趙式浩｜冀《施政報告》為樓市「減辣」　重燃經濟增長

行政長官李家超下周三將發表任內首份施政報告，大家最關注如何提振經濟，增添發展動能。長達3年的疫情重擊全球經濟，香港也難逃困境，上半年已連續兩季本港經濟出現負增長，加上全球局勢不穩、美國加息及內地經濟放緩等因素，被譽為逆市奇葩的香港房地產市場也見回落，為市場敲響了警鐘。



特區政府自2012年10月起推出多項樓市「辣招」，至今已十年。筆者認為，是時候重新審視。在當前經濟艱難的時刻，為了在疫後重振經濟，全球已開展人才、資金的爭奪戰，行政手段規管市場應該是短暫的，政府應該因時制宜，考慮是否逐步「減辣」，冀望新一份《施政報告》能推出提振樓市的措施，重燃香港經濟增長。



來稿作者：趙式浩



香港房地產市場受眾多因素影響，包括環球政經局勢、地緣政治變化、通脹加息、疫情走勢等等，在當前挑戰重重和變幻不定的大環境中，本地和海外投資者的投資行為將會更加謹慎，這是人之常情。香港放寬入境檢疫日數至「0+3」，社會期待本地經濟重回增長軌道。財政司司長陳茂波亦表示，放寬入境檢疫後將出招吸引人才及企業來港。故此，我們要配合開關做好準備，為市場及本港經濟注入新資本及經濟動力。筆者認為樓市辣招應該是短期措施，政府是時候因應現時的經濟狀況作出檢討，考慮分階段撤銷或者逐步減輕。

一直以来，很多人存在誤解，以為香港房屋問題靠樓價下跌就能減輕問題並可幫助市民置業，事實上並非如此。房地產是香港經濟支柱行業之一，佔GDP的比重在20%左右，所以香港房地產市場與本地經濟命運與共、互相關連，成為香港經濟的「晴雨錶」。如果樓價大幅急劇下跌，不利於香港整體經濟外，亦會連鎖效應下會引發房地產資產泡沫爆破，引致負資產效應。對置業者借貸亦都會有負面影響，嚴重影響香港的內部需求和投資，金融和經濟危機將引發更多社會和民生問題，甚至禍延地產、銀行、律師、代理等眾多行業，其影響之深淵不容忽視。樓價平穩的健康發展，對香港經濟及市民才是最有利的。

減辣措施可以局部進行

香港樓市辣招是時候作出修改，要修改得更適切香港整體經濟復甦和發展需要，更適合市民的需要。筆者建議，減辣措施可以考慮局部進行，包括非本地居民的專才在香港工作期間購買自住居所時，可以享有與香港永久性居民同等的置業稅務待遇，在港工作一段時間後，可退回買家印花稅，從而吸引更多海外專才在港發展；同時，放寬香港永久居民在本港購置第二層物業時，允許享有與首置同等的按揭成數和稅務，讓更多有能力之香港永久居民，在外來環境多變的今天，有多一個投資的渠道。

香港的民生和房屋問題一直備受關注。國家主席習近平在「七一」講話中的「四點希望」包括切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定，並特別提到「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」，明確指出香港其中最大的民意，就是盼望房子住得更寬敞一些。日前行政長官李家超亦提到新一份《施政報告》將闡述施政理念和政策，包括推動造地建屋「提速、提效、提量、提質」等。要達致這個目標，撤辣在今天的環境下是逼在眉睫的，後知後覺或會為香港帶來更多的不確定性。

總括而言，筆者期望政府重新審視應否逐步「減辣」的需要，同時繼續覓地適量的增加公共房屋的供應，加快解決市民居住問題，期望新一份《施政報告》能配合香港的整體發展大局的需要，從多方面做好準備，為重振香港經濟注入更多新動力、好措施。

作者趙式浩是香港地產及建造業關注組召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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