霍啟山｜朝全面復常邁進　香港需明確「鬆綁」時間表

在全球多地邁入「復常」階段下，香港政府亦終於放寬海外抵港人士的檢疫安排，由「3+4」放寬至「0+3」，入境人士毋須再入住檢疫酒店，可見政府已經從善如流。然而，值得我們深思是這項新措施，在香港仍未完全獲得通關「鬆綁」前，對香港復甦經濟到底有多大助力呢？



來稿作者：霍啟山



筆者想強調一點，目前最新的「0＋3」安排，根本對旅客來港的吸引力非常低，相對於寶貴的旅遊時間，若留港期間必須受到諸多的禁足限制，旅客來港消費的意欲並不大。

「黃碼」限制旅客活動減吸引力

在疫情爆發前數年，訪港旅客的平均留港時間約為3.1至3.3日，惟現時旅客來港3天，需要受到「黃碼」限制活動，未能前往食肆堂食，只能買外賣，此舉並不合理，恐會窒礙了他們𦲷臨香港這個「美食天堂」的意欲，並影響香港的國際都市形象，很難與鄰近國家及地區競爭，政府當局應考慮盡快放寬「黃碼」的安排。

相反，香港人在新措施下，則樂於作出「報復式」外遊，努力消費於外，尤其當政府公布「0+3」後，很多港人即時計劃訂機票外遊，甚至有旅遊網站錄得激增120倍的航班搜索量，可見新措施對香港經濟的提振助力，恐是寥寥無幾。

其實自今年8月12日起實施「3＋4」措施至今，每日經機場入境佔九成為香港居民，來港的海外旅客平均只有300至400人，明顯未為香港帶來可觀的旅客人數增幅，導致至少有9家隔離酒店先後提早跳船。

因此，旅客只要符合疫苗注射條件，以及抵港落地進行核酸檢測，加上放寬「黃碼」的限制，始能吸引商務和一般旅客來港，幫助香港經濟復甦。另由於「3＋4」醫學監察終究難吸引旅客，「0+3」實施後，酒店業務或要經歷陣痛，繼而進一步放寬醫學監察則是勢在必行，才能讓酒店及旅遊業預視將來。

訂立放寬醫學監察時間表

筆者認為，逐步放寬醫學監察需要有明確時間表，政府應積極主動，以事不避難、急市民所急的態度，處理通關事宜，並不是日日夜夜要社會各界發聲，政府在受壓力下，才積極探討有關問題。

香港已較多個國家及地區，遲了大半年才推出檢疫減辣安排，尤其鄰近國家日本和新加坡早已放寛檢疫，並推出連串疫後復甦、振興經濟的計劃；惟香港因為檢疫過嚴，今年至少有10個國際展覽及大型體育盛事等活動移師外地，當中更有5個重要貿易展轉戰新加坡舉行，所涉及的經濟損失和對香港的影響相當龐大。

設復甦基金辦活動吸客「回流」

事實上，「一國兩制」在香港一直成功實踐，擔當著連接內地與世界的橋樑。國務院港澳辦副主任黃柳權早前表示，特區政府能根據香港實際情況，因時因勢調整和優化疫情防控措施。因此，特區政府應時刻關注各國變化，在平衡風險後，及時推動「復常」措施，讓香港繼續發揮獨特作用。

香港要亡羊補牢，必須提供各種便利措施，以吸引海外人士「回流」來港，包括便利人才入境審批、活動申辦，甚至設立疫後復甦基金，供籌辦中大型活動的機構申請，當中可設定預期吸引旅客人數、獨立機構監察等條款，以確保資金用得其所，活動亦能收到預期成效。

筆者重申，本港各界正積極為疫後復甦部署，蓄勢待發，政府必須向各行各業多加支援，加快復甦步伐，並不應只斟酌於「0+3」、「0+0」此等數字遊戲，而是應該擁有宏觀大局意識，凡事看得更加長遠，才能助香港鞏固國際金融中心及國際航空樞紐的地位，讓香港人看見重振經濟的曙光。

作者霍啟山是廣東省政協常委、香港總商會理事。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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