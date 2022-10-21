進言廣達｜《施政報告》處處生機　唯獨無解旅業困難

李家超行政長官發表首份《施政報告》，歷時163分鐘的全文宣讀，當中不乏亮點。為香港構思了幾張十年以上的「大藍圖」。在政制與管治上，李家超強調貫徹「一國兩制」、「愛國者治港」，並希望提高治理水平先行，為公務員立下獎罰制度；為香港經濟「搶企業」、「搶人才」，鞏固香港國際金融中心地位。



在基層市民關心的土地房屋問題上，《施政報告》提出公屋輪候時間封頂，增加供應，新設「簡約公屋」。還有各種涉及香港整體發展的策略，然而筆者到最後竟無聽到針對性的旅業解救措施，實在令人費解。



來稿作者：黃進達



旅遊業彌留待援 遠水難救燃眉火

但以旅遊業界從業人員身份去閱讀《施政報告》，就只能苦笑搖頭。平心而論，《施政報告》並非「完全」沒有與旅遊業相關的措施，比如將落實用6億元推出「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，為期三年，鼓勵旅遊業界開發具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品。另外亦會通過旅發局再推出新一輪「賞你遊香港」及「賞你住」計劃，並將增加名額，以帶動本地氣氛和消費。

然而這些都是「舊瓶舊酒」，而且面對足以撐起香港GDP約4%的旅遊業，其政策支持體量只屬杯水車薪。《施政報告》提出要成立「文化藝術盛事基金」、提出吸引過夜商務客人的「會議展覽業資助計劃」等政策。筆者深嘆，旅遊業界要多久才等到這黑暗後的黎明，而這些對於全面解禁、自由出團的營利而言，更是小巫見大巫。

對於香港「四大支柱產業」，《施政報告》對於金融服務、貿易及物流和專業及工商業支援服務所下筆墨甚多。而且放眼未來手筆甚大，一個個藍圖展望五年、十年將有成果。然而獨獨忽略了旅遊業界，由2017年設計的《香港旅遊業發展藍圖》由2019至今其實已經無法適應突發情況，必須重新審視。現實情況是過去三年以來，旅遊業飽受防疫政策與法規限制，到近日才實施了「0+3」。即使如此，仍有絕大多數的旅行社業務只能維持疫情前的一成水平，可謂帶病延年。相較放眼未來數年後的良好環境，業界最急須的是一針見效的短期復甦支援政策。

港澳情況不同 令從業員氣餒

過往香港入境旅客當中，近八成來自內地，「十一黃金週」也是香港旅遊業用以「好天斬埋落雨柴」的大好時機。然而，以十月一日的數據觀之，「0+3」實施後的香港在黃金周中只有不足1,400內地旅客來港，對比2018年同期近25萬內地客入境，只佔比0.5%，這種情況難言「復甦」。

另一邊廂，同為特區，澳門同日錄得37,427人次入境，按年增18.11倍，當中旅客佔了九成。從下月起，中央重新批准停止了3年的旅行團簽注，已有內地旅行社率先公布赴澳團的安排。由是觀之，澳門旅遊業復甦的勢頭明顯，而對香港而言則是此消彼長。

聚焦中長線發展亦應做短期急救

《施政報告》中強調政府有清晰的抗疫路線，正循序漸進推進，目標是為民生和經濟活動創造最大空間。然而，疫情多變，關鍵面向「對內」通關與及是否能夠達至訪港旅客「0+0」。在抗疫角度，這些都要科學化評估，但站於香港整體經濟的情況考慮，過度步步為營，也要考慮追回失去機遇的機會成本。

對受疫情嚴重打擊的旅遊業，《施政報告》只有相當少的描述，行業仍然面對很大困難。政府需要立即考慮提供支援，不論是促進行業復員、思考「0+3團進團出堂食」資源等的可行性，避免旅遊業自動「躺平」再難起動。細讀《施政報告》，與「共同抗疫」並置同一章的後一小節是「說好香港故事」，行政長官明言，「我們的抗疫大原則是以最小代價換取最大成效」，隨後介紹「香港作為外向型經濟，必須向外發展。我們要向世界『說好香港故事』，說出真實的香港好故事，讓世界看到香港的光芒」。

外地的政府全力恢復市況與營商環境，首務乃吸引外地商務旅客及旅遊團，作為推動市況的「士撻」。現在的我們，的確是時候解救旅遊業，去說好香港故事了。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員及全國青聯委員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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