多聲道｜民主可載舟可覆舟　改善生活方獲支持

民主好不好？這是見仁見智的。但是，民主的一個好處，就是把無法滿足大多數人民期望的政府趕下台。這一點卻是毋庸置疑的。



來稿作者：陳文趕



地處東南亞的馬來西亞，自1963年9月脫離英國殖民地而獨立後，政治體系一直一黨獨大，並由馬來人成立、簡稱巫統的馬來民族統一機構（UMNO）所主導近60年。

納吉布——大馬首入獄前首相

然而，正是政黨領袖一手遮天，導致政壇上盛行貪腐，政策制定以族群利益為先，國庫通私庫此起彼伏。最終，人民不得不以「抱團取暖」的「革命」方式，集中手中一票來破除「以黨謀私」的政治怪現象。

2018年5月9日，馬來西亞舉行大選，原執政聯盟國陣失去執政權，權傾一甲子的巫統，也成了馬國最大的反對黨，而時任首相拿督斯里納吉布領導的政府也黯然下台。這一天，是馬來西亞民主制度政黨輪替一個重要的里程碑。前首相納吉過後也因牽涉SRC國際公司數億元貪污案件被提控。

馬來西亞司法制度運作良好

四年後的2022年8月23日，馬國聯邦法院五司一致駁回前首相納吉布SRC國際公司案終極上訴，維持吉隆玻高庭兩年前的原判，即日起入獄12年，納吉布因此成為大馬歷來首位入獄的前首相。這是馬來西亞政壇上另一個重大日子，更是彰顯司法獨立的「鐵證」。

如果說巫統、納吉在5·09大選落敗是馬來西亞民主的勝利，那麼，前首相納吉在8·23被宣判罪成即刻入獄服刑，更是馬來西亞司法的勝利。

5·09敗選後不久，納吉就被新政府查出通過一馬公司及屬下子公司斂財及中飽私囊。之前雖然已被判有罪，但他總是利用「執政時的人脈」來拖延官司的判決，更是利用各種司法手段給自己製造成「司法受害者」。

大馬政壇不穩 政客走馬觀花

過去四年來，馬來西亞政壇可說是一波三折，先後換了三位首相，即馬哈蒂爾、慕尤丁，到現在的伊斯梅爾沙比里，更換了三個政府，由希盟、國盟到目前的「大馬一家」，政治人物猶如走馬觀花，人民深感無助。

正是一個不穩定的政府，給一些司法犯案者「有機可乘」。動輒以自身受「政治迫害」來喊冤，甚至如網紅般進行宣傳，成了犯案者無罪在全國到處會客。這是馬來西亞政壇的怪現象。

終究，法網恢恢，疏而不漏。再如何狡辯、狡詐、狡猾，還是逃不過司法的制裁。這是人民力量對民主的堅持、政府對司法的支持、法官對公平、公正的把持。

馬來西亞首相近年更換頻繁，馬哈蒂爾、慕尤丁先後下台後，伊斯梅爾沙比里在2021年上任。(AP Photo/Vincent Thian)

民主能產生好政府 也能造就貪腐政府

馬來西亞司法對前首相納吉布有罪的判決，並把前首相納吉布關進監獄服刑，說明民主制度還是發揮關鍵作用的。如果沒有民主選舉、沒有政黨輪替，60年的執政權力與基礎，擁有政、軍、警大權的在任首相，豈會自動交權下台？

可見，民主制度能產生一個好政府，也能造就一個貪腐的政府。因此，人民必須珍惜手中一票。

人民要享有良好的執政成果，一個穩定的政府是不可少的。人民要從政府有效的施政中受益，一個強大的政府更是不可或缺的條件之一。民主帶來的勝利人民必須堅持，產生一個強大政府來領導國家，帶領人民，那人民積極參與是不可或缺的。

民主要改善人民生活 獲支持方能前行

外在環境不斷改變，人民也須隨著改變。無論誰執政，改善人民生活，才是至關重要的。誰能做到改善人民的生活，提升居住環境，創造就業機會，發展經濟建設，制定有效政策，選民總是支持的。民主必須獲得人民的有力支持，才能不斷向前邁進。

因此，選民在投票前，必須要冷靜的思考與分析，別被眼前的一些繩利所蒙蔽；也不能敷衍行事，更不能有忽悠的心態投票。這關係到自己、下一代、國家的未來，自己手中的一票，馬虎不得。

回到馬國前首相納吉被判入獄，這是來自同黨的巫統副主席及現任首相伊斯邁沙比裡政府不干涉司法的最佳詮釋。法庭將前首相定罪，說明馬來西亞的司法是獨立的，也體現民主制度與時俱進。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文題為編輯所擬，原題為「馬來西亞司法制度運作良好」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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