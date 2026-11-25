來稿作者：梁雅琪



在大埔火災一周年前夕，宏福苑居民張婆婆拿到了位於粉嶺樂嶺軒新單位的鑰匙，「我從來沒想過房子這麼好，來到後才知道是那麼靚嘅！」同期選了盛緻苑的宏福苑街坊說：「對選樓零認識，兩位解說專隊的隊員解釋給我聽，幫了好大忙，選到最心水的樓。」從今年2月政府推出長遠居住安排方案到宏福苑居民開始收樓，僅不到10個月的時間，政府用溫度和速度踐行了當初承諾的「情、理、法兼備，並以情為先」安置原則，協助居民重建家園，早日開啟正常生活，展現了以民為本、為民解憂的擔當和作為。



「以情紓困」：

體恤傷痛尊重意願

大火發生後，政府在全力救災的同時，迅速成立了三個工作組，其中就包括應急住宿安排工作組。該組提早啟動研究長遠安置方案，通過「一戶一社工」逐戶收集宏福苑居民對長遠安置的意願，協助制定具體方案；對於未受火災嚴重波及的宏志閣，因部分業主希望能返回原屋長期居住，政府充分尊重其想法，待宏志閣業主形成77.8%的高度共識願意出售業權後，才適用與其他七座樓宇相同的長遠居住安排方案。

為避免居民在等待長遠安置期間居無定所、反覆搬遷陷入生活困境，政府專門提供過渡性房屋和青年公寓等，讓居民安心入住直到搬進新居，目前仍有大量宏福苑居民住在政府提供的臨時安置住所。期間，為響應居民回家取物的願望，政府每日派出超過1,000名人力協助居民返回宏福苑取物，確保居民安全。為讓居民在過渡期沒有經濟上的後顧之憂，向每戶宏福苑業主發放10萬元補助、每年15萬的租金補助（為期兩年）；向每戶業主和租戶發放5萬一次性搬遷補助；向所有受災家庭發放10萬生活津貼；又新近宣布兩項新生活支援補助，分別為30萬和20萬；還有一系列醫療費用豁免、稅務減免等。針對行動不便的長者、缺乏親友支援的居民、弱勢群體等提供適配的專項服務，為所有居民持續提供情緒支持，盡最大努力撫慰居民傷痛。近日政府表示，「一戶一社工」服務不會退場，將持續為居民提供幫助。無論從物質保障還是精神支持，最終都是為了幫助宏福苑居民早日走出傷痛，恢復正常生活。

「以理成事」：

兼顧方案靈活與公平

政府最終推出的長遠居住安排方案，在充分吸納宏福苑居民意願的基礎上，以最大誠意為居民兜底，提供了全鏈條的靈活與公平，給予居民足夠的選擇空間。首先，體恤居民損失，跳出單純的市場交易邏輯，以高於同區市價30%的價格收購業權。其次，業主可選擇現金收購，或是參與政府「特設銷售計劃」進行「樓換樓」；該計劃預留了10個項目共超4,400套房屋，數量遠超宏福苑業主總數，業主擁有充裕、多元的選擇。再次，在與業主簽署具備法律效力的買賣協議之前，增設不具法律效力的出售業權建議書簽署環節，更清晰地收集業主意願，也給業主留出慎重考慮的空間。同時，考慮到宏志閣的特殊性，在買賣協議環節設置該座業主75%的簽署門檻，作為繼續推進收購的條件，確保宏志閣居民在出售業權這一重要事項上達成高度共識。此外，政府成立跨部門解說專隊，協助居民選樓、看樓、收樓並熟悉社區配套；同時提供法律援助，協助辦理繁瑣的業權手續，讓居民省時省力又省心。

事實證明，政府的長遠居住安排方案獲得宏福苑居民廣泛認同。八座樓宇合計99.3%、共1,971戶業主簽署接受收購建議，其中1,456戶業主選擇參與政府的「特設銷售計劃」或以綠表資格購入資助出售單位。最新數據顯示，已完成簽署《買賣協議》的業主達1,913戶，佔96.4%；其中1,682戶已完成業權轉讓，並收到現金或「樓換樓券」，預計11月底完成所有選樓。目前已有業主開始收樓，政府推出的10個房屋項目均有宏福苑居民選中。長遠居住安排之所以能夠快速順利落地，離不開整套方案合理多元的科學設計，在每個環節都盡可能考慮周全，這份用心值得充分肯定。

「以法護航」：

情理在法內彈性不越界

政府為宏福苑居民所做的各項安排，均在現行法律框架內推進。長遠居住安排作為災後重建的基礎，政府沒有依靠行政命令強行收購業權：對絕大多數自願出售業權的業主，依法完成業權轉讓；對不願出售業權的少數業主，也明確表示會立法收回業權並給予補償，兼顧公眾利益與尊重私有財產，在法治護航下穩步推進。配套的基金發放、稅務寬減、法律援助、醫療豁免等舉措，同樣依法依規實施。

在政府的長遠安置邏輯中，「以情為先」不是突破規則，而是價值排序：先看見人、體恤家園被毀之痛，再設計科學多元的安置路徑，最後在法律框架內落地執行，做到既溫情合理，又有法律制度可依，這也是方案能夠得到絕大多數業主接納認可的重要原因。這背後蘊含的正是「以民為本」的施政理念，孕育並成就了這套「情、理、法兼備，並以情為先」的安置原則，而這套原則亦成為政府堅守為民初心、踐行惠民擔當的生動印證。

一年來，特區政府以情紓困、以理成事、以法護航，全程用心用情用力解決災民安居難題、撫慰居民傷痛，用實打實的舉措、高效的節奏，為幫助宏福苑居民重建家園、開啟新生活交上了一份答卷，公平客觀地說，這份答卷配得高分！

作者梁雅琪是全國港澳研究會會員。



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