多聲道｜二十大報告三個「十分位」　香港須深思「一國兩制」

在千呼萬喚中，中共二十大會議中在周日（16日）上午開幕，首日焦點自然是總書記習近平的工作報告。他用兩個小時為大家帶來工作報告多次提到香港，顯示香港社會福祉始終在國家領導人的關注事項當中。筆者認為整個報告有三個「十分位」：主題十分明確、內容十分全面、新意十分驚喜。



來稿作者：楊莉珊



總書記在近兩小時的發言十分明確地突出一個主題：經過十八大、十九大的「十年新時代」的建設，國家已經開啟全面建設社會主義現代化強國的新征程，為中國式的現代化、中華民族的偉大復興描繪出壯觀的藍圖。這一主題催人奮進，鼓勵全國人民齊心奮進，將成為國家持續進步的強大力量。

從2012年到2022年，中國共產黨帶領全國各族人民通過了各種考驗並最終取得一系列成果：反貪倡廉、脫貧攻堅及建設全面小康社會等重大成果。其他內容涉及黨軍國政、港澳台、外交經濟與青年工作等方方面面，立體展示國家全方位提升綜合國力的成果。但二十大將要面對的則是複雜的國際環境，國家將一如既往保持戰略定力，始終集中精力做好自己的事情，以不變應萬變，真正讓老百姓從中國特色社會主義的不斷發展中享受到了實實在在的好處。

筆者對總書記多次提到香港感到振奮，因為這顯示國家對香港的發展始終關注，持續關心。

香港可重演改革開放的黃金歲月

過往五年，香港在國家的幫助下跨過「黑暴」實現「由亂及治」，也順利穩定疫情，眼前希望香港可以走向「由治及興」的新階段，而關鍵就在於要長期堅持、全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針。

習總書記在報告中再度重申「一國兩制」，強調這是保持港、澳特區長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。領導人三令五申強調對「一國兩制」的堅定支持，讓歷經黑暴破壞的香港社會重燃信心。而二十大報告進一步說明，香港永遠在祖國的發展藍圖當中。

今天的香港也正期待李家超行政長官任內首份施政報告，特區政府新班子到底對國家二十大的新發展藍圖有多深的認識，對過往香港積存的問題有多深的思考，很快就要接受市民的檢驗。若能把握住國家全面建設現代化國家的發展風口，香港是否可重演一次改革開放的黃金歲月？是否可與全國同胞共享中華民族偉大復興的榮光？說到底還是要看特區政府與香港社會，對「一國兩制」的思考有多深。

作者楊莉珊是全國政協委員、香港九龍東區各界聯會常務副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。