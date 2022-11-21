多聲道｜如何讓世界知道「中國式現代化」

二十國集團（G20）峰會在印尼旅遊勝地峇里島舉行，國家主席習近平與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）因一場短暫交談而意外成為世界輿論主角。



這場發生在主會場外的「擦肩而過」，被加國記者在網上公開。影片中，習近平面帶笑容提醒杜魯多將兩人私下討論的內容泄露給媒體「不合適啊」。



來稿作者：楊莉珊



杜魯多則回應道，「在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠的對話，這也是我們將繼續進行的。我們將繼續尋求建設性的合作，但也會有我們意見不同的地方。」

習近平一邊搖頭一邊說，「而且我們也不是那樣進行（對話）的，對嗎？如果有誠心，咱們就用互相尊重的態度來進行談話，否則這個結果就不好說了。」影片顯示，習近平在杜魯多說完後，重複了兩次「創造條件」並與杜魯多握手後，面帶笑容轉身離開。

西方媒體對這段談話如獲至寶，並演繹出多個不同版本。其中法國《世界報》形容加拿大和中國的關係「進入到了冰川時期」，文章形容中加領導人的對話是一場「口角」，透露兩國關係的緊張程度，又「分析」出更深層次的原因是加拿大總理正在積極活動，以擺脫對中國的經濟依賴，甚至形容這是"民主國家"與"獨裁國家"的對話。

但最有趣的算是台灣親綠媒體，雖然不在現場，但文字繪影繪聲，恍如親眼目睹，援引一名所謂「分析兩岸政局的網紅」的意見，指出杜魯多強硬「嗆聲」但中國翻譯「忽略了」以致習近平不敢回應。但了解台灣媒體的觀眾都知道，這只是媒體的過度演譯。

防止中國聲音被扭曲

由這一件國際新聞可見，我們不能期望國際主動放下對我們的所有偏見。隨著國家愈來愈受國際關注，國家在20大強調的「中國式現代化」，應該包括如何與國際客觀分享中國的一切，並防止外國媒體扭曲中國聲音。

筆者日前參加一個論壇，談到香港之於國家有對國際講好香港故事、中國故事的義務。香港是多元文化的彙聚地，香港年青人的身上充滿青春活力，同時兼具中華優秀傳統思想與國際視野，既能擔當中華文化的傳播者，也可以作為外國文化的吸收者，對於促進中外文化融合具有無與倫比的獨特優勢。

但是對於習慣於拿著自己的標準來看世界的西方媒體與政客，中國與香港有必要對外清晰展示己方的立場、原則與底線。國家主席這次在公開場合與加拿大總理的這短短一兩分鐘，向加國表明立場並說明訴求，便已達到上述效果。

這件事的象徵意義頗大，因為我們要讓國際知道，和中國交往需要遵守互相尊重的國際規則，在未徵得中國同意便將會談內容對外公開，這樣的行為並不能夠只用一句「新聞自由」便可輕輕帶過。任何國家若想高持自己的一套準則來居高臨下地批判中國，國家也將客觀回應，絕不退讓。香港特區做為全國最國際化的窗口，在與國際交往的過程當中責無旁貸，該如何說好「中國式現代化」的故事，是我們今天要開始深思的問題了。

來稿作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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