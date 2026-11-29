來稿作者：張淑鳳



最近閱讀到關於1958年出版的兒童小說《丹尼與寫作業機器》，故事面世雖已超過半個世紀，但放在今天人工智能（AI）迅速發展的年代，依然發人深省。故事主角丹尼是一名熱愛棒球的少年。為騰出更多時間到球場玩耍，發明了一部自動完成作業的機器，原本要花上數小時完成的功課，在機器代勞下輕鬆完成。丹尼原以為科技能替自己節省時間，誰知學校及家長得知後，雖未禁止他使用，卻認為既然他的效率提高了，便應該完成更多功課。結果，本來希望藉機器換取更多打棒球時間的丹尼，反而比以前更忙碌。學期結束時，他獲得一枚閃亮的獎勵貼紙，卻錯失了在球場玩耍的時光。半個多世紀後，當AI已走進校園與職場，我們似乎仍活在丹尼的故事裏。



科技進步讓要求變得更高

科技進步一直被視為會為我們提升效率。從電腦、互聯網、智能手機到今天的AI，各種技術工具的初衷都是讓人用更少時間完成任務。然而現實最弔詭之處，在於年輕人未有因科技而變得輕鬆或獲得更多閒暇，反而成為忙碌又焦慮的一代。

問題根源在於每當效率提升，社會往往同步提高期望。當文書工作由一天縮短至兩小時完成，人們便被期待承擔更多任務；當網上學習讓知識更易取得，學位變得普及，求職門檻亦隨之提高，青年唯有考取更多證書、累積更多實習經驗；當AI能協助撰寫報告與分析數據，這些能力又很快被市場視為理所當然。

於是，科技帶來的效率紅利，未有轉化為休息、探索自我或生活空間，反而迅速成為履歷競賽中的新起點。

當努力未必換來必然回報

青協最近一項研究問及青年，要讓香港成為青年發展友善的城市，最需要注入哪些元素，首三位分別是多元就業機會（61.6%）、工作生活平衡（54.0%），以及多元升學進修機會（34.4%）。可見事業發展與持續學習，仍是青年最關注的議題。

然而，今天青年所面對的挑戰，是努力與回報之間的連結愈來愈模糊。在聚焦小組中，有青年提及社經背景差距帶來的向上流動差異、學歷相對貶值後的持續付出與競爭；更有青年以「內捲」形容現況，就像在戲院看電影，前排觀眾決定站起來，後排觀眾亦被迫站立，結果大家看到的畫面毫無分別，卻令所有人身心疲累。

過去「努力讀書、提升自己、累積履歷」是容易理解的方程式。但在經濟轉型、科技發展及勞動市場結構變化下，這條方程式已難以保證理想結果。

AI時代需要怎樣的青年

過去數世紀，經濟學家與社會學家曾多次預言自動化將引發大規模失業，但這些預言最終大多落空。技術淘汰舊工種的同時，亦創造出新興職位和產業，為勞動市場帶來新機遇。

然而，牛津大學經濟學家Daniel Susskind在《不工作的世界》中提出一個值得關注的觀點：AI與過往技術革命最大的分別，在於它開始能處理原本需要人類認知能力才能完成的任務。換言之，機器未必需要超越人類思考，已能勝任許多原本由人類負責的工作。

這對青年發展帶來重要反思。長久以來，社會習慣把青年視為需要持續增值的人力資本。從教育、培訓到工作經驗，許多活動都被賦予提升競爭力的功能。如果未來的競爭對手是持續進化的AI，單純以技能培訓作為唯一發展方向，又是否足以回應挑戰？

學習固然重要，但更提醒我們重新思考教育與成長之目的。青年發展的終極目標，究竟只是培育更有效率的工作者，還是陪伴他們成為懂得獨立思考、關心社會、建立關係及尋找人生方向的人？

無須事事追求即時效益

當社會愈來愈重視效率，我們也愈容易用「有沒有用」去衡量一切。然而，人生許多重要的事情，本來就無須立即產生效益。閱讀一本與課業無關的書籍、參與一項沒有證書的活動、與朋友閒聊一個下午，建立最純粹的連結，甚至放空片刻，這些看似「沒有生產力」的時光，往往是個人成長、創造力與幸福感的重要泉源。

今天的青年擁有更豐富的知識、更廣闊的國際視野，也面對更激烈的競爭環境。從升學規劃到實習經歷，從技能培訓到履歷建立，不少青年均努力裝備自己，盼為未來爭取更多機會。這份積極進取固然值得肯定，但為他們保留探索自我的成長空間，難道不值得重視？

很多人生領悟，非單靠追趕下一個目標而得，往往是在看似沒有明確目的之時刻慢慢醞釀。有些經歷未必能直接寫進履歷，卻塑造了青年對世界的理解，以及對自身價值的肯定。我們始終相信，培育年輕一代成長，既要關注他們掌握了甚麼技能，更要創造探索、試錯和沉澱的空間。

把AI釋放的時間還給生活

近年，「安靜離職」一詞引起討論。所謂安靜離職，並非真正辭職，而是拒絕讓工作無限擴張至生活的每個角落，只完成職責範圍內的任務，將更多時間留給家庭、興趣和個人成長。

有人認為這反映年輕人缺乏拼搏精神，但換個角度看，這或許正反映一代人的價值觀轉變。過去，人們普遍相信只要投入更多時間和努力，便能換來更好的發展。今天，愈來愈多青年意識到，人生在追求效率和成就以外，還有其他重要的事物，例如健康、人際關係、自我探索，以及對生活意義的追尋。

60多年前，故事裏的丹尼發明寫作業機器，是為了換取打棒球的時間。60多年後，當AI已正式走進現實世界，究竟我們希望用這些省下來的時間，去成就怎樣的人生？

作者張淑鳳是香港青年協會服務主管（研究及機構事務）。



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