來稿作者：張美雄



要數近兩天全球政商界關心的焦點，莫過於英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在離任不到兩星期後突然復職行政總裁。消息公布後，英偉達股價單日暴漲逾三成，市值單日增加約9,000億至1萬億美元，連帶把連日受壓的美股科技板塊從懸崖邊拉回來。



死守單一「國寶」王牌

反推千百人才「入秦」

這場戲劇性翻盤的背後，美國總統特朗普的介入毫不掩飾。他接受傳媒訪問及發文時高調「認領功勞」，表示自己曾直接及間接與英偉達董事會溝通，並稱自己促成黃仁勳復職；他更稱黃仁勳是美國的「國寶」，強調「我們必須保護我們的天才」，否則他隨時可能轉投中國、甚至被邀執掌另一科技巨頭「華為」，一旦失去他將成為美國的重大威脅。

特朗普為了保着美國股市與算力主導權，不惜打破常規親自為企業家護航，毫不諱言將「人才流失」的危機感擺上檯面，令人不禁想起兩千多年前戰國時代的人才流動。今天大國的博弈，坊間常以戰國作比較，與其爭論誰是秦、誰是魏，不如看一個更實際的問題：頂尖人才究竟為何流動，又為何留下？

《史記·商君列傳》記載，公叔痤病重時向魏惠王力薦商鞅，見魏惠王沉默不語，便屏退左右再補一句：若不重用，便必須果斷阻截，切勿讓他出境流向他國。魏惠王口頭答應，事後卻兩樣都不做，既不給舞台，也不設防線，結果把商鞅拱手送入秦國，最終改寫了戰國格局。

從這個角度看，特朗普確實讀懂了魏惠王的教訓。他看穿黃仁勳在人工智能與芯片生態中的價值——留在美國，是整個算力帝國的定海神針；一旦流失，便是對手最直接的能力跳躍。面對董事會早前的猶豫與市場動盪，特朗普沒有選擇消極觀望，而是出手把「王牌」死死留在手裡，在政治理性與市場理性的交匯點上做了一次精明計算。

然而，精明不等於英明。特朗普保住了一個黃仁勳，但華盛頓另一隻手上的管制工具箱卻從未收起。近年美國對華先進製程出口限制不斷加碼，從高階算力芯片禁售到晶圓代工圍堵，層層收緊，試圖在技術源頭上封死中國研發替代產品的路徑。

不靠天降救世英雄

只憑制度系統造才

問題在於，極限施壓往往會產生意想不到的反作用力。特朗普以為守住一個現成的「天才」就能鎖死對手的上限，卻忽略了每一輪封鎖與出口限制，都在把原本在海外觀望、甚至尚未成名的華人工程師與科研人才，推向自主研發的「入秦之路」。留得住一個黃仁勳，卻擋不住高壓政策催生出更多潛在的「商鞅」。

事實上，中國在芯片與算力突圍上的應對，從來不是等待某個從天而降的救世主，而是靠三條戰線同步推進、互相支撐的系統能力。

首先是技術路線的靈活變通。面對先進製程受阻，內地科技界不再單純死磕單顆芯片的物理極限，而是轉向系統級創新，透過先進封裝與算力集群協同，以「集體協作」彌補單兵短板。這未必能一蹴而就追上最頂尖工藝，卻確保了在傳統路徑被卡住時，產業依然有路可走。

其次是從制度入手，建立本土人才梯隊。內地近年大力推動工程教育改革與產教融合，並落實「新八級工」職業技能制度，推動技能等級、薪酬與職業發展掛鈎，讓一線高級技師有更清晰的上升通道。這套做法着眼的從來不是挖角某位明星領軍人物，而是打通技術人才的晉升階梯，源源不斷培養出能把工藝落地的工程師與技術骨幹。

最後是市場份額的此消彼長。隨着國產算力平台與大模型生態（如 DeepSeek 與國產芯片）的逐步磨合，內地企業在採購時，考慮的已不再只是「哪款性能最強」，而是「哪款供應最穩、風險可控」。只要本土產品有了真實的市場訂單和收入支撐，技術就能在實際應用中不斷打磨升級。

發揮超級聯繫優勢

打造留才堅實港灣

說到底，這三步棋背後的思路很一致：不再把希望寄託在個別「天才」身上，而是靠整套產業體系來支撐。當然，這並非意味着困難已經過去，高端光刻設備與芯片設計軟件依然受制於人，突圍之路絕不輕鬆。然而，我們的方向已經很明確：中國科技突圍的真正底氣，從來不是等來一個黃仁勳，而是整條產業鏈能否靠自身力量持續成長。

戰國類比只作框架，不必逐一對號入座，但魏惠王留下的教訓對今天依然警醒：人才競爭中最危險的，不是「沒有商鞅」，而是缺乏留住人才、釋放人才潛能的機制。

把目光拉回香港，這場圍繞科技與人才的全球重組，對香港絕非遙遠的宏大敘事。香港是國家戰略定位明確的「國際高端人才集聚高地」，擁有五所世界百強大學、高度國際化的科研與普通法營商環境、自由流通的資金與資訊，以及「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。

在全球地緣磨擦加劇、不少海外華人科學家與頂尖學者面臨審查壓力或發展瓶頸之際，香港正處於一個不可替代的戰略位置。一方面，香港可以成為海外頂尖人才回流或轉向亞洲發展的「首選落腳點」與緩衝帶：這裡既有他們熟悉的國際學術規範與生活環境，又能無縫對接大灣區及內地的龐大應用場景與完整產業鏈；另一方面，隨着北部都會區與河套深港科技創新合作區全速推進，香港既有一流的高校科研基礎，又有跨境數據與人才流通的便利，加上成熟的國際創投資本，只要把人才、資本、數據與大灣區市場連接起來，便能真正做到「留得住、用得好、成得了事」。

商鞅當年帶給秦國的，不只是個人才智，更是一套能夠落地、延續並改變國家走向的改革機制。香港要擦亮「國際人才高地」這塊金字招牌，同樣不能只靠一時一地的招攬口號，更要在科研成果轉化、長期耐心資本、產學研協同以及寬容試錯的機制持續下功夫。歸根結柢，大國競爭的勝負手，不在於搶下某一個天才，而在於能否建立一套持續造才、留才的制度體系。對香港而言，我們不必盲目追逐個別明星企業家，只要把自身「超級聯繫人」與「超級增值人」的制度優勢發揮到極致，就能在這場全球人才變局中站穩位置，成為匯聚與成就新時代人才的堅實港灣。

作者張美雄是西貢區議員，清華大學公共管理碩士生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

