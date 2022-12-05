多聲道｜見字如面——共創後疫情時代的美好中國

凡事皆有始終。新冠疫情出現以來，我們共同走過了三年不同尋常的路，即將交出歷史和大自然出的一份考卷。中國政府堅定不移的把人民群眾的利益放在第一位，以最小的安全和健康代價，保證了社會在特殊時期的整體穩定。無論時光的車輪如何滾轉，五千年厚重文明的里程碑上，將銘刻下當代十四億華夏兒女每人一筆的堅韌史詩。全民抗疫為人民，勝利來自人民、屬於人民。



來稿作者：白中石



有不少人說，中國即將步入「後疫情時代」。但我們需要看到，在後疫情時代疫情未必完全消失，而是時有起伏，從外國外地回流及季節性發作，遷延較長時間，對我們的社會各方面將產生深遠影響。「大疫」之後不可有「大鬆」，國家優化防疫措施絕不是「躺平」，一些問題尚需提前佈局，方可「小步」「快步」「穩步」取得抗疫全面勝利。

一是走穩最後一裡。措施收緊時，部分地方的「一刀切」和隨意加碼，引起了一定範圍的混亂和輿情。措施調整時，同樣要堅決避免「一刀切」的做法。疫情防控措施的變化絕不能是「潰散」式的：有的單位依然要求人員核酸檢測，但附近的檢測點已經撤去，人們需要頂著寒風跨區找尋，並且還有聚集性感染的風險；有的單位不與時俱進、不跟著國家政策走，仍以「特權」自持、立「土規矩」、採取落後死板的「封控」方式，既影響工作效率又給所屬人員的及家屬帶來矛盾，可謂「效果不彰還失了人心」；有的方艙接到上級「指令」限時清空，人出來了但社區不讓進、賓館不讓住，無處容身；還有的人在政策調整時期確診卻無方艙收納，傳染給了家人，社區、防疫部門相互扯皮不解決問題。總之，基層治理層面，單純強調執行卻忽略責任意識，是不會把工作做穩的。「行百里者半九十」，行不穩最後一裡也會絆倒人。即便是分區分級在戰術上採取「分散式」的「各自為戰」，也應時刻保持統一的「戰略目標」。堅持科學，與人民站在一起，最大程度的保護人民利益，就一定行得穩。

二是敢於面對現實。在這場疫情防控保衛戰中，我們既看到了光明——醫護工作者、志願者、最美「逆行者」、先鋒黨員、解放軍等等忠誠於人民的勇敢戰士，還看到了灰暗——核酸亂象、任意加碼、「一刀切」等等也在一些地方客觀存在。中國人從來不是躲避現實的民族，中國共產黨是追求真理的政黨，發現問題解決問題，不止解決眼前的具體問題，還要著眼未來的路；不僅要解決問題，還要讓民眾看到問題解決的效果，這一過程會讓中國人民愈發團結，中華民族更有活力。

三是重整生活行裝。新冠疫情給許多人帶來了嚴重創傷，有的人失去了親朋，有的人失去了穩定的收入，有的人在創業初期遭遇當頭一棒，很多小店在某次封控時掛上「臨時歇業」的牌子，但之後卻再也沒有重開，而這一個小店，也許就是一個或幾個家庭生活的希望。甚至有些人因為疫情期間的各種封閉和突發狀況而產生了心理問題，有些人出於無科學嚴謹的知識而對新冠病毒和相關症狀過度恐懼，有些線民甚至仍執迷於搞「清零」和「躺平」之爭的口水仗，這可能會不利於整個社會「恢復常態」。人民好，國家才好；眾多小家庭建設好，大國家才能發展好。人民經受的苦與難，中央都知道、時刻在牽掛，全國人民也都互相看在眼裡。萬事皆在人為，不管有多難，是時候重整行裝再出發了。我們一定可以讓生活把內心的創傷撫平，用行動把「臨時歇業」的牌子摘掉，在被改變的人生軌跡中繼續追尋幸福。

四是屹立世界叢林。我們清楚看到，因為個別國家的傲慢與偏見，世界並沒有因為面臨共同的挑戰而更加團結。還記得前美總統特朗普發言稿上大寫的「中國病毒」嗎？美國不僅在本國抗疫不力，大言不慚的說躺平是順應自然法則，信奉「死人不會說話」，以商業思維、競爭思維指導一切，導致本國因新冠死亡的人數超過二戰，還忙不迭的編織各種謊言扇陰風點鬼火，出臺各類針對中國的法案、政策，把病毒看作夥伴和機會，妄圖落井下石，進一步遲滯中國的發展——我們都看到了！讓我們再看看這個萬千世界的所有生命吧！不管是花鳥魚蟲，還是萬物靈長——即便病毒來自大自然，但求生才是自然法則和生命法則；讓我們看看腳下這片熱土，為人民之生計所爆發的宏大力量！在這個相互依賴的全球化時代，疫情面前無人能獨善其身。為了儘快進入後疫情時代，各國尤其個別西方大國必須承擔應有的責任，聯手抗疫。事實證明，只有建立後疫情時代的命運共同體，人類才有光明的未來。

五是迎風揚起大帆。是否記得曾讓我們為之振奮的中國式發展的壯闊。病毒拖慢了我們的腳步，但無法改變歷史大河的流向。伴隨陰霾散去，當中國式現代化的動力系統進入高功率模式，很多我們想做的大事、要事，都將在眼前的幾年中取得重要進展。我們要做好準備，身心強壯、精神飽滿的去奮鬥，實現並迎接民族復興偉業的重要節點。中國從未離開世界舞臺，只是戴了三年的口罩，就有人假裝不認識我們，做些動作。隨他們去罷！我們如大海波濤般生生不息，如鋼鐵之師般堅毅前行，病毒阻擋不了我們的步伐，打小算盤的那幫人也不行。這次疫情讓世人看清，舊的國際秩序並不完美，中國不挑戰國際秩序，但代表新世界、新方略、新可能，代表不確定性中的確定性，世人不論民族語言，皆保有追求更加美好世界的權利。

三年的新冠疫情讓民眾生命安全受到威脅，全球經濟和人類發展也受到挑戰。中國始終走在正確的道路上，全國人民必將攜手共克時艱，共創後疫情時代的美好中國。

作者白中石是香港大學機械工程理學碩士，內地機械工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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