進言廣達｜青年四業問題　須從結構解決

筆者所見，最新兩屆行政長官選舉中，均有參選人將青年議題加進政綱部份，甚至獨立成章。亦有青年團體自2017年起進行調研，並提出解決青年「三業（學業、事業及置業）問題」，乃至本屆政府添上青年創業元素，力圖解決青年「四業」問題，甚至提出制定「青年發展藍圖」，可見「青年」這題目漸成管治重要關注點。



來稿作者：黃進達



解決香港青年困境 是中央對港期許

習近平主席七一重要講話中清楚指出「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，指示特區政府「要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難」。新一屆特區政府銳意著墨於青年發展，改組民政事務局為「民政及青年事務局」，並委任香港菁英會前主席、經民聯青年事務委員會前主席梁宏正出任副局長，以內行管內行，目標性非常明顯。

另一邊廂，民青局麥美娟局長聯同梁宏正副局長、青年發展委員會副主席梁毓偉及一眾委員，近日頻頻與青年團體代表，包括在職青年、制服團體、內地港生等各持份者會面，就《青年發展藍圖》聽取建議，希望於年底完成及公布首個版本的《青年發展藍圖》。百日以來，雷勵風行，是現屆政府對於習主席重要講話的有力呼應。

青年問題尾大不掉 將動搖香港根基

猶憶2019年修例風波演化的衝突逾萬人被捕，當中有大量迷茫的社會青年參與其中，加上疫情影響，青年組群的氣氛仍然低迷。參考《一九六六年九龍騷動調查委員會報告書》，報告指出當時針對港英殖民政府的示威者主要是15-25歲青少年，有較大程度的共通點包括「在經濟上遭挫敗和貧富懸殊、社會環境差、沒有機會接受敎育和技能、面對連串加價等積怨下參加騷動」，以之比較2019的暴亂情況，未必沒有可比性。

對應社會動盪，港英殖民政府自上世紀70年代推動的九年免費教育、舉辦全港青少年暑期活動、發表《青年發展計劃-香港的經驗報告書》、發展社區的青年活動中心，最終成立中央青年事務委員會。這種因社會動蕩引起政府改善施政關注點，一度為當時的青年學生帶來成長助益。如當時政治不能重視青年，任由問題發酵，80年代的香港所迎來的黃金發展期，將因失去作為先進生產力的香港青年而灰飛煙滅。香港青年，日後就是香港盛年，也是社會各行各業的中流砥柱。

著力改進社經結構 助青年積極上進

學業、就業、創業及置業，不只是青年問題，其實是香港社會大眾人人都會面對的困難。解決青年「四業」問題，其實是為未來的盛年、未來的銀髮族在其青年時及早從根了結迷思，好讓他們及早專一心思，與香港一同發展。筆者建議特區政府與青發委在設計「青年發展藍圖」時，切不可「頭痛醫頭」；更應將定位高置，針對當前香港核心的結構性問題早下猛藥，不用避忌得罪任何人。因為現時的問題有延後性，比如學位貶值、行業單一、上流力不足等情況不是一眨眼就能予以根治。放眼香港未來三十年的發展願景，為今日幼苗即未來的青年建設良好的成長環境，這也是習主席重要講話中的期許：「為他們成長成才創造更多機會，殷切希望每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。」

筆者認為，香港與世界其他城市一樣，青年向上流動問題各處皆有，但香港在「一國兩制」的制度優勢上得天獨厚，受到中央在政策上的優待，只要特區政府把握機遇，在「粵港澳大灣區發展」、「一帶一路」等重要戰略國策上鼓勵青年參與，港青在個人發展、財務自由、優質生活上可著的先機，必能優於其他地區之青年。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員及全國青聯委員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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