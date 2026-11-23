來稿作者：于承忠博士



近年每逢談及港深關係，本地輿論往往容易陷入一種非黑即白的思考框架，不是擔憂香港被邊緣化，就是陷入「誰取代誰」的零和博弈討論。然而，隨手翻開英國歷史人類學家艾倫·麥克法蘭（Alan Macfarlane）等人所著的《深圳之謎》，從一位西方學者的客觀視角重新審視這座鄰近城市的崛起歷程，給予了我極其深刻的反思：深圳的成功，究竟是一場不可複製的歷史際遇，還是一套值得香港深思與借鏡的發展邏輯？



《深圳之謎》如何解？

麥克法蘭在書中試圖解構深圳如何以驚人速度從一個邊陲小鎮變身為全球創科巨擘。許多人習慣將深圳的崛起歸因於早期的政策紅利或地理優勢，但書中揭示的核心，在於一種「容許失敗、鼓勵試驗」的城市生態。深圳自建立之初就是一個制度與經濟的「試驗場」，其制度彈性與面對市場變化的敏捷度，才是驅動其源源不絕創新動力的根本。

反觀香港，過去數十年憑藉健全的法治、自由港地位以及高度國際化的金融體系，建立了高度成熟且運行精密的制度系統。然而，這種高度成熟的另一面，往往是制度惰性與對傳統優勢產業（如金融、地產）的過度依賴。當全球經濟轉向創科驅動與高速迭代的新常態時，香港在政策推動、產業轉型以及新興領域的試驗上，難免顯得過於謹慎，甚至因嚴格的規管框架而錯失了多次新興產業的爆發期。

面對深圳的成長，香港真的沒必要自卑，更不用盲目地去抄對方的作業。兩座城市的基因不同。我們要做的，是認清自己的本錢，然後在政策彈性、產業鏈對接和人才心態上，來一場徹頭徹尾的自我革新。首先要打破的，是我們長期自縛的手腳。香港政府過去引以為傲的「積極不干預」，在今天的科技大潮下，往往變成了行政與規管的絆腳石。要激發創科活路，北都和河套不能只停留在蓋大樓、圈地盤。我們需要的是勇氣，是在這些邊界地帶劃出真正的「容許犯錯空間」。在風險可控的前提下，能不能大膽放開對生命科技、數據跨境或低空經濟的法律條款？如果不給企業一個靈活試錯的沙盒，科研成果永遠只能在實驗室裏「難產」，無法落地。

再者，香港的基礎研究很強，有五家世界百強大學，拿得出「從0到1」的突破性論文。但這之後呢？因為缺乏中游試產和下游量產的產業鏈，很多好苗子就這樣枯萎了。深圳有全世界最靈活、最瘋狂的製造業後盾。香港應該主動用好政府基金和民間資本，把這條線串起來，真正落實「香港負責研發與融資、深圳負責轉化與量產」的無縫生態圈。讓學者的研究走出象牙塔，在市場裏見真章。

最後，也是最根本的，是「人」的問題。深圳最迷人的地方，在於那句「來了就是深圳人」的包容感。香港現在雖然搞了很多「搶人才」計劃，把人簽進來了，但如果我們的產業依然只有金融和地產，這些人留得住嗎？我們必須為本地和外來的年輕人創造更多元、更有想像力的向上流動通道。用實質的租金補貼、創業種子基金，去支撐那些不走傳統成功路徑的年輕人。只有當不同專業的人都能在這裏看到長遠的希望，這座城市才算真正活過來。

麥克法蘭在書中特別提醒：深圳早期的起步，離不開香港的資金、管理經驗與國際橋樑作用。風水輪流轉，到了今天，深圳的這股創新活水，正好可以成為逼着香港變革的催化劑。一座城市的生命力，說到底取決於它面對未來的膽識。香港在堅守國際化和法治基石的同時，如果能找回當年那股敢拼、敢闖、敢試驗的獅子山精神，我們絕對有能力在新一輪的競爭中，重新擦亮這塊招牌。

香港變革三步走

要為香港引入「活水」，首先必須在政策與法規上展現更大的勇氣，打破過往「積極不干預」所遺留的行政與規管瓶頸。要激發創科活力，政府應善用「北部都會區」與「河套港深科技創新合作區」的地理優勢，主動劃定特定的「政策試驗沙盒」。在風險可控的範圍內，全面鬆綁生命科技、數據跨境流動、低空經濟以及人工智能等前沿領域的法律與監管條款，為企業與科研機構提供靈活的「試錯」空間，從根本上解決科研成果難以快速轉化為產品的沉痾。

其次，香港需要重新審視並構建與大灣區城市互補的產業對接機制。香港擁有數間世界百強大學，在基礎研究（即「0到1」的突破）上具備世界頂尖實力，但在中游試產與下游量產上卻長年缺乏產業鏈支撐。香港應主動統籌特區政府的投資基金與私人股權資本，對接深圳強大的製造業背景與靈活的供應鏈體系，建立「深圳轉化–香港融資」的無縫生態圈，讓香港的科研成果不再僅僅停留在學術論文階段，而是真正在商業市場落地生根。

最後，城市的競爭終究是人才的競爭，香港必須重新檢視自身的人才與青年發展生態，從單純的「引才」轉變為「留才與育才」。深圳以「來了就是深圳人」的包容性吸引着全國乃至全球的年輕人；而香港在透過各類計劃引進外來人才的同時，更必須同步優化產業結構，打破金融與地產獨大的局面。

一座城市的生命力，取決於它面對未來的膽識。香港在堅守國際化特色與法治基石的同時，若能注入更多敢於突破、敢於試驗的精神，必能在新一輪的區域競爭與合作中重塑輝煌。

作者于承忠博士是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師。



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