子有沒有冒出第一片真葉。

龍子明 香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠主席