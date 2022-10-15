洪為民​｜香港需要科技教育策略

在完善選舉制度之後，立法會「資訊科技界」已經變成了「科技創新界」。這既反應了香港要實現「十四五」規劃中建設國際創新科技中心的目標，也配合了國家「科教興國」的發展戰略。「科教」是息息相關的，然而我們的中小學教育目標，只有「資訊科技教育策略」，而沒有科技教育策略。



施政報告推出在即，筆者認為是時候檢討香港的教育政策及目標。我們應推動「資訊科技教育策略」升級為「科技教育策略」，做到特首政綱中所說的「優化教育裝備未來」——「推動STEAM (科學、技術、工程、藝術、數學) 基礎教育普及化、倡導全民創科思維」，也應以提升新一代的科學數理能力為工作目標。



來稿作者：洪為民



根據教育局網站，中小學教育目標除了提供12年免費小學及中學教育外，也要「提高學生兩文三語的能力」與「提供五育並重及多元化的學校教育」。至於在資訊科技教育一節，目標是「透過發揮資訊科技的潛能，提升學與教的互動經驗，以釋放學生的學習能量」。也就是說資訊科技只是被視作教育的手段。而筆者認為，要培養我們的下一代「未來就緒（Future Ready）」，必須把「提高學生的數理能力」納入未來教育目標之中，成為與兩文一樣的重要目標。

坊間和教育當局有一個很大的誤區，加強STEM或者STEAM教育的方法主要是透過課外活動和興趣小組。在筆者看來，STEM應該是“In-curriculum”而不是“Extra-curriculum”! STEM 教育的本質應該是培養孩子的數理邏輯思維、研究能力以及對科學的認知，而不是教孩子寫幾個程式、用電腦做藝術創作，或者裝配幾個機器人。

小學科學獨立成科 中學增強數理邏輯

提升同學兩文三語能力是八九十年代的思維。在數字經濟和人工智能的年代，對數字世界的認知已經成為基本生存能力。 科技教育並不只是課外活動，而應該是常規課程的重要構成部份，並且需要從小培養學生的動手能力。社會應該重新審視，把小學的綜合科學科目由常識科分拆出來，由具理科背景的老師任教，從小教懂小朋友科學精神，學會研究探索、邏輯推理抽象思維以及反覆實驗與驗證理論。

中學方面，我們需要更具系統的STEM教育，並做到中小學更好銜接，尤其是提升同學的研究能力、驗證及實驗能力，增加他們對基礎科研的興趣。現在由於不同小學的STEM 教學內容有極大差異，中學無法判斷小朋友的STEM 水平，導致中學重教小學已有的STEM 內容，令同學失去了學習的興趣，浪費資源。在新高中DSE下，同學要選修的科目少了，結果引致高階數理邏輯思維訓練不足。擔任大學教授的朋友們告訴我，現在進入本科的學生的數學基礎不夠好，大學一年級需要教他們認為本來在中學階段就應該教的內容。基礎不足的其中一個後遺症就是，學生對於研究不感興趣，畢業後也就不再報讀研究生課程。在香港讀理工科博士的學生裡面，本地學生只佔不到10%。

長遠的科技教育策略，需要一環扣一環，不單更有效利用資源，也能從小培養孩子的數理邏輯和研究興趣，讓更多的學生願意從事科技研究，這樣才能培養出建立香港國際創科中心需要的人才。

作者洪為民是全國人大代表、絲路智谷研究院學術委員會主任。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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