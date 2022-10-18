季霆剛｜政治領袖用讀稿機的藝術

台東9月18日發生規模6.8的強震引發災情，台灣領導人蔡英文出席防災會議念完稿後就急急離開現場，遭到輿論批評。儘管蔡英文已經道歉，但大批民眾對此甚為不滿。事隔不夠一個月，蔡英文出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，卻被民進黨人士拍到兩台大型讀稿機，讓一名國民黨藉的市議員笑稱，「真大台啊環繞超級讀稿機」。



如此看來，我們大概可以還原蔡英文在台東防災會議的景象，可能是蔡英文的幕僚只撰了數百字的發言稿，蔡英文念稿後就機械式地收場，令旁人錯愕不已。



來稿作者：季霆剛



作為政治領袖，形象比實質工作重要。這次參加防災會議，草草收場的差失，影響不單是兩名地方要員的面子問題，而是驗證蔡英文到底對民眾有沒有憂患心、體恤心和同理心。雖然未至於要求蔡英文要登民衽席、拯民水火，但第一時間到場踏查災情亦是作為領袖的基本要求吧？

拜登讀稿令人啼笑皆非

世界政治領袖不時用讀稿機，但像蔡英文的龐然大物讀稿機實前所未見。79歲的美國總統拜登在數月前閱讀提詞器時錯誤地讀出給予自己的指示——「引用結束，重複這句話」的片段一度在網上瘋傳。拜登去年在發表關於供應鏈的演講時引用了沃爾瑪的一位首席執行官，但他竟然讀了「引用結束」這行字眼，令人啼笑皆非。

對於經常在台上發言後老態暴現、「迷路」、發言失誤、甚至與空氣「握手」的拜登，用讀稿機可謂情有可原，但拜登亦不時即興發表演講，未至於要每次依賴機器。可笑的是，有民進黨人竟急不及待為蔡英文洗白，他稱其實蔡英文也不願使用讀稿機，但礙於身分必須謹慎行事。蔡英文難道就不可以列印一份稿出來、甚至只列出重點讓自己見機行事，拜登亦是主要在大型會議或電視演說時用讀稿機，蔡英文難道身份比拜登重要或敏感？

對於政治領袖而言，用讀稿機不是不可，但至少要運用一定的感情和言語藝術，面上從容不迫的神情從、眼神加上精彩、幽默和機靈的反應才是一篇上好的文稿。

蔡英文跟文稿小組思路不協調

生硬地運用讀稿機，殭屍般地使用用讀稿機一不難能在場人的心、二是顯示自己駕馭即場反應能力未夠。即使蔡英文的文稿小組能撰著出一篇有臨場感、現實感的逐字稿，但蔡英文似乎心不在焉，要完全依照讀稿機列出的文字來發言，這樣其實顯示蔡英文的思路與其文稿小組的思路完全南轅北轍，其文稿小組根本不知蔡英文希望講出的論調。

蔡英文在9月出席防災會議前，蔡英文的發言稿看似早已草擬好。作為一名老謀深算的政治人物，蔡英文不會以為參加防災會議就是純粹發一篇冷冷的言辭就解散會議吧？作為一名喜歡鏡頭前把戲的政治人物，若是時間尚可，至少亦會與在場人士問好、再督飭一下官員才起行。蔡英文作為一名經驗老到的政治文膽難道就不明白這樣用讀稿機會引來訕笑？

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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