來稿作者：李沛航



11月16至18日，我在深圳參加了亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會。我到過深圳許多次，從福田往前海的路，從未像那三天那樣暢順；前海會場安檢井然有序，碰到的幾位香港工商界朋友，也都讚深圳這次安排得好。



深圳峰會撮合多國政商對話

但最讓我難忘的，是18日出席的一場工商界與越共中央總書記、國家主席蘇林的對話。越南是明年APEC的東道主，蘇林在百忙之中接見代表，親自談起在胡志明市和峴港建設國際金融中心的計劃，說明越南未來幾年想做甚麼、對工商界有何期許，並邀請在場企業參與明年的盛會，為如何促進合作、辦好APEC建言獻策。人在深圳，卻能聽越南最高領導人親口說明這些，我在榮幸之餘，也不禁思考：在港企業如何可以依託APEC的平台，為促進區域經貿合作出一份力？

香港人從新聞看到的APEC，多半是各經濟體領導人聚首的一幕。在今天的國際形勢下，能把中、美、俄等經濟體請到同一張桌前，實屬古今未有，更加證明了APEC難以取代的凝聚力量。APEC沿用經濟體領導人非正式會議的傳統，各方以共識推進經濟合作，由成員自願落實，給政治立場相距甚遠的各方留下了餘地。也正因為峰會不是以國別為單位，中國香港和台灣的代表都在峰會上有一席之地。和其他基於聯盟關係的多邊論壇比起來，APEC以促進通商為本，立場本就更加中立。對經常從香港出差的商務人士來說，手上的APEC商務旅遊證就是一項用得着的成果。

工商界有自己的參與渠道。商貿諮詢理事會（ABAC）讓業界可以定期向各經濟體領導人提出建議，而一年一度的工商領導人峰會（APEC CEO Summit），則讓平日各有行程的中外企業負責人有機會坐下來共商行業趨勢。這次工商領導人峰會由中國貿促會統籌舉辦，為許多知名企業家搭建了思想交流的平台，讓不少金融、科技、實業的中外企業家在同一平台各抒己見，知名者有曾毓群、雷軍、李彥宏、王傳福、何超瓊，外國名企如波音、萬事達卡、貝寶、正大集團等CEO均登台發言，毫不誇張地說，這是一場思想盛宴。

內地300場會議提前釋放商機

在深圳，除了越南的對話，我還出席了秘魯總統藤森慶子，以及美國、澳大利亞政府代表與工商界的交流。對在多個市場經營的企業來說，平日要分赴各地才有機會當面拜會的政策領袖，這幾天便能在同城聽到。這不僅僅是深圳作為東道城市的本事，也受益於APEC把原本很難湊在一起的各經濟體領導人和工商界請到同一個屋簷下。

今年七月在成都，我看到的是另一種值得借鑑的辦法。當地趁APEC數字和人工智能部長會議舉辦「數字周」，把企業參訪和工作坊排進日程。外地代表得以走進當地企業，親眼目睹會場裏談到的前沿科技怎樣用於生產，對於四川產業而言，更是展現風采的良機。我尤其欣賞國家數據局、四川省和成都市的官員趁各地業者聚首，花時間向企業介紹政策變化，鼓勵投資興業，聽取工商界的意見。

到了八月的大連高官會，同期議程中有海關與商界的高級別對話、推動區域公共健康福祉的交流，還有一場專談糧食安全的政企對話。回港後翻看外交部公布的清單，才知道中國在這個東道主年份共主辦了321場APEC會議和活動。從二月在廣州的第一次高官會，到蘇州的貿易部長會議，還有成都、大連⋯⋯一路看到深圳，便明白工商界參與區域經濟事務的機會，早在領導人抵深前數月就開始了。箇中機遇，自然留給了有準備之人。

香港憑跨境融資優勢對接越南

對香港而言，APEC同樣是一份難得的機會。十月，香港首次承辦APEC財政部長會，數字基建融資是其中一項議題；到了深圳，行政長官李家超在大灣區專題研討上致辭，邀請亞太企業經香港開拓大灣區市場。香港以「中國香港」身分參與APEC，有機會在多個層面走到議事桌前。

香港工商界在推動區域經濟共同體、促進貿易方面，更有獨特的優勢。我在會場碰到的香港朋友，不少長年跟內地和海外夥伴做生意。香港既有本地企業，也有在港經營的中資企業，以及把亞太區總部設在香港的跨國公司，對不同市場的規則和需要相當熟悉。這份跨市場的經驗，正是區域合作所需要的。可以說，亞太興則香港興。我們的聲音，就是推動建立亞太自由貿易區最需要的聲音。

要把握好這份機遇，香港特區政府、企業和商會等機構可以更踴躍地參與APEC多邊經貿議程，並更透明地向社會和業界介紹APEC的議程、參與渠道和參會成果。籌備這類會議時，應使在港企業負責人及早知道議程，留出時間與各界商量：企業最有切身體會，商會則能把分散的意見聽全，形成合力。這樣帶到會上的建議，才能說出香港工商界共同關心的議題。對於會議產生的結果，也應加強宣傳，促進本港各界對其正面作用的認識。

回到開頭那場對話。蘇林談起在胡志明市和峴港建設兩座國際金融中心的計劃，並邀請企業為越南明年的APEC建言獻策。促進跨境融資和貿易是香港熟悉的傳統業務，這份邀請，很值得香港工商界認真對待。明年APEC的議題仍在醞釀，這正是我們思考未來、部署安排的良機：若能及早凝聚業界的聲音，就能幫助更多在港企業在區域合作中發聲出力，把「通商亞太，香港有為」的願景變為現實。

作者李沛航是清華大學蘇世民學者、劍橋大學經濟與社會史碩士。



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