進言廣達｜把握「二十大」機遇　展示社會和資本主義良性互動

日前中聯辦主任駱惠寧於中共二十大精神分享會上發言分享，一眾青年團體領袖與公眾人士重溫了二十大報告中的重要內容，以全新的視野去學習二十大與香港的關係。作為中國共產黨未來的行動綱領，二十大為新時代新征程黨和國家事業發展制定了大政方針和戰略部署，團結帶領人民全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興。



通過駱主任的導言，讓聽者更深刻地明白二十大報告中關於「一國兩制」的論述，在歷次報告中分量最重，足見黨中央對港澳工作的高度重視，充分體現了「一國兩制」事業在黨和國家工作全局中的重要地位。



來稿作者：黃進達



內外兼顧的四個關鍵詞

駱主任的發言提出了四個關鍵詞：偉大變革、使命任務、戰略機遇、團結奮鬥。這四個關鍵詞所包含世界觀、戰略觀、個人觀與及團體意識。回歸二十五年來，筆者親身見證「一國兩制」的實踐，亦在最近處見到國家近年急速發展的成果。

過去一段時間，香港由亂及治的過程中，反映一部份香港市民對於「一國兩制」的不了解，與及其個人發展未能與國家發展相結合，使人惋惜。在由治及興的黃金發展期，香港更需要以獨特的制度優勢，向世界示範社會主義和資本主義的可以同時存在，並相互在政治與經濟上作良性影響。

駱惠寧為「二十大分享會」主講。（余俊亮攝）

縱橫對讀有利學習領悟

所以，筆者非常認同駱主任發言的主題，「國家新征程，香港新機遇」。學習二十大精神時，按照中共黨總書記、國家主席習近平全面學習、全面把握、全面落實的重大要求，堅持學原文悟原理，有助香港青年人認清事實，及早積極參與，及早分享發展成果。筆者亦認為，如果需要將二十大精神領悟得更深入，需要縱橫結合。

縱深上，需要貫徹學習習近平總書記今年7月1日在港重要講話，結合《憲法》與《基本法》進行深入學習，堅定對於「一國兩制」法理基礎的正確認識；橫向需要結合第六屆特區政府的《施政報告》，結合香港的實際情況，對讀二十大報告上對十九大以來政府工作報告中的國家整體面對的情況及解決問題的方式方法，以圖學習招式章法，融會貫通，日後能對於解決香港的青年問題及深層次結構問題想好辦法，做好工作。

政府11月16日舉辦中共二十大精神分享會，由行政長官李家超主持，中聯辦主任駱惠寧受邀分享，律政司司長林定國、政制及內地事務局局長曾國衞、行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀，立法會議員李慧琼亦在會上分別作分享發言。（李家超Facebook）

中國式現代化是香港助力

駱主任發言中引用習近平總書記今年7月1日在港重要講話，「機遇和挑戰並存，機遇大於挑戰」，把握機遇與以往有很大不同，這節發言透析了香港當前的戰略形勢，富有遠見。駱主任指出現在世界形勢動盪複雜，需要在危機中育新機，在變局中開新局，對預見力、應變力、行動力提出了更高要求。

言猶在耳，二十大會議上提出新時代新征程中國共產黨的使命任務，包括「中國式現代化」，其重要特徵是全體人民共同富裕的現代化，與西方國家明顯貧富懸殊的不同，中國既要實現社會生產力高度發展、社會全面進步的發達狀態，即「富裕」；另一方面是要讓現代化成果由全體人民共享，實現不同社會群體和不同區域的均衡發展，即「共同」。中共全黨上下官員貫徹落實二十大精神，並落到實處，黨和國家就能確定2035年國家發展的總體目標和未來五年的主要目標任務達標，並向第二個百年奮鬥目標進軍。

這向上發展的勢頭是明顯且不可逆的。筆者認為，香港如能乘勢把握機遇，主動融入國家發展大局，匯入時代洪流，定能共擔以「中國式現代化」推進中華民族偉大復興重任。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員及全國青聯委員。文章標題為編輯所擬，內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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